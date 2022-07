Les audiences du 6 janvier ont rendu un grand service en faisant une excellente télévision

Les audiences nous ont donné à la fois la tragédie du 6 janvier et l’absurdité, la terreur et l’ironie, le sang et le ketchup.

Bouche à oreille

L’histoire la plus forte du monde ne signifie rien si personne n’y prête attention. Les auditions ont été faites – et, exceptionnellement pour une émission du Congrès, promues – avec un instinct aiguisé pour savoir comment le public s’intéresse aujourd’hui à la télévision et comment il en parle.

Le comité et ses membres ont affiché extraits vidéo d’accroche sur les réseaux sociaux pour susciter l’intérêt. Ils ont proposé des récapitulatifs et des aperçus, comme les bandes-annonces “Précédemment” et “La semaine prochaine” qui encadrent les drames aux heures de grande écoute. Ils ont promis une vidéo « jamais vue auparavant », trois mots magiques pour susciter l’intérêt des médias.

Et les débats étaient remplis de clips et d’anecdotes parfaits pour les monologues tardifs et le partage sur les réseaux sociaux, qui génèrent une audience secondaire et de la publicité gratuite. Quelques minutes après la diffusion des clips de Hawley, les comptes sociaux les ont capturés pour des blagues et les ont marqués pour “Yakety Sax” et le thème “Chariots of Fire”. (Les images ont été diffusées juste avant une pause, comme si, comme le critique de la culture pop Linda Holmes noté sur Twitter, pour donner aux internautes le temps d’aller travailler.)

Pour paraphraser Carl von Clausewitz, c’était la continuation de la politique par d’autres mèmes.

Confiance dans le public

En fin de compte, les audiences avaient le même travail que celui de toute série télévisée ambitieuse : rendre cohérente une histoire complexe. Mais ils devaient également raconter une histoire complète en détail – l’émission de jeudi, comme beaucoup de finales de saison, a duré plus longtemps que d’habitude – et avoir confiance que, étant donné les panneaux de signalisation et une voix forte, les téléspectateurs tiendraient le coup.