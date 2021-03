Les audiences de mise en liberté sous caution de Hong Kong dans une affaire de sécurité nationale sonnent l’alarme dans les tribunaux de la ville

Les audiences ont duré deux jours, au cours desquels les accusés se sont vus refuser le sommeil, les repas et parfois l’accès à un avocat. Quatre d’entre eux ont été transportés à l’hôpital après être tombés malades, dont l’ancien législateur Leung Kwok-hung, 64 ans, qui souffre d’une maladie cardiaque.

Ils risquent tous la prison à vie pour avoir participé à une élection primaire l’année dernière afin de maximiser les chances du camp pro-démocratie de remporter les élections législatives.

Les militants des droits et les experts juridiques affirment que les poursuites contre eux menacent l’indépendance des tribunaux de Hong Kong, qui doivent désormais intégrer la loi de sécurité de Pékin et le cadre juridique chinois dans un système judiciaire basé sur le droit coutumier britannique. La mesure dans laquelle les tribunaux peuvent résister à la pression de Pékin sera déterminante pour les entreprises et les gouvernements étrangers dans leurs relations avec le territoire. Les diplomates étrangers ont suivi la procédure de mise en liberté sous caution.

« Ce qui s’est passé au tribunal était une purge politique et un coup de théâtre », a déclaré Samuel Chu, directeur du Hong Kong Democracy Council, basé à Washington, qui a qualifié le spectacle de « tribunal kangourou ».

«Le système judiciaire jadis très apprécié à Hong Kong a été détourné et utilisé comme propagande» avant les conférences politiques des «Deux sessions» de la Chine cette semaine, a-t-il ajouté. Les responsables des réunions de Beijing devraient aller de l’avant changements au système électoral de Hong Kong pour éliminer l’influence de l’opposition pro-démocratie.

Ho-fung Hung, professeur d’économie politique à l’Université Johns Hopkins, a déclaré que l’effondrement de l’état de droit pourrait être une « pente glissante » pour Hong Kong.

«C’est alarmant, comme d’autres gens du monde des affaires et d’autres milieux le penseraient si cela pouvait leur arriver s’ils marchaient d’une manière ou d’une autre sur les orteils des autorités et étaient un jour accusés par la loi sur la sécurité nationale, a déclaré Hung.

Les 47 personnalités de l’opposition sont accusées de «complot en vue de commettre la subversion», un crime en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Ils ont été détenus pendant la nuit de dimanche et ont commencé leurs audiences de mise en liberté le lundi matin; la procédure était toujours en cours mardi soir. Les accusés ont été ballottés entre les centres de détention et le tribunal et n’ont guère eu l’occasion de dormir.

La police allègue qu’en participant à la voix principale en juillet, des militants ont comploté pour perturber le fonctionnement du gouvernement de Hong Kong et abuser de leurs pouvoirs en tant qu’élus. Les procureurs ont décrit les crimes allégués comme des crimes graves et souhaitent que tous les accusés, âgés de 23 à 64 ans et représentant l’ensemble des opinions pro-démocratie, restent en détention jusqu’au procès, ont déclaré des avocats.

Un acte d’accusation de la police avec les charges a noté que, s’ils étaient élus, les accusés voulaient utiliser les pouvoirs existants consacrés dans la loi fondamentale, la mini-constitution de Hong Kong, pour réduire le budget du gouvernement.

Alors que les audiences traînaient tard lundi, certains accusés n’ont pas pu manger jusqu’à minuit. Vers 2 heures du matin mardi, l’accusée Clarisse Yeung, une conseillère de district de 34 ans, s’est évanouie devant le tribunal. Ce n’est qu’alors que le juge a mis fin à la procédure ce jour-là, après quoi trois autres ont été transférés à l’hôpital, dont Leung.

Un administrateur qui gère la page Facebook officielle de Yeung écrit sur la plateforme qu’elle était «déjà en sueur froide» alors que l’audition se prolongeait. Elle est maintenant sous une solution saline IV à l’hôpital, a une pression artérielle basse et a besoin d’une scintigraphie cérébrale.

Lorsque les audiences ont repris mardi, tous les quatre étaient toujours à l’hôpital.

«C’est contraire aux droits de l’homme», a déclaré Shiu Ka-chun, un activiste des droits des prisonniers. « Le pouvoir judiciaire doit garantir le droit des accusés d’assister au procès dans des conditions sûres, à condition que les accusés soient lucides et pleinement nourris. »

Le fait que le procès se soit poursuivi alors que les accusés avaient faim, manquaient de paix et se sentaient malades, dit-il, reflète la façon dont les autorités «renoncent à l’indépendance du juge pour finaliser un acte d’accusation politique le plus tôt possible».

Depuis que des manifestations antigouvernementales ont éclaté à Hong Kong en 2019, Pékin a pris des mesures rapides pour restreindre les libertés de la ville et remodeler ses principales institutions. Après avoir freiné écoles, la législature et les médias, Pékin insiste maintenant sur le fait que seuls les «patriotes» fidèles au Parti communiste chinois peuvent servir dans les institutions de Hong Kong – y compris la justice.

Xia Baolong, directeur du bureau chinois des affaires à Hong Kong et Macao, qui a décrit la vision « patriote » dans un discours le mois dernier, a également appelé les dirigeants pro-démocratie de Hong Kong Joshua Wong, l’avocat Benny Tai et le magnat des médias Jimmy Lai. « sévèrement puni » selon la loi, étiquetez-les comme de cruels traîtres.

Wong, un jeune militant de premier plan, était l’un des 47 accusés dimanche, bien qu’il purge déjà une peine de prison pour des infractions liées aux manifestations. Tai a organisé la primaire non officielle qui est au cœur de l’affaire. Lai, quant à lui, est confronté à un problème de sécurité nationale distinct. Un tribunal lui a refusé la caution le mois dernier après plusieurs appels.

Les accusations portées contre les militants ont les partisans pro-démocratie à Hong Kong qui réunis avec des centaines hors du tribunalCertains avaient attendu la nuit de dimanche pour être sûrs de pouvoir entrer dans le tribunal et, lundi après-midi, la foule s’était développée pour faire le tour du pâté de maisons. Les foules ont éclaté en slogans et chants qui sont devenus des mantras lors des manifestations de 2019 mais qui ont depuis été interdits, notamment « Libérez Hong Kong, la révolution de notre temps ». Les partisans ont déployé des banderoles exigeant la libération des prisonniers politiques et ont ignoré les avertissements de la police de se répandre.

Une femme de 56 ans qui n’a mentionné que son nom de famille Tang, se référant à d’éventuelles ramifications juridiques, a déclaré qu’elle voulait soutenir les militants détenus qui « se sont battus pour la démocratie à Hong Kong et ont aidé leur ville ».