Les audiences du 6 janvier invoquent le patriotisme pour inciter les électeurs à rompre avec Trump

Les audiences du 6 janvier ont parfois ressemblé à un procès pénal par contumace pour l’ancien président Donald J. Trump. Jeudi soir, la procédure ressemblait soudainement plus à une cour martiale.

Un vétéran de 20 ans de la Marine et un lieutenant-colonel de la Garde nationale aérienne ont mené l’interrogatoire des membres de la Chambre. Cinq fois, M. Trump a été accusé de “manquement à son devoir”. L’officier militaire le plus haut gradé du pays a fourni un témoignage enregistré et accablant sur l’incapacité du commandant en chef à commander. Un ancien marin et conseiller adjoint à la sécurité nationale a témoigné en personne que l’ancien président avait bafoué la Constitution même qu’il avait juré de protéger et de défendre.

Pendant huit jours et soirées, le comité du 6 janvier s’est appuyé presque exclusivement sur des témoins républicains pour étayer son argument selon lequel M. Trump portait la responsabilité personnelle d’avoir inspiré et même encouragé l’émeute qui a saccagé le Capitole. Mais jeudi, le casting, la chorégraphie et le scénario du comité semblaient tous soigneusement coordonnés pour présenter un cas subtilement différent à un sous-ensemble particulier du peuple américain – des électeurs qui n’ont pas encore été persuadés de rompre avec M. Trump – que leur patriotisme lui-même dicte que ils rompent avec lui maintenant. “Quelle que soit votre politique, quoi que vous pensiez du résultat de l’élection, nous, en tant qu’Américains, devons tous être d’accord là-dessus – la conduite de Donald Trump le 6 janvier était une violation suprême de son serment d’office et un manquement total à son devoir envers notre nation. », a déclaré le représentant Adam Kinzinger de l’Illinois, un vétéran républicain et de l’armée de l’air qui a aidé à diriger l’interrogatoire.