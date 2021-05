Les audiences d’expulsion virtuelle privent souvent les locataires de leurs droits

Tyler Marks, sa femme, Maranda, et leur fille, Layla, 3 ans, et leurs deux fils, Hayden, 7 ans, et Atticus, 1.

Bien que les Centers for Disease Control and Prevention aient interdit les expulsions pour non-paiement jusqu’en juillet, de nombreux propriétaires continuent de les déposer. Ce n’est que lors de leurs auditions que les locataires peuvent tenter d’invoquer la protection de l’agence de santé. De nombreux propriétaires trouvent également des moyens d’expulser des personnes pour des raisons que la politique de la CDC ne couvre pas, par exemple en disant que le bail de leur locataire est expiré, alors que le non-paiement est le vrai problème, disent les défenseurs. Tous ces problèmes soulignent, disent-ils, l’importance d’un procès équitable.

Alors qu’il se tenait avec son téléphone dans la salle de bain, loin de là où ses enfants pouvaient entendre, il a pensé à où lui et sa famille iraient s’ils étaient forcés de quitter leur maison à Walkertown, en Caroline du Nord. Lui et sa femme, Maranda, ont trois enfants: Hayden, 7 ans, Layla, 3 ans et Atticus, 1 an. Son esprit a fait un vide.

Dans un mémoire adressé à la Haute Cour du Missouri, il a écrit: « Les audiences d’expulsion à distance présentent des obstacles technologiques et financiers insurmontables qui empêchent les locataires d’avoir une opportunité complète et équitable d’être entendus, en violation de leurs droits à une procédure régulière. »

« L’introduction d’audiences à distance a entraîné des déconnexions et des problèmes d’accès, une mise en sourdine prolongée, des difficultés à présenter des preuves ou à partager des preuves avec le mauvais participant, des préjugés contre les parties qui ne sont pas en mesure de participer pleinement, des atteintes à la vie privée et un accès réduit aux avocats », a déclaré Benfer.

Même avant la pandémie, le système d’expulsion était déjà rempli de problèmes pour les locataires et incliné en faveur des propriétaires, a déclaré Benfer. Par example, seulement 10% des locataires menacés d’expulsion ont une représentation légale , contre 90% des propriétaires.

Cependant, il est hypocrite d’utiliser la sécurité comme raisonnement pour ces auditions alors qu’il a été prouvé que les expulsions elles-mêmes provoquent un pic de cas et de décès de coronavirus, a déclaré Daniel Rose, un organisateur de Housing Justice Now à Winston-Salem.

<< Compte tenu des risques pour la santé associés à la pandémie de Covid-19, le passage des procédures judiciaires au format numérique - y compris les cas d'expulsion - contribue à assurer la sécurité de toutes les parties et garantit aux fournisseurs de logements locatifs et aux locataires l'accès aux tribunaux, comme le garantissent les États-Unis Constitution."

« Je me suis qualifié pour tout », a-t-il déclaré au juge. (CNBC a regardé l’audience.) « J’essaie simplement de respecter nos droits. » Marks a expliqué qu’il avait demandé et été approuvé pour une aide à la location d’une organisation locale appelée le Programme HOPE , ce qui pourrait couvrir ses arriérés.

« Si M. Marks ne voulait pas payer de loyer et ne voulait pas être employé, le magasin avait un autre employé actuel qui voulait [to] résider dans cette maison. «

Marks a déclaré qu’il n’aurait pas travaillé ou ne gagnerait pas assez au magasin pour risquer d’obtenir Covid et de le ramener à sa famille. Lui et sa femme sont au chômage. Et Marks a déclaré que l’aide au logement pour laquelle il avait été approuvé, si son propriétaire l’avait acceptée, aurait liquidé sa dette.

«Nous étions là pour non-paiement du loyer, et nous étions censés être protégés», a-t-il déclaré.

Maintenant, Marks et sa famille rebondissent dans différents hôtels et motels (leur famille est au Texas et au Dakota du Sud). Ils recherchent les tarifs les plus bas sur Booking.com, et ont séjourné dans tellement d’endroits au cours des deux derniers mois qu’ils bénéficient souvent de réductions. Il veut trouver un emploi, mais c’est difficile dans un climat d’incertitude.

Aussi stressante que leur vie soit devenue, c’est l’expulsion à laquelle il pense le plus la nuit, quand il ne peut pas s’endormir.