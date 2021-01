Photographie: Joshua Roberts / EPA

Les audiences de confirmation des candidats au cabinet de Joe Biden ont débuté mardi, un jour avant l’inauguration et alors que la prochaine étape de la deuxième destitution de Donald Trump se profilait.

Les sénateurs des commissions concernées ont entamé des auditions pour confirmer Janet Yellen (secrétaire au Trésor), Avril Haines (directeur du renseignement national), Alejandro Mayorkas (secrétaire à la sécurité intérieure) et Antony Blinken (secrétaire d’État). Les auditions n’étaient qu’une première vague de confirmations que le Congrès doit traiter lorsque le nouveau président prend ses fonctions.

Biden prêtera serment mercredi, cimentant un changement massif dans l’univers politique américain. Une fois que Kamala Harris a prêté serment en tant que vice-présidente – la première femme noire dans le rôle utilisant une Bible appartenant autrefois à Thurgood Marshall, le premier juge de la Cour suprême noire, ainsi que celle d’un ami proche de la famille – les démocrates contrôleront étroitement les deux chambres. du Congrès.

En plus de tenir des audiences de confirmation, le Sénat doit tenir un deuxième procès pour Trump, même après qu’il a quitté ses fonctions. Les démocrates espèrent que le sentiment républicain s’est éloigné du président sortant en réponse à l’émeute qu’il a encouragée au Capitole. Il y a des signes qui pourraient être le cas.

Mardi, le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, a déclaré: «La foule était nourrie de mensonges. Ils ont été provoqués par le président et d’autres personnes puissantes, et ils ont essayé d’utiliser la peur et la violence pour arrêter une procédure spécifique de la première branche du gouvernement fédéral qu’ils n’aimaient pas.

John Thune du Dakota du Sud, membre de la direction républicaine, a déclaré Actualités ABC: «Il semble que nous allons avoir un procès pour examiner cela et, comme tous les sénateurs, je remplirai mon devoir constitutionnel et écouterai attentivement les preuves, et nous arriverons à la conclusion.

Cherchant à tenir sa promesse d’abaisser la température politique du pays, Biden a invité les dirigeants républicains et démocrates du Congrès à une séance de prière avant de prendre ses fonctions, le simple fait de l’invitation changeant de ton par rapport à la façon dont Trump a interagi avec les dirigeants du Congrès à travers ses quatre années au pouvoir. Plus tôt dans la journée, Biden a participé à un départ de son État d’origine, le Delaware, avant son déménagement à Washington. Un service commémoratif de Covid devait avoir lieu dans la capitale dans la soirée.

Biden devra maintenir de bonnes relations avec les deux parties s’il veut que son programme politique devienne une loi et que le cabinet se déroule sans heurts. Le Sénat sera divisé par 50 contre 50. En cas d’égalité, Harris, en tant que vice-président, tiendra le vote décisif. À la Chambre, la majorité démocrate a diminué lors des dernières élections, mais Nancy Pelosi exerce toujours le contrôle en tant que président.

Lorsque Biden sera assermenté, il sera en retard sur ses plus récents prédécesseurs lors des audiences de confirmation tenues, selon les données compilées par Axios. Seuls cinq candidats à Biden auront eu des audiences d’ici la fin de mardi, sept de moins que Trump le jour de l’inauguration, six de moins que Barack Obama (dont Biden a été vice-président), sept de moins que George W Bush et neuf de moins que Bill Clinton. .

Mardi, sur le parquet du Sénat, Chuck Schumer de New York, le leader démocrate, a noté que les démocrates doivent faire face à une charge inhabituellement lourde.

«Nous voulons tous laisser derrière nous ce terrible chapitre de l’histoire de notre nation, mais la guérison et l’unité ne viendront que s’il y a vérité et responsabilité, sans balayer une accusation aussi grave, des actions aussi horribles sous le tapis», a déclaré Schumer.

« Alors laisse-moi être clair. Il y aura un procès de destitution au Sénat des États-Unis. Il y aura un vote sur la condamnation du président pour crimes graves et délits. Si le président est condamné, il y aura un vote qui l’interdit [from running for office] encore. »

En privé, les démocrates craignent que les audiences de destitution tenues simultanément avec les confirmations ne retardent les confirmations du cabinet et les progrès sur la législation. Loin du Congrès, Biden a déclaré qu’il inverserait les politiques clés de Trump par décret, atteignant entre autres objectifs la rentrée de l’accord de Paris sur le climat et de l’accord nucléaire iranien.

Les démocrates craignent également que la destitution ne puisse alimenter davantage le sentiment de division nationale houleuse que le nouveau président veut mettre fin.

«En 2017, le Sénat a confirmé le secrétaire à la Défense du président Trump et son secrétaire à la Sécurité intérieure le jour de l’inauguration», a déclaré Schumer, ajoutant: «Biden devrait au moins avoir les mêmes fonctionnaires en place le jour de son investiture.

«Telle est l’attente et la tradition de toute administration, en particulier au milieu d’une crise de sécurité intérieure… la façon dont le Sénat fonctionne, il faudra la coopération de nos collègues républicains pour confirmer rapidement ces responsables hautement qualifiés de la sécurité nationale. Mais ne vous y trompez pas, le Sénat agira rapidement pour confirmer le cabinet de Biden.