LOUISVILLE, Ky. – Une femme est apparue nue au-dessus de Zoom pour son audition virtuelle d’expulsion.

Une autre s’est présentée pour sa comparution à distance au tribunal alors qu’elle se faisait coiffer au salon de beauté.

L’avocate du Kentucky, Kimberly Withers Daleure, a écrit sur Facebook qu’elle avait assisté à une audience complète de résiliation des droits parentaux où le père était assis torse nu dans son lit.

Et l’avocate Erin Pippin a déclaré qu’elle avait un client – maintenant un ancien client – se présenter au bord de la piscine en bikini pour son audience virtuelle, tandis qu’un autre client assistait à distance à une audience de médiation en buvant une bière.

Bienvenue au tribunal – style 2020.

Avec la pandémie de coronavirus qui fait rage, les palais de justice de tout le pays se sont rendus à des audiences virtuelles menées sur Internet – parfois avec des résultats hilarants.

Et honnêtement, le monde des audiences judiciaires à distance n’est souvent pas une question de rire.

Les dangers des audiences virtuelles dans le Kentucky

Les experts disent craindre que les audiences à distance ne donnent un avantage injuste aux cabinets d’avocats coûteux qui peuvent payer pour un bon éclairage et des connexions Internet stables – et que les justiciables peuvent désormais être jugés non seulement sur leur apparence – mais sur l’apparence de leur domicile.

Les avocats affirment également que les procédures virtuelles ne remplacent pas le droit de confronter des témoins garanti par le sixième amendement.

Mais certains pensent que les bêtises et les bévues des audiences virtuelles ont également fourni un soulagement comique au cours d’une année par ailleurs sombre et lugubre.

Dans un message sur Facebook le 10 décembre, la juge du district du Kentucky, Julie Kaelin, a rapporté ce qu’elle a appelé un « Zoom d’abord » – un avocat « appréciant clairement un cigare » pendant que des affaires étaient appelées.

«Tant mieux pour ce type», écrit-elle. «Je vous le dis, il y a tellement de choses que vous ne pouvez pas faire pendant le tribunal en 2019 que vous pouvez faire maintenant.

« Bienvenue dans le futur. »

Toujours dans le Kentucky, le juge du circuit Jefferson, Charles Cunningham, a déclaré dans un courrier électronique qu’un avocat avait appelé son tribunal pour une heure de mouvement, n’avait pas réussi à se couper le son, s’était endormi, puis avait ronflé pendant le reste de la procédure.

Cunningham a déclaré quand il a demandé à son collègue le juge Stan Chauvin des conseils techniques sur la façon d’éviter une récidive, Chauvin a conseillé, « Ne soyez pas si ennuyeux. »

L’avocate Karen Faulkner a déclaré que l’un des plus gros problèmes dans les audiences à distance est que les gens oublient d’éteindre leurs microphones, ce qui rend les «conversations parallèles dangereuses».

Elle a dit lors d’une affaire devant un tribunal de district, quelqu’un a dit: «C’est vraiment stupide.» Le juge l’a entendu aussi – mais ne pouvait pas dire qui l’a dit, alors tout le monde a été réprimandé.

La juge de district Jennifer Leibson a déclaré qu’elle était entrée dans une «guerre muette» mardi avec un accusé qui a continué à se rétablir «malgré que je lui ai dit à plusieurs reprises d’arrêter».

Leibson a déclaré que la femme nue avait comparu devant le tribunal de la juge en chef de district Anne Haynie.

«Elle n’avait même pas de cas au dossier», a déclaré Leibson. «Elle était là pour se montrer, je suppose.

La juge de district Stephanie Pearce Burke a déclaré qu’elle avait fait apparaître une femme sans vêtements et ses cheveux en bigoudis. Elle ne savait apparemment pas que sa caméra était allumée.

Comme d’autres juges, Burke a déclaré qu’elle avait entendu des chiens aboyer, vu des chats marcher sur l’écran et regardé des enfants jouer derrière leurs parents, dont un « drôle de petit gars donnait des oreilles de lapin à son père! »

Répondant sur Facebook au message de Kaelin sur l’avocat fumeur de cigares, l’avocate Ashlea Nicole Hellmann a déclaré qu’elle participait à une audience à distance du comté de Hardin lorsqu’un accusé a oublié de cacher sa pipe à la méthamphétamine.

C’était visible sur une table derrière lui.

L’avocat Tish Morris a déclaré qu’elle avait un client qui avait été dans une épave de voiture – et avait fait sa déposition Zoom en conduisant.

Et Jillian Hall a déclaré avoir participé à une audience à distance au cours de laquelle un accusé est apparu dans sa chambre sans pantalon. Hall a avoué qu’elle portait elle-même un pantalon de yoga vert vif à l’époque.

Les dangers des audiences Zoom à l’échelle nationale

Le Kentucky n’est pas le seul endroit assailli par des tribunaux éloignés qui entendent de grands cris.

À San Francisco, un avocat spécialisé en droit du travail est entré dans une vidéoconférence devant un tribunal fédéral encadrée par de majestueux rayons de soleil virtuels. Il s’est excusé auprès du juge, disant qu’il avait participé à un happy hour Zoom et qu’il ne savait pas comment désactiver l’arrière-plan – un magnifique coucher de soleil sur le Kansas.

Ne vous inquiétez pas, lui a dit le juge de district américain Vince Chhabria. «Les couchers de soleil du Kansas sont parfaitement les bienvenus ici.»

Dans le comté de Broward, en Floride, après qu’une avocate soit apparue toujours sous les couvre-lits et qu’un avocat torse nu, le juge Dennis Bailey a exhorté le bar local à sortir du lit et à enfiler une chemise.

Les tribunaux de Sacramento, en Californie, sont allés jusqu’à publier un guide d’étiquette conseillant aux avocats de s’habiller convenablement et d’éviter d’afficher quoi que ce soit en arrière-plan qui pourrait être perçu comme offensant.

Les problèmes ailleurs sont allés au-delà de la mauvaise tenue vestimentaire ou du toilettage.

À Lincoln, Nebraska, des bombardiers Zoom du monde entier ont piraté une audience sur la tutelle d’un enfant de 12 ans avec des vulgarités et du porno, selon des comptes rendus de presse.

Et à Tampa, en Floride, une audience de caution pour Graham Clark, 17 ans, accusé en juillet de piratage en masse des systèmes informatiques internes de Twitter, a été interrompue après que d’autres pirates informatiques ont injecté un clip vidéo porno dans la procédure.

Mais les audiences à distance ne sont pas toutes mauvaises, a déclaré Burke, en particulier dans les cas de santé mentale.

Ils sont moins intimidants pour les patients, qui sont déjà en détresse, et n’ont pas besoin d’être transférés au palais de justice ou de comparaître avec un groupe d’étrangers.

«C’est une manière plus compatissante de gérer ces dossiers, et je pense que nous continuerons à utiliser des plates-formes distantes dans ces cas, même après la levée des restrictions COVID», a-t-elle déclaré.

Regarder les audiences du tribunal Zoom

Les membres du public peuvent regarder la plupart des audiences du tribunal Zoom s’ils ont un compte Zoom et savoir quand une audience a lieu.

Dans le Kentucky, la juge du tribunal de district de Jefferson, Julie Kaelin, a déclaré que ses collègues pourraient rendre les audiences à distance plus accessibles en les diffusant sur YouTube. C’est aussi facile que le juge appuie sur deux boutons, a-t-elle déclaré.

Pourtant, elle a déclaré qu’elle était l’un des trois seuls juges de l’État à le faire, malgré ses offres de montrer aux autres juges comment cela se faisait.

«Je ne comprends pas», dit-elle. «En période non pandémique, n’importe qui peut sortir de la rue et regarder le tribunal pour n’importe quelle raison. Dans une pandémie, lorsque les gens ne sont pas autorisés à entrer dans la salle d’audience, la seule façon d’avoir des tribunaux vraiment ouverts est de les rendre largement disponibles sur une plate-forme facilement accessible, comme YouTube. »

Suivez Andrew Wolfson sur Twitter: @adwolfson.