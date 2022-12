Les attributions de concessions marquent une réinitialisation pour les casinos de Macao

Le gouvernement de Macao dépend des casinos pour plus de 80 % de ses revenus, la majeure partie de la population étant employée directement ou indirectement par l’industrie des casinos.

Avec la levée des quarantaines obligatoires, la reprise des services de ferry et de transport aérien et le renouvellement des licences, les casinos espèrent que 2023 marquera un nouveau départ pour la principale destination de jeu au monde, Macao.

Le gouvernement de Macao a accordé à six sociétés de nouvelles concessions de 10 ans pour exploiter leurs casinos intégrés. Une concession est essentiellement un accord d’exploitation avec le gouvernement, qui à son tour accorde des licences aux opérateurs.

Pour obtenir l’autorisation, les sociétés de casino ont accepté d’investir collectivement près de 15 milliards de dollars à Macao pour atteindre les objectifs du gouvernement de diversifier l’économie locale au-delà du jeu et d’encourager le tourisme international.

CNBC a également appris que MGM bénéficierait de l’attribution de 200 tables de jeu supplémentaires, bien que le prix se fasse au détriment des concurrents, y compris les propriétés de Wynn, selon plusieurs sources.

Sables de Las Vegas et basée à Hong Kong Divertissements Galaxy t ont les plus grandes empreintes immobilières à Macao et se sont engagés dans les plus gros investissements.

L’accord de Sands pour un investissement de 3,75 milliards de dollars, soit 30 milliards de MOP, sera à peu près réparti entre les dépenses en capital et les dépenses d’exploitation. La plupart des investissements iront à des projets non liés au jeu comme une nouvelle salle de conférence et une expérience de yacht de luxe qui attirent les visiteurs étrangers, selon un communiqué de la société.

Un dirigeant de l’entreprise qui a demandé à ne pas être nommé a qualifié l’engagement financier de gain, car il implique des investissements qui auraient probablement été réalisés de toute façon – par opposition à des frais d’exploitation déboursés en échange d’une licence.

Le sentiment est similaire à MGM Resorts qui prévoit d’investir son engagement de 2,1 milliards de dollars dans trois domaines principaux : la culture, le divertissement et le tourisme médical.

Ce mois-ci, Macao a connu une augmentation du tourisme en provenance de Chine continentale de la part de visiteurs essayant de se procurer un vaccin ARNm Covid. Le BioNTech les injections n’ont pas été approuvées en Chine continentale, mais à Macao, une région administrative spéciale, ou RAS, l’hôpital de l’Université des sciences et technologies de Macao (MUST) propose des vaccinations aux touristes.

Wynn Resorts L’engagement à un investissement de 2,2 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie intégrera des plans pour des expériences de théâtre et de restauration à la pointe de la technologie. Il prévoit également d’étendre sa présence commerciale en Asie et en Amérique du Nord pour stimuler le tourisme international.

Melco Resorts et Divertissement a annoncé le retour de son extravagance House of Dancing Water, suspendue depuis le début de la pandémie. Il construira également un parc aquatique couvert. La société prévoit également de se concentrer sur le tourisme médical en construisant une clinique avec IRM et d’autres technologies d’imagerie avancées.

Galaxy construira le premier parc d’attractions high-tech de Macao. SJM Holdings rénovera son ancien casino flottant pour offrir des options de divertissement autres que les jeux.

Alors que le gouvernement s’efforce d’inaugurer une nouvelle ère, l’époque des junkets amenant des gros joueurs sur l’île est pratiquement révolue. Les répressions avaient réduit ce segment de l’activité de jeu, avant même le début de la pandémie. Cette semaine, le secrétaire aux finances de Macao et l’agence d’application des lois sur les jeux DICJ ont annoncé qu’ils augmenteront la surveillance et l’application autour de limites encore plus strictes.

Une augmentation des infections à Covid autour de la Chine a fait chuter les revenus des jeux de novembre à Macao de 23% par rapport à octobre et de 99% par rapport aux niveaux pré-pandémiques de novembre 2019, selon les données du gouvernement.

Même avec la reprise du programme de visa électronique, où les voyageurs chinois peuvent demander des documents de voyage par voie électronique, et l’assouplissement des exigences de quarantaine, le gouvernement de Macao a déclaré qu’il prévoyait des revenus bruts de jeu, ou GGR, en 2023 pour refléter le GGR de 2022 d’environ 16 $. milliards, alors que Macao se débat avec le surplomb continu de Covid.

Mais la perte de Macao pourrait être le gain de Singapour. Sands a publié des résultats du troisième trimestre qui ont montré une augmentation étonnante des visites et des dépenses après que Singapour a levé les restrictions de voyage de Covid.

Fitch estime que Singapour réalisera 80 % de ses revenus de jeu pré-pandémiques en 2022 et 95 % en 2023.