Les attractions aquatiques de Dubaï exploitent la tendance du tourisme de vengeance

DUBAI, Emirats Arabes Unis – Mis à part le soleil toute l’année et un aéroport international gigantesque bien desservi, Dubaï continue d’attirer des hordes de visiteurs étrangers en raison d’un flair inégalé pour la publicité renforcée par une approche “allons-y” de la nouvelle construction .

La surenchère flagrante et les présentations théâtrales font partie de l’ADN de la ville – et à une époque de nouvelles internationales déprimantes, qui peut reprocher aux vacanciers de vouloir une évasion hors du commun ?

Et il y a deux nouvelles destinations record à Dubaï qui offrent exactement cela.

Ceux qui aiment la chute libre dans des terrains aquatiques mystérieux peuvent désormais mettre leurs compétences à l’épreuve à Deep Dive Dubai – la seule installation au monde où vous pouvez plonger à des profondeurs de 60 mètres, soit 15 mètres plus profond que tout autre espace, pas pour mentionner quatre fois plus grand.

Située dans le quartier Nad Al Sheba de Dubaï, la piscine Deep Dive Dubai a été reconnue par Guinness World Records comme la piscine la plus profonde du monde et contient 14 millions de litres d’eau, l’équivalent de six piscines olympiques. Pour l’essayer, vous devez réserver à l’avance et il n’est ouvert qu’aux personnes âgées de 10 ans et plus pour la plongée.

Construit pour ressembler à une vaste ville engloutie, ce trou étrange au cœur du désert est équipé de 56 caméras pour assurer la sécurité des visiteurs ainsi que de systèmes d’éclairage et de son à la pointe de la technologie.

«De par sa conception, Deep Dive Dubai offre quelque chose de vraiment unique pour tout le monde et notre équipe s’engage à garantir une expérience mémorable», a commenté le directeur de l’établissement, Jarrod Jablonski, lors du lancement l’année dernière, lui-même détenteur du record du monde de plongeur spéléo.

L’expatrié de Dubaï Gautam Kulkarni, originaire d’Inde, s’est récemment lancé dans cette attraction inhabituelle et a été convenablement impressionné.

“La plongée en elle-même était très bonne – c’est incroyable d’entrer dans une piscine avec une profondeur normale et d’avoir soudainement un abîme entier sous vous”, a-t-il déclaré à CNBC.

Il a ajouté que le seul inconvénient était le manque de vie marine, mais que c’était parfait pour une expérience unique.