Les audiences sur la Loi sur les mesures d’urgence se terminent par un dernier mot sur la transparence et la responsabilité

Après 300 heures de témoignages, 9 000 pièces à conviction et quelques révélations majeures, la partie publique d’une enquête sur la toute première utilisation de la loi sur les mesures d’urgence s’est terminée vendredi par une plongée en profondeur dans les questions sur la responsabilité et la transparence du gouvernement.

Un panel d’experts a donné un aperçu d’une question clé que la Commission d’urgence de l’ordre public devra trancher: si le gouvernement fédéral a été suffisamment ouvert sur les raisons pour lesquelles le cabinet se sentait légalement justifié d’invoquer ce qui est censé être une mesure de dernier recours.

Au cours de sept semaines de témoignages, il est apparu que l’interprétation du gouvernement de ce qui constitue une menace pour la sécurité nationale du Canada n’était pas conforme à celle énoncée dans la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, qui est citée dans la Loi sur les mesures d’urgence.

Le directeur du SCRS, David Vigneault, a déclaré à la commission que les manifestations du «convoi de la liberté» n’atteignaient pas le seuil de menace à la sécurité nationale tel que défini dans la Loi sur le SCRS, mais il a été assuré que le cabinet pourrait interpréter les choses différemment dans le contexte de la déclaration d’une urgence d’ordre public.

L’avis juridique qui a amené Vigneault, les fonctionnaires fédéraux, le Cabinet et le premier ministre à cette conclusion n’a pas été communiqué à la commission. Le gouvernement insiste sur le fait qu’il est protégé par le secret professionnel de l’avocat.

“Il serait difficile de dire que cela n’affecte pas la capacité de la commission à parvenir à une conclusion”, a déclaré l’ancien directeur du SCRS, Ward Elcock, interrogé sur l’impact de la rédaction de documents et de la non-divulgation d’informations à l’enquête.

Il y a cependant des problèmes de sécurité nationale, de confidentialité du Cabinet et, en fait, de secret professionnel de l’avocat que le gouvernement « n’est pas en mesure de rendre publics », a-t-il déclaré.

Renoncer à l’avis juridique du gouvernement serait une « pente glissante », a déclaré Elcock, qui a également occupé plusieurs postes dans la fonction publique fédérale.

La dernière semaine d’audiences s’est éloignée des événements de la manifestation du “Freedom Convoy” et s’est plutôt concentrée sur les questions législatives et sociétales qui ont contribué au chaos plus tôt cette année.

Le premier ministre Justin Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février en réponse à l’occupation du centre-ville d’Ottawa pendant des semaines par des manifestants du « Freedom Convoy » opposés aux restrictions de santé publique liées à la COVID-19 et au gouvernement fédéral, ainsi qu’à des manifestations similaires bloquant les frontières terrestres à travers le pays, stoppant des centaines de millions de dollars de commerce.

La déclaration d’urgence a accordé des pouvoirs extraordinaires aux gouvernements, à la police et aux banques pour limiter les droits des manifestants à la liberté de réunion, geler les comptes bancaires et obliger la coopération des entreprises privées, le tout dans le but de mettre un terme aux manifestations.

C’était la première fois que la législation était invoquée depuis qu’elle a remplacé la Loi sur les mesures de guerre en 1988, de sorte que les seuils légaux pour son utilisation n’ont toujours pas été testés.

Il appartiendra ultimement au commissaire Paul Rouleau, chargé de diriger l’enquête publique, de décider si la décision du premier ministre était justifiée, sans avoir vu sur quelle base légale elle reposait.

Ce problème pourrait être résolu à l’avenir en rencontrant le public à mi-chemin, a déclaré Hoi Kong, professeur de droit à l’Université de la Colombie-Britannique, dont l’expertise est le droit constitutionnel.

Il a suggéré qu’une “réponse simple” aux préoccupations concernant la transparence serait d’exiger que le gouvernement transmette une compréhension générale de la base juridique pour déclarer l’état d’urgence.

Comme plusieurs experts l’ont expliqué vendredi, le simple fait de tenir une enquête est un moyen de tenir le gouvernement responsable, du moins politiquement.

“L’une des raisons d’avoir des mécanismes de responsabilisation est que vous voulez que les décideurs, au moment où ils doivent réellement prendre une décision comme celle-ci, aient comme un petit oiseau assis sur leur épaule en disant : ‘Un jour, quelqu’un qui pas sous cette pression de temps regardera ce que vous avez fait », a déclaré Kim Lane Scheppele, professeur à la Princeton School of Public and International Affairs.

Dans cette veine de transparence, Rouleau a rendu vendredi une décision indiquant que le gouvernement avait accepté des informations non expurgées qu’il avait précédemment retenues pour des raisons de privilège parlementaire dans 20 documents qui ont été soumis en preuve.

Brendan Miller, un avocat des organisateurs de la manifestation d’Ottawa, a demandé la publication de l’information, arguant qu’elle ne devrait pas être privilégiée. Les expurgations comprennent des notes écrites et des échanges de SMS appartenant au personnel du Premier ministre.

Étant donné que le témoignage est maintenant terminé, il est peu probable que de nouvelles informations contenues dans ces documents soient présentées aux témoins, mais elles peuvent être examinées par le commissaire et incluses dans les arguments juridiques écrits fournis par divers groupes qui ont participé à l’enquête.

À la fin du témoignage d’expert vendredi, Rouleau a remercié les témoins qui ont comparu devant la commission pour l’avoir aidé dans son travail. Ce travail passe maintenant à la vitesse supérieure.

Le commissaire n’a que jusqu’au début février pour présenter ses conclusions et ses recommandations au Parlement. Le rapport doit être rendu public dans les deux langues officielles d’ici le 20 février.

—Laura Osman, La Presse canadienne

Protestation sur la Colline du Parlement