Les audiences de WWE Raw fortement impactées par le retour du Monday Night Football

La WWE Raw a été durement touchée hier soir, comme prévu, par le premier match de NFL Monday Night Football de la nouvelle saison.

L’épisode a attiré en moyenne 1,43 million de téléspectateurs et a obtenu une note de 0,45 chez les 18-49. Ces deux chiffres sont les plus bas que Raw ait jamais enregistrés depuis qu’il a affronté les playoffs de la NFL en janvier.

Nous n’avons pas le nombre de footballeurs ni les autres chiffres d’hier soir, mais nous aurons un compte-rendu complet et détaillé dans l’Observer plus tard.

Raw a enregistré une baisse de 13 % de ses audiences et de 8 % de son audience 18-49 par rapport à la semaine dernière. Mais c’était contre le football universitaire majeur.

Pour montrer à quel point le football affecte les audiences de Raw, l’épisode d’il y a deux semaines, le dernier avant le football, a été regardé par 1,80 million de téléspectateurs et a obtenu une note de 0,57 pour la démographie.

Le match d’ouverture de la saison a généralement plus d’impact que la plupart des matchs, mais les matchs à succès pourraient entraîner des chiffres plus faibles. Mais le match 49ers vs. Jets a probablement coûté 20 pour cent d’audience à Raw et 20 pour cent en 18-49. Cela indique que l’audience actuelle de la WWE a plus de points communs avec la NFL que par le passé, où elle était généralement plus proche de 10 pour cent.

Le chiffre était encore meilleur que l’année dernière contre le match d’ouverture de la saison de la NFL lundi. Il y avait une augmentation de 5% du nombre de téléspectateurs et de 14% en 18-49 par rapport à la même semaine l’année dernière, et cela ne tient pas compte des pertes de domiciles. Si vous prenez cela en compte, les gains par rapport à l’année dernière, cela serait une augmentation de 12% du nombre de téléspectateurs et de 20% en 18-49. C’est une meilleure indication de la position réelle de la WWE sur USA par rapport à l’année dernière.

Accès exclusif aux podcasts et newsletters