SANDWICH – L’Indian Valley Theatre organisera des auditions pour ses prochaines représentations de « The Tin Woman ».

Les auditions auront lieu de 13 h à 16 h le 5 août et de 16 h à 20 h le 6 août dans la salle communautaire du Sandwich Opera House, 140 E. Railroad St., Sandwich, selon un communiqué de presse.

L’admission aux auditions est ouverte aux personnes âgées de 18 ans et plus.

« The Tin Woman », écrit par Sean Grennan, raconte l’histoire de Joy, qui entame une spirale descendante après une transplantation cardiaque. Pendant ce temps, Hank et Alice pleurent la perte de leur fils Jack, dont le cœur a été donné à Joy. Elle est invitée par un ami à retrouver la famille de Jack pour la fermeture.

La production IVT sera dirigée par Jen Ketchum. Les auditions consistent en des lectures à froid du scénario. Les participants sont encouragés à informer le directeur des conflits de répétition. Ketchum lancera deux hommes et trois femmes. Aucune expérience n’est requise pour passer une audition.

Les représentations de «The Tin Woman» sont à 19 h les 20 et 21 octobre et à 14 h le 22 octobre.

L’Indian Valley Theatre est une organisation à but non lucratif dédiée à l’appréciation et au développement des arts de la scène dans la région de Fox Valley.

Pour information, visitez indianvalleytheatre.com ou envoyez un message sur la page Facebook de l’IVT.