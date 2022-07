Les audiences du 6 janvier ont fait entrer la politique à l’ère de TikTok

Les démocrates passent un été difficile. L’inflation, la maladie, un président que les gens ne veulent plus voir sur les bulletins de vote.

Vous pouvez donc comprendre pourquoi ils se sont enthousiasmés pour une émission télévisée qui offre une lueur d’espoir politique : les audiences du 6 janvier, qui ont tenu Donald Trump responsable de l’émeute du Capitole de 2021, et en même temps ont fait valoir tacitement que Les démocrates peuvent réussir quelque chose – dans ce cas, briser l’état d’esprit de l’Amérique, nous en avons dépassé.

Les huit audiences, qui se sont déroulées la semaine dernière avant de s’arrêter jusqu’en septembre, ont constitué une véritable rupture par rapport aux audiences du Congrès que vous avez vues – ou probablement ignorées – dans le passé. Au lieu de lourdes pontifications par les législateurs, entrecoupées de témoignages difficiles à analyser, elles ont été conçues de manière experte – produites par un professionnel de la télévision – pour plaire au public à la télévision et sur Internet.

Ils ont été bien observés. Dix-huit millions de personnes ont vu la finale de la semaine dernière, mettant l’événement aux heures de grande écoute sur un pied d’égalité avec la NFL, la programmation la plus populaire de la télévision. (Cela les met également en ligne avec les très grandes audiences comme le témoignage de l’ancien directeur du FBI James Comey en 2017 et la comparution du candidat à la Cour suprême Brett Kavanaugh en 2018, bien que je dirais que ceux-ci avaient plus de drames intégrés parce qu’ils étaient en temps réel événements, pas une rétrospective.)

Et ils semblent avoir été persuasifs, tant auprès des électeurs que des faiseurs d’opinion de l’élite, comme Rupert Murdoch. À la suite de l’épisode de la semaine dernière, qui portait sur le refus de Trump d’appeler les émeutiers qui avaient violé le Capitole, le Wall Street Journal, propriété de Murdoch, et le New York Post, propriété de Murdoch, ont fustigé Trump dans leurs pages d’opinion, qui ont eu tendance à soutenir Trump. depuis 2016. (Remarque : Fox News de Murdoch, son point de vente le plus puissant, reste entièrement MAGA).





Tout cela rend compréhensible d’imaginer que nous verrons des retombées stylistiques des audiences pour les années à venir. “Ceux d’entre nous du côté des communications numériques Dem sont comme, ‘D’accord, ça marche putain. Pouvons-nous simplement faire cela ? », déclare Jason Goldman, un ancien cadre de Twitter qui a travaillé dans l’administration Obama.

La réponse, très probablement, est non. Contrairement à une audience traditionnelle du Congrès, la programmation du 6 janvier n’est pas une production bipartite. Il est dirigé par les démocrates et Liz Cheney et Adam Kinzinger, deux républicains anti-Trump, car le reste du Parti républicain a boycotté le comité.

Ils ne le feront plus, ce qui signifie que nous n’allons pas assister à une autre audience avec un seul message et un seul point de vue cohérents. Il s’agit d’un accord unique.

Mais les audiences du 6 janvier sont encore susceptibles de faire écho pendant des années dans les médias politiques et les stratégies de messagerie, car elles ont mis en évidence au moins deux idées et tactiques importantes.

La forme compte : L’une des grandes innovations des audiences a été l’utilisation d’entretiens préenregistrés et d’autres clips vidéo. Ils sont convaincants en ce moment si vous les regardez en direct à la télévision. Mais tout aussi important est qu’ils sont explicitement prêts pour les mèmes, conçus pour se propager au-delà de la diffusion et directement dans les reportages et les médias sociaux, où un public beaucoup plus large finira par les voir. Voir, par exemple, Bill Barr, procureur général de longue date de Trump, décrivant les allégations de fraude électorale de Trump comme des “conneries”:

L’ancien AG Bill Barr sur les affirmations sans fondement de la campagne Trump concernant la fraude aux machines à voter : • “Connerie”

• “Revendications idiotes”

• “Base absolument nulle pour les allégations”

• “Influencer beaucoup de membres du public”

• « Complètement absurde »

• “Des trucs fous” pic.twitter.com/hw1gnUKyZ8 — Le recomptage (@therecount) 13 juin 2022

Ou le clip de la semaine dernière du sénateur Josh Hawley (R-MO), fuyant la foule J6 peu de temps après leur avoir donné son coup de poing solidaire bien documenté. Voici une version montrant le public dans la salle d’audience du comité en train de rire de son sprint :

Ce qui rend tentant de suggérer que si vous essayez de faire passer un message en utilisant les médias sociaux au public américain, vous n’avez pas besoin de passer des heures sur la production télévisée en direct. Pourquoi ne pas simplement le jeter directement sur Twitter et TikTok et supprimer l’intermédiaire ?

Mais ce n’est pas vrai : les clips obtiennent leur puissance initiale parce qu’ils sont à la télévision, et ils sont à la télévision parce qu’ils font partie d’une audience du Congrès, pas un dossier de fichiers gifs. Ainsi, les médias les traitent – au moins au début – comme des nouvelles, pas comme de l’agitprop.

“Vous avez besoin d’un événement”, déclare Dan Pfeiffer, ancien directeur des communications d’Obama et maintenant animateur sur Pod Save America. “C’est la différence entre le film qui vient d’apparaître sur Netflix et l’ouverture du nouveau film Spider-man que tout le monde connaît.”

Encore une fois, il est peu probable qu’un seul parti politique ait la possibilité d’organiser une audience, vous ne verrez donc pas plus de cela lancé depuis l’immeuble de bureaux de Cannon House. Mais il ne faut pas beaucoup d’imagination pour créer des événements qui voir un peu comme les audiences du Congrès, tenues dans des salles avec des murs lambrissés, des marteaux et des microphones. (Évitez simplement les entreprises d’aménagement paysager du nord-est de Philadelphie.)

Le messager compte : Certaines des informations que les audiences ont révélées sont véritablement nouvelles et importantes. Mais beaucoup d’entre elles sont diffusées depuis un certain temps, souvent dans des reportages que vous n’avez pas vus la première fois. Cette ligne de “conneries” de Bill Barr ? Vous auriez pu lire cela dans l’Atlantique il y a un an.

Mais le comité du 6 janvier a fait tout son possible pour s’assurer que vous pouviez voir et entendre les gens dire ce genre de choses, en direct ou sur bande. Et pas n’importe qui : les fans républicains de Trump.

Presque toutes les personnes présentes aux audiences, dans les témoignages en direct et enregistrés, sont un ancien partisan de Trump – de Barr à Cassidy Hutchinson, assistante du chef de cabinet de Trump ; à Stephen Ayres, un émeutier qui a plaidé coupable de conduite perturbatrice ; à Matthew Pottinger, conseiller adjoint à la sécurité nationale de Trump qui a démissionné après l’émeute.

Ce n’est pas une coïncidence. Cela reflète la conviction que la persuasion politique est plus efficace lorsque vous utilisez des «voix de confiance» – des personnes ayant votre expérience et votre point de vue. Le comité du 6 janvier ne persuadera pas les fans les plus inconditionnels de Trump, mais il vise à donner aux moins ardents une “structure de permission” pour rompre et croire ce qu’ils voient et entendent.

“Il y a des millions d’Américains qui ne sont peut-être pas des militants de la base Trump – ils ne croient pas vraiment au grand mensonge”, déclare Tara McGowan, une ancienne agente démocrate qui a aidé à organiser des campagnes numériques lors des élections de 2020. « Mais ils ne font pas confiance aux démocrates. Ils vont faire plus attention quand ce sera un autre républicain qui présentera cette information.

Vous pouviez voir une version antérieure de cette technique il y a deux ans, lorsque les démocrates ont produit des publicités mettant en vedette d’anciens électeurs de Trump qui rompaient avec leur candidat.

‼️ Jeffrey a voté Trump en 2016, et il est sûr de dire qu’il ne le fera plus. Il vous emmène faire un tour… Vous devez tout regarder. (Avertissements : 1. NSFW 2. Énergie méchante de “chasse à la bonne volonté”) pic.twitter.com/foIo4lmaDA – Le projet de responsabilité républicaine (@AccountableGOP) 13 juillet 2020

Vous n’avez pas besoin de persuader tout le monde avec ce genre de choses. Le simple fait de déplacer les gens sur les bords – comme le groupe de sondage Navigator, certes progressiste, dit que les audiences sont en cours avec certains républicains et indépendants – peut être significatif.

Et voici où nous pouvons nous arrêter une seconde et noter que les audiences traditionnelles du Congrès ne disparaissent pas, pour le meilleur et pour le pire. Et vous pouvez toujours utiliser les anciens – ceux que presque personne ne regarde à la télévision – efficacement dans les vecteurs médiatiques d’aujourd’hui.

Dans ma chronologie, par exemple, un clip de Josh Hawley (yup, encore lui) s’emmêlant avec le professeur de droit de l’UC Berkeley Khiara Bridges sur l’accès à l’avortement et le sexe lors d’une audience du comité judiciaire du Sénat a été décrit comme une victoire pour Bridges, qui a dit à Hawley qu’il était être transphobe. Mais c’était évidemment un combat que Hawley voulait avoir et était ravi de l’utiliser comme rampe de lancement :

Les démocrates disent ce qu’ils pensent vraiment : les hommes peuvent tomber enceintes et si vous n’êtes pas d’accord, vous êtes « transphobe » et responsable de violences pic.twitter.com/44CeIi5WvT – Josh Hawley (@HawleyMO) 12 juillet 2022

Ce qui est également un rappel pour les gens qui applaudissent la forme et la fonction du comité du 6 janvier : les choses qui fonctionnent là-bas fonctionneront également dans des environnements qui ne vous mettent pas à l’aise. Et vous n’avez pas à imaginer des politiciens utilisant des interviews vidéo montées, des visualisations par ordinateur et d’autres techniques que nous avons vues lors de ces audiences appliquées à des messages de mauvaise foi : rapports.

Mais maintenant que les audiences ont testé ce truc pour un large public national, nous n’en aurons que plus, que cela nous plaise ou non.