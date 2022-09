Les audiences sur les tirs de masse en Nouvelle-Écosse sont terminées, des questions demeurent

Radio

Durée 26:20

Les audiences publiques sur la fusillade de masse la plus meurtrière de l’histoire du Canada se terminent aujourd’hui. Depuis février, la Mass Casualty Commission a entendu des témoignages sur le tireur et les signes avant-coureurs signalés à la GRC dans les années précédant le 18 avril 2020, lorsqu’il s’est déchaîné, tuant 22 personnes en Nouvelle-Écosse alors qu’il était déguisé en gendarme. . L’enquête a rencontré de multiples retards et controverses, laissant certains membres de la famille des victimes dire qu’ils ont maintenant plus de questions que de réponses. Aujourd’hui, la journaliste d’enquête de CBC Nova Scotia, Angela McIvor, nous explique ce que les audiences de la commission ont révélé et quelles questions demeurent.