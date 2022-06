Les audiences sur les émeutes du 6 janvier livrent des témoignages surprenants. Changent-ils d’avis ?

Vers 13 h HE mardi à l’intérieur de la salle de caucus de l’immeuble de bureaux Cannon House, près du Capitole américain, les murmures parmi les quelque 70 spectateurs et 100 journalistes se sont calmés alors qu’un ex-assistant de l’ancien chef de cabinet de Donald Trump est entré par les portes dérobées. et s’est assis à la table des témoins, où les photographes en vol stationnaire se sont éloignés.

Les journalistes ont été pressés dans les 10 tables assemblées pour l’audience brusquement convoquée par le panel de la Chambre enquêtant sur l’émeute du 6 janvier. La semaine dernière, il a été annoncé qu’il n’y aurait plus d’audiences avant juillet. Mais lundi, le panel a annoncé de manière inattendue qu’il convoquait une audience pour présenter “des preuves récemment obtenues et recevoir des témoignages”.

Ce témoin était Cassidy Hutchinson, qui a fait une série d’affirmations surprenantes, notamment que, le 6 janvier, le président de l’époque a été informé que les personnes qui se rassemblaient à proximité ce matin-là avaient des armes, mais il a dit aux responsables de “” laisser entrer mon peuple “” et marche vers le Capitole.

Pourtant, malgré son témoignage qui fait la une des journaux et d’autres révélations des audiences, jusqu’à présent, il ne semble pas clair dans quelle mesure il résonne auprès du public américain ou change les esprits.

“Les preuves de l’impact des audiences jusqu’à présent sont difficiles à obtenir”, a déclaré William A. Galston, président et chercheur principal en études sur la gouvernance à la Brookings Institution.

La première nuit des audiences, le panel a exposé les débuts de son dossier contre Trump – que ses mensonges sur les élections de 2020 et ses pressions sur le vice-président Mike Pence pour qu’il les renverse ont directement conduit à la violence du 6 janvier 2021.

Cassidy Hutchinson, ancienne assistante du chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche, Mark Meadows, témoigne mardi. (Jacquelyn Martin/Associated Press)

Ces audiences ont été télévisées aux heures de grande écoute et ont attiré une audience d’environ 20 millions de personnes, ce qui équivaut, comme le souligne le New York Times, à des événements télévisés comme un grand Football du dimanche soir Jeu.

Mais à la deuxième audience, diffusée dans l’après-midi, l’audience avait chuté de près de moitié à 11 millions. Cela a suivi à neuf millions le troisième jour.

Le comité a entendu un certain nombre d’anciens collaborateurs de Trump, et républicains après républicains, qui ont déclaré avoir dit à Trump qu’ils ne croyaient pas ses allégations de fraude électorale.

Il a entendu le témoignage de l’ancien procureur général Bill Barr, présenté par le biais d’un enregistrement vidéo, qui a révélé qu’il avait dit à Trump qu’il n’y avait aucune preuve de fraude électorale, qu’il n’était pas d’accord avec l’idée de dire que l’élection avait été volée – pourtant à Trump, a déclaré Barr, “il n’y a jamais eu d’indication d’intérêt pour les faits réels”.

Les audiences ont également entendu parler d’un plan de l’avocat conservateur John Eastman, qu’il a présenté à Trump et qui visait à renverser la victoire électorale de Joe Biden.

De plus, les audiences ont appris que Trump avait harcelé le ministère américain de la Justice pour poursuivre ses fausses allégations de fraude électorale, contactant le chef de l’agence “pratiquement tous les jours” et s’efforçant en vain d’enrôler les meilleurs responsables de l’application des lois dans une tentative désespérée de rester au pouvoir.

Environ huit à 10 journalistes ont été pressés dans les 10 tables assemblées pour l’audience de mardi. (Mark Gollom/CBC)

Mais un sondage ABC News/Ipsos a révélé que seulement 34 % des Américains suivent les audiences d’assez ou de très près, avec seulement 9 % qui les suivent de très près.

Le sondage a également révélé que, parmi ceux qui suivent de près, 43% sont démocrates et 22% sont républicains.

“Je pense que cela montre aussi que le comité du 6 janvier n’a pas vraiment d’impact chez les républicains“, a déclaré Chris Jackson, chercheur pour Ipsos.

Un sondage de l’Université Quinnipiac a révélé qu’une majorité d’Américains disent suivre de très près (26 %) ou d’assez près (32 %) les nouvelles concernant le comité. Environ 41 % ont répondu pas si étroitement (17 %) ou pas du tout étroitement (24 %).

Pendant ce temps, un sondage Politico/Morning Consult a révélé que 40 % des Américains affirment que les attentats du 6 janvier ont eu un impact majeur sur leurs perspectives, contre 66 % pour les attentats du 11 septembre, 62 % pour la pandémie et 52 %. pour cent pour la récente vague de fusillades de masse.

Galston dit qu’en tenant compte de ces sondages et d’autres, il conclut que la plupart des gens qui regardent les audiences sont des démocrates et que relativement peu d’indépendants et de républicains suivent.

REGARDER | Trump voulait des personnes armées lors du rassemblement, selon un ancien assistant : Trump voulait des personnes avec des armes lors du rassemblement du 6 janvier: ancien assistant L’ancienne assistante de la Maison Blanche, Cassidy Hutchinson, a déclaré que Donald Trump savait que les gens avaient des armes le 6 janvier, mais voulait qu’ils soient autorisés à participer à son rassemblement car il voulait une grande foule.

Mais alors que les républicains ne regardent peut-être pas les audiences, ils en entendent parler, dit-il.

“Et ce qu’ils entendent n’est pas bon.”

Les audiences ont également été parsemées de moments de témoignages émouvants, notamment celui du président de la Chambre d’État républicaine de l’Arizona, Rusty Bowers, qui a parlé des menaces que lui et sa famille ont dû endurer pour avoir reconnu que Joe Biden avait remporté l’État.

Wandrea “Shaye” Moss, une ancienne travailleuse électorale de Géorgie, a témoigné qu’elle et sa mère avaient fait l’objet d’un tel harcèlement public de la part des alliés de Trump qu’elles se sentaient incapables de mener une vie normale.

Mais Brian Gaines, professeur de sciences politiques à l’Université de l’Illinois, dit qu’il n’y aura peut-être pas autant d’impact que, par exemple, les audiences du Watergate de 1973, qui ont eu lieu alors que Richard Nixon était encore président.

“La plus grande différence est que Trump n’est pas le président en exercice”, a déclaré Gaines.

REGARDER | Faits saillants du témoignage de Barr : Faits saillants du témoignage de Bill Barr devant le comité du 6 janvier L’ancien procureur général des États-Unis, Bill Barr, a déclaré au comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis qu’il considérait les premières allégations de fraude lors des élections de novembre 2020 comme “fausses et idiotes”.

À l’époque, la question « Que savait le président ? était “vraiment ce qui a fait [the Watergate scandal] décoller », a-t-il dit.

“Ce que savait l’ex-président est juste une question différente.”

Pourtant, Galston dit qu’il pense que certains républicains commencent à s’inquiéter que les audiences aient un effet sur la perception que les gens ont de Trump et s’il est la personne qu’ils veulent représenter le parti en 2024.

“Le fait que presque tous les témoins soient républicains, j’en suis sûr, ne leur a pas échappé”, a-t-il déclaré.

Trump lui-même a matraqué le chef de la minorité républicaine à la Chambre, Kevin McCarthy, pour sa décision de ne pas faire participer plus de républicains aux audiences.

“Trump est clairement inquiet que cela ait un effet, sinon sur le Parti républicain, sur lui personnellement”, a déclaré Galston.

Jackson, d’Ipsos, affirme que leurs sondages montrent que la plupart des Américains pensent que Trump est au moins en grande partie responsable de l’attaque contre le Capitole américain. Pourtant, il dit que les audiences n’ont peut-être qu’un faible impact sur ces croyances.

“Les républicains qui pensent que Trump est innocent, les démocrates qui pensent que Trump est coupable, ils ne bougent pas.”