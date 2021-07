Les audiences du procès pour subversion à Hong Kong prolongées jusqu’en septembre

En plus de la nouvelle loi sur la sécurité nationale, les autorités ont modifié les critères des élections à Hong Kong et la composition de la législature pour assurer une majorité écrasante pro-Pékin. La plupart des défenseurs déclarés de la démocratie ont été emprisonnés, intimidés ou ont demandé l’asile à l’étranger, tandis que les manifestations ont été interdites et que le journal pro-démocratie le plus important de la ville, l’Apple Daily, a fermé ses portes après que la police a arrêté le personnel et gelé ses avoirs.