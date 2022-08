Les auditions s’ouvrent les 28 et 29 août pour la production théâtrale d’automne de l’IVCC « Mame ! » – Section locale de Shaw

Les auditions pour “Mame!”, La production théâtrale d’automne de l’Illinois Valley Community College ont lieu à 18 h le dimanche 28 août et le lundi 29 août.

La première grande comédie musicale du département de théâtre depuis la saison record de 2019 de “Mamma Mia!” et “Elf – The Musical”, Mame ! aura lieu du 10 au 20 novembre.

Ceux qui auditionnent doivent préparer une chanson (up-tempo préféré), ainsi qu’un raccourci d’une ballade, a déclaré le réalisateur et chorégraphe Don Grant Zellmer. La chorégraphie sera enseignée et les acteurs liront des scènes sélectionnées du scénario pour auditionner.

Les curriculum vitae de l’expérience d’exécution sont appréciés mais pas attendus. Pour toute question, contactez Zellmer à dongrantzellmer1@yahoo.com.

Avec la musique et les paroles de Jerry Herman (créateur de “Hello, Dolly”, “La Cage Aux Folles”, “The Grand Tour”, entre autres), Mame ! est l’un des plus grands succès d’Herman et mettait en vedette Angela Lansbury lors de son ouverture à Broadway.

“Nous recherchons un large casting de tous âges”, a déclaré Zellmer. “Mame est un personnage coloré qui est ami avec un mélange éclectique de tous les horizons et vit sa meilleure vie chaque jour.”

Les membres de la communauté, les étudiants, les professeurs et les artistes de la région sont encouragés à auditionner car la comédie musicale présente de nombreux artistes matures en plus de jeunes acteurs et d’un grand ensemble de chant et de danse.

Zellmer recherche également “Young Patrick”, un garçon de 10 ans qui chante et a de nombreuses scènes.

Les trois femmes principales sont Mame, sa meilleure amie vieillissante de Broadway, Vera Charles, et la souris Agnes Gooch, que Mame et Vera transforment. Les hommes incluent l’intérêt amoureux de Mame, Beauregard, son neveu d’âge universitaire, Patrick, son banquier, majordome, qui chantent tous. Une poignée de rôles non chantés sont également disponibles.