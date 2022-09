Les audiences commencent pour la ferme Meadow Solar proposée à Dixon – Shaw Local

DIXON – Une ferme solaire proposée sur 24 acres à Meadows Park pourrait générer environ 630 000 $ en recettes fiscales foncières tout au long de la durée de vie du projet, a déclaré jeudi le co-développeur de la société devant le conseil de zonage du comté de Lee.

Trajectory Energy Partners a un contrat de location en place avec le district de Dixon Park pour le terrain situé près du parc canin qui est actuellement loué pour l’agriculture.

Sous Meadow Solar LLC, la société demande au comté un permis d’utilisation spéciale, cherchant à développer une ferme solaire communautaire de 5 mégawatts.

Dustin Elliott, co-développeur de Trajectory et directeur des affaires juridiques et corporatives, a déclaré avoir contacté de nombreux districts du parc au sujet d’éventuels projets solaires et avoir entamé des discussions avec le directeur exécutif du district Duane Long en septembre 2021.

Elliott a témoigné lors de la première réunion du processus d’audience quasi judiciaire du comté pour le projet pendant environ deux heures à l’ancien palais de justice du comté de Lee.

Les panneaux solaires seraient à une inclinaison fixe, plutôt que d’autres qui se déplacent pour capturer différents angles du soleil, a-t-il déclaré. Ils seraient sécurisés par des pieux en acier de 8 à 12 pieds de profondeur, et la hauteur maximale des panneaux serait de 20 pieds, a déclaré Elliott.

Il serait entouré d’une clôture grillagée d’au moins 7 pieds de haut, et les panneaux seraient recouverts d’un revêtement antireflet pour compenser l’éblouissement.

Le projet représenterait un investissement de 10 millions de dollars, dont 6 millions de dollars pour la main-d’œuvre, a déclaré Elliott.

S’il est approuvé, on estime qu’il générera environ 30 000 $ en recettes fiscales foncières au cours de sa première année et un total de 630 000 $ sur 25 ans.

Trajectory Energy Partners cherche à construire une ferme solaire sur 24 acres à Meadows Park à Dixon.

Meadow Solar demande deux dérogations à la réglementation solaire du comté : une exemption de l’obligation de fournir des tampons visuels autour de l’ensemble de l’empreinte de la parcelle et un recul de 225 pieds par rapport au centre de développement Jack Mabley adjacent au lieu des 400 pieds requis.

Bien que le projet occuperait 24 acres, la parcelle de Meadows Park s’étend sur plus de 600 acres, ce qui rend impossible le projet de fournir des tampons visuels tels que des arbres et des buissons dans cette zone, a déclaré Elliott.

Le conseil de zonage se réunira la prochaine fois à 19 h mercredi au palais de justice. Les présentations de preuves et de témoignages se poursuivront, et il y aura une possibilité de commentaires publics vers la fin de la procédure avant que le conseil ne rende ses conclusions sur les faits et fasse une recommandation au conseil du comté de Lee pour un vote final.

Elliott a déclaré qu’il s’attend à ce que le projet soit un développement positif pour la communauté et qu’il ne devrait pas y avoir d’effets négatifs anticipés sur la valeur des propriétés locales.

Le projet n’est pas dans les limites de la ville, mais le conseil municipal de Dixon a eu l’occasion d’exprimer son soutien ou ses préoccupations. Le conseil n’a pris aucune mesure formelle, mais Elliott a présenté un e-mail du responsable de la construction de la ville, Tim Shipman, qui a déclaré que la plupart des membres du conseil soutenaient le projet et qu’un membre n’avait pas pu être joint à temps.

Il y a quelques semaines, Jon Carson, associé directeur de Trajectory, a parlé du projet au conseil. Il a déclaré qu’il louerait le terrain du district du parc à 1 500 $ l’acre par an, ainsi qu’un paiement unique de 150 000 $, une fois terminé. Le district serait également abonné à l’énergie et bénéficierait de remises sur le projet.

La construction prendrait de six mois à un an et les premiers travaux commenceraient fin 2023.

S’il est approuvé, a déclaré Carson, Trajectory demanderait en décembre des crédits d’État pour les énergies renouvelables et découvrirait s’il est accepté au printemps.

Le comté de Lee a un moratoire sur les développements solaires et éoliens tandis qu’un comité examine et apporte des modifications aux ordonnances régissant ces projets, mais il n’inclut pas les petits projets solaires communautaires tels que celui proposé à Meadows.