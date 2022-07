Les audiences sur les émeutes du Capitole soulèvent des questions sur le pouvoir présidentiel

WASHINGTON (AP) – L’enquête du comité de la Chambre des représentants du 6 janvier sur les conséquences de l’élection présidentielle de 2020 et les événements qui ont conduit à l’insurrection du Capitole américain soulève des questions sur le rôle de l’ancien président Donald Trump et sur la question de savoir s’il a commis des crimes.

Les divers stratagèmes et points de discussion révélés par les témoins mettent également en évidence ce qu’un président a le pouvoir de faire.

Les experts gouvernementaux et juridiques disent que la grande question est la suivante : peut-on imposer de nouvelles limites à l’autorité présidentielle pour s’assurer qu’il n’y aura pas de répétitions de 2020 dans les futures administrations ?

QUELLES LOIS SONT À LA BASE DES POUVOIRS PRÉSIDENTIELS EN QUESTION ?

Il y en a deux principaux : l’Insurrection Act, promulgué pour la première fois en 1792, et le National Emergencies Act de 1976.

La loi sur l’insurrection est un pouvoir présidentiel de longue date qui donne au président une grande latitude pour utiliser les forces militaires pour arrêter une rébellion ou des violences domestiques. La loi autorise l’utilisation des forces militaires, qui sont normalement interdites par la loi Posse Comitatus de se joindre aux actions civiles d’application de la loi.

Elizabeth Goitein, directrice principale du programme de liberté et de sécurité nationale au Brennan Center for Justice, a déclaré que l’insurrection “à mon avis” aurait pu être le catalyseur pour que le président invoque la loi et fasse appel à l’armée pour escorter les législateurs du Congrès hors de la procédure pour leur sécurité. “Cela ne veut pas dire que Donald Trump aurait été le président, mais cela aurait jeté une clé dans les travaux”, a-t-elle déclaré.

En vertu de la NEA, des dizaines d’autorités statutaires deviennent accessibles à tout président lorsque des urgences nationales sont déclarées. Ils comprennent tout, des réponses aux intempéries aux troubles civils. Le Congrès peut voter pour mettre fin à la déclaration, mais si le président oppose son veto, une supermajorité des deux tiers est nécessaire pour surmonter le veto.

« La loi elle-même ne dit pas ce qu’est une urgence. Cela laisse le choix au président », a déclaré Chris Edelson, professeur adjoint de gouvernement à l’American University. “Cela signifie qu’un président peu scrupuleux peut l’utiliser” à des fins malveillantes. C’est au Congrès de maîtriser le président, a-t-il dit.

QUELLES QUESTIONS ONT ÉTÉ SOULEVÉES LORS DE LA DERNIÈRE AUDIENCE ?

Lors de la dernière audience, l’ancien avocat de la Maison Blanche, Pat Cipillon, a discuté d’une réunion rancunière au cours de laquelle l’équipe juridique extérieure de Trump a présenté un projet de décret exécutif pour saisir les machines à voter des États. Dans son témoignage, Cipollone a déclaré que le plan était une idée terrible. Il avait été flotté avant.

« Vous ne pouvez pas saisir de manière préventive les machines à voter. S’il y avait une raison de le faire, vous avez besoin d’une ordonnance du tribunal », a déclaré Edelson.

Lors de la même réunion, diverses théories ont été avancées, notamment l’invocation de la loi martiale. C’était une idée que le conseiller de Trump, Michael Flynn, avait lancée auparavant, en plus de saisir les machines à voter.

QU’EN EST-IL DE LA LOI MARTIALE ?

En vertu de la loi sur l’insurrection, le président peut faire appel à l’armée dans certaines circonstances, mais elle est destinée à soutenir l’application de la loi civile. Un exemple a été l’utilisation de l’armée lors des émeutes de Los Angeles en 1992. Sous la loi martiale, l’armée assume la fonction du gouvernement civil.

La loi martiale, a déclaré Goitein, “me donne des cauchemars” parce que la loi n’est pas établie. “Tout le concept de la loi martiale, il n’y a même pas de définition convenue de ce que c’est”, a-t-elle déclaré.

EXISTE-T-IL DES GARDE-CORPS POUR EMPÊCHER LES FUTURS PRÉSIDENTS D’ABUS DE POUVOIR ?

La Chambre a adopté le projet de loi sur la protection de notre démocratie l’année dernière et l’a envoyé au Sénat. La législation empêcherait les présidents de se pardonner, renforcerait les exigences de déclaration pour les campagnes et clarifierait et renforcerait les sanctions pénales pour les campagnes qui acceptent des informations étrangères recherchées ou obtenues à des fins politiques.

Le Sénat n’a pas donné suite à la proposition. Sans action du Congrès, les questions sur le pouvoir présidentiel et son expansion restent ouvertes. « La Constitution suppose que les freins et contrepoids fonctionnent. Si le président va trop loin, le Congrès le freinera », a déclaré Edelman.

Dans le cas de Trump, le Congrès n’a pas montré d’appétit pour cela.

Gary Fields, l’Associated Press