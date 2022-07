Les audiences du 6 janvier ont retracé un arc de “carnage” provoqué par Trump

WASHINGTON (AP) – Pour comprendre comment le désespoir et les mensonges de Donald Trump sont devenus un puissant danger pour la démocratie, considérons les menthes au gingembre.

Mints figurait dans l’un des épisodes absurdes mais toxiques étoffés lors des audiences du 6 janvier, qui s’interrompent maintenant alors même que le ministère de la Justice poursuit une enquête criminelle parallèle qu’il qualifie de la plus importante de son histoire.

Voici comment une théorie du complot, dans une mer sombre d’entre elles, est née :

Une équipe mère-fille dans un centre électoral de Géorgie a partagé la friandise lors d’une longue nuit électorale. Quelqu’un les a filmés et a choisi de croire que la mère à la menthe a donné à sa fille était un port USB. L’avocat de Trump a répandu l’accusation selon laquelle la vidéo avait surpris les femmes en train d’utiliser l’appareil pour tenter de corrompre l’élection contre le président.

Frénétique pour rester au pouvoir, Trump a couru avec le mensonge. Il a attaqué la mère par son nom, l’a qualifiée d’« escroc de vote professionnel », et bientôt des miliciens se sont présentés dans une maison familiale pour exécuter une « arrestation par des citoyens », a-t-on dit au comité. Pour l’amour des menthes.

L’épisode a alimenté un réseau d’histoires fabriquées, fondant sous l’examen minutieux comme des flocons de neige dans un été géorgien. Les audiences ont illustré comment ces histoires ont alimenté la colère des partisans de Trump à travers les États-Unis et en particulier ceux qui ont pris d’assaut le Capitole, dont beaucoup étaient armés et assoiffés de sang.

Bien avant que le comité n’appelle son premier témoin, des scènes de saccage avaient été gravées dans la conscience publique. Quelles nouvelles informations pourraient éventuellement en découler ? Beaucoup, il s’est avéré. Et à mesure que l’enquête se poursuit, avec d’autres audiences prévues en septembre, d’autres preuves sont rassemblées.

Avec sept démocrates travaillant avec deux républicains en rupture avec leur parti, le comité a fait ce que les deux procès de destitution de Trump n’ont pas pu – établir une histoire cohérente à partir du chaos au lieu de deux partisans se griffant l’un l’autre.

“Carnage américain”, a déclaré le représentant démocrate Jamie Raskin du Maryland, responsable principal de la deuxième destitution de Trump et membre du comité chargé de cette enquête, à propos des résultats de cette dernière. “C’est le véritable héritage de Donald Trump.”

Le panel a révélé les efforts déployés par Trump et ses facilitateurs pour le maintenir au pouvoir et la mesure dans laquelle son entourage savait que son cas d’élection volée était faux. Certains lui ont dit cela en face; d’autres lui ont fait plaisir.

À chaque tour, les audiences ont clairement montré que Trump était prêt à voir la branche législative du gouvernement et les processus démocratiques état après état consommés dans le feu de joie de ses vanités.

On lui a dit que les émeutiers étaient partis chercher son vice-président, Mike Pence, au Capitole et le pendre. Et on disait qu’il croyait que Pence méritait d’être pendu.

On a dit à Trump que beaucoup de ses partisans portaient des armes ce jour-là. Il ne s’en souciait pas.

“Ils ne sont pas là pour ME faire du mal”, a-t-il déclaré, selon un témoignage.

Le comité a identifié une gamme d’options renégats sinon criminelles qui ont été proposées à la Maison Blanche alors que Trump et ses alliés envisageaient un décret exécutif pour saisir les machines à voter et d’autres mesures que les démocraties ne prennent pas.

“L’idée que le gouvernement fédéral puisse entrer et saisir les machines électorales, non”, a déclaré Pat Cipollone, l’avocat de la Maison Blanche, en racontant une réunion à la Maison Blanche qui s’est transformée en une allumette hurlante. “Je ne comprends pas pourquoi nous devons même vous dire pourquoi c’est une mauvaise idée pour le pays.”

Trump s’est appuyé sur les États dirigés par les républicains pour lui trouver plus de votes et / ou nommer de faux électeurs. Il a poussé Pence à faire ce qu’il n’avait pas le pouvoir – ou la volonté – de faire, lorsqu’il a été appelé à certifier l’élection.

Quand tout le reste a échoué, Trump a dit à ses partisans de “se battre comme un diable” et les a encouragés à descendre au Capitole, disant qu’il les rejoindrait.

Le complot de Trump a été déjoué par des républicains dans les États qui comptaient, des assistants conservateurs, des bureaucrates et des loyalistes jusqu’à un certain point qui lui ont finalement dit non.

Lorsque Trump a pressé son vice-président de faire dérailler la certification de l’élection de Joe Biden, Pence a dit non.

Le responsable électoral républicain en Géorgie a dit non à la cuisson des résultats pour livrer Trump à l’État. Le président de la Chambre républicaine en Arizona, pressé de nommer de faux électeurs, a invoqué son serment et dit non.

Deux dirigeants du ministère de la Justice lui ont successivement dit non. Lorsqu’il a décidé de nommer un tiers docile, les responsables de la justice lui ont dit dans le bureau ovale que s’il le faisait, ils démissionneraient et le nouvel homme se retrouverait «à la tête d’un cimetière».

Tout cela a laissé le président avec un cadre incompétent, principalement composé d’étrangers. On vend des oreillers.

“Nous avons beaucoup de théories”, a déclaré l’avocat de Trump Rudy Giuliani à Rusty Bowers, orateur de l’Arizona House. “Nous n’avons tout simplement pas les preuves.”

L’attention se tourne maintenant vers le ministère de la Justice, où le procureur général Merrick Garland affirme que son enquête criminelle sur l’affaire est la plus importante jamais réalisée.

Certains experts juridiques ont identifié une série de crimes potentiels pour lesquels l’ex-président pourrait éventuellement être poursuivi. Obstruction corrompue à une procédure officielle. Complot pour frauder les États-Unis Incitation à une émeute. Complot même séditieux.

Mais ces crimes sont plus faciles à parler qu’à prouver hors de tout doute raisonnable, surtout contre un ancien président et celui qui pourrait se représenter.

Au fur et à mesure que les audiences se déroulaient, les démocrates se sont retrouvés dans l’admiration, sinon la crainte, pour la représentante profondément conservatrice Liz Cheney, la républicaine au visage impassible du comité qui, malgré ses paroles mesurées, a clairement exprimé son dédain glacial pour Trump et les nombreux Républicains au Congrès qui semblent lui rester sous l’emprise.

Elle n’a pas approuvé les défenseurs de Trump qui ont soutenu qu’il était manipulé par des “fous” extérieurs.

“Le président Trump est un homme de 76 ans”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas un enfant impressionnable. Comme tout le monde dans notre pays, il est responsable de ses propres actions et de ses propres choix.

Face à un adversaire principal soutenu par Trump en août, son siège au Congrès dans le Wyoming rouge foncé en danger, elle a défini les enjeux pour ses collègues législateurs républicains lors de la première audience : « Je dis ceci à mes collègues républicains qui défendent l’indéfendable : il y aura viendra un jour où Donald Trump sera parti, mais votre déshonneur restera.

La rédactrice d’Associated Press, Amanda Seitz, a contribué à ce rapport.

Calvin Woodward et Eric Tucker, Associated Press