Les audiences de Skip Bayless et Undisputed chutent après leur retour à la télévision

Skip Bayless est entré dans l’ère sans Shannon Sharpe de Incontesté et l’émission connaît déjà une baisse massive de son audience.

Après deux mois d’absence, Skip Bayless & Incontesté est revenu sur FS1 avec un tout nouveau look. De plus, le nouveau look n’aurait pas été positif et n’aurait pas été bien accueilli par les téléspectateurs. Un nouveau rapport de Sports à la réception détaille à quel point l’ère post-Shannon Sharpe a commencé la semaine dernière. Un direct incontesté est revenu lundi et n’a réussi à attirer que 131 000 téléspectateurs, qui ont chuté de 10 000 téléspectateurs mardi avant d’atteindre seulement 78 000 personnes mercredi.

De plus, Stephen A. Smith et Première prise a triplé ces notes et a maintenu sa dynamique toute la semaine. Première prise a maintenu près d’un demi-million de téléspectateurs toute la semaine, le plus faible audience atteignant 421 000.

Pour aggraver les choses, les chiffres avancés par Skip et FS1 ne se rapprochaient pas des chiffres du dernier épisode de Sharpe avec le programme.

Fraîchement accroché Shannon Sharpe pour Première prise Stephen A. Smith a partagé l’article décomposant l’audience dès sa publication. Tout au long de la semaine, Skip a eu de nouveaux hôtes en rotation, la plupart étant des visages familiers. Richard Sherman, Rachel Nichols, Michael Irvin et d’autres se sont joints cette semaine alors que la série avait du mal à trouver la chimie. À certains moments de la série, Bayless est maîtrisé et ne peut même pas faire passer un mot.

Heureusement pour Bayless, son ami proche Lil Wayne le rejoindra tous les vendredis et ces deux-là vaudront toujours la peine d’être surveillés. Il faudra du temps pour peaufiner les détails et relancer le spectacle, mais sera-t-il trop tard quand cela se produira ?