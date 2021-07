Les attentes vis-à-vis de l’USMNT et de l’attaquant de Schalke Hoppe continuent d’augmenter et il continue de les dépasser

Le temps presse pour Matthew Hoppe, à plus d’un titre. Il restait un peu plus de sept minutes dans le quart de finale de la Gold Cup dimanche entre les États-Unis et la Jamaïque, mais la soirée de Hoppe allait se terminer avant le coup de sifflet à temps plein. Nicholas Gioacchini était sur la touche prêt à le remplacer. Le prochain arrêt de jeu verrait Hoppe porter une nuit de frustration avec lui sur le banc.

À ce moment-là, Hoppe, 20 ans, s’est assuré qu’il sortait sur un haut. Avec le cross habile de Cristian Roldan traversant la bouche de but de la Jamaïque, Hoppe a skié au deuxième poteau, dépassant le Jamaïcain Oneil Fisher, évitant les attentions du gardien de Reggae Boyz Andre Blake et a dirigé le ballon à la maison pour donner à l’équipe nationale masculine américaine une victoire 1-0.

Hoppe a ensuite quitté le terrain, son travail terminé. Rien de ce qui s’est passé avant le but n’avait d’importance, que ce soit les deux fois où Blake avait contrecarré les entraînements féroces de Hoppe, ou la passe manquée occasionnelle. Ce qui importait le plus, c’était l’acharnement avec lequel Hoppe jouait et aidait son équipe.

« Quand un gars fait ce type d’effort, s’accroche et continue, nous voulons rester avec lui parce que nous pensions qu’il faisait du bon travail et parce qu’il est dangereux », a déclaré le manager Gregg Berhalter à propos de Hoppe. Il a ajouté plus tard : « C’est aussi quelque chose dont nous avons parlé ; pas d’espace entre la ligne de fond et le gardien de but. Nous devons l’amener au deuxième poteau, et c’était donc un bon jeu.

Pour Hoppe, c’était la dernière étape d’une année pleine d’entre eux. En novembre dernier, il a fait ses débuts en équipe première avec le club Schalke 04. Six semaines plus tard, il est devenu le premier Américain à réaliser un tour du chapeau en Bundesliga lors d’une victoire 4-0 sur le TSG Hoffenheim, ce qui a permis à Schalke d’éviter d’établir un record de Bundesliga douteux. pour la plus longue séquence sans victoire de l’histoire de la ligue. Il orne bientôt la première page de Kicker, la bible du football allemand. (Hoppe s’est assuré de prendre quelques exemplaires supplémentaires.) Les gens l’ont bientôt arrêté dans la rue, bien qu’en raison des restrictions COVID-19, ni autant ni aussi souvent qu’en temps normal.

« Beaucoup de choses ont changé pour moi », a déclaré Hoppe à ESPN. « Mais en même temps, j’ai essayé de tout faire de même, donc je peux continuer à me concentrer sur ce que je devais faire parce que nous étions dans une bataille de relégation. Nous n’avons pas eu le temps de célébrer quoi que ce soit. Nous devions juste nous concentrer et passez au prochain match. »

Schalke n’a pas pu éviter la chute, mais cela n’a pas arrêté la série de succès de Hoppe. Il a suffisamment impressionné Berhalter lors d’un camp d’entraînement aux États-Unis avant la finale de la Ligue des nations de la CONCACAF qu’il a été nommé sur la liste de la Gold Cup. Ses débuts ont eu lieu contre la Martinique et il a maintenant marqué son premier but international, tout en jouant un poste inconnu sur l’aile gauche.

« J’ai dû m’adapter à ça, sauf que ce n’est pas nécessairement quelque chose de nouveau pour moi, parce que quand je joue attaquant, j’aime me déplacer pour embrouiller les défenseurs, créer des espaces pour moi et pour les autres », a-t-il déclaré. « Je suis donc habitué non seulement à étirer la ligne de fond, à faire des courses derrière, mais aussi à tomber dans la poche pour récupérer le ballon, et à tourner et à conduire vers l’adversaire. J’ai ce qu’il faut pour être un joueur complet, un complet attaquant. Je dois juste continuer à développer mes compétences.

Il y a un fanfaron dans la façon dont Hoppe joue. Extérieurement, la confiance ne manque pas étant donné la façon dont il attaque ses adversaires en dribble et frappe le ballon avec du venin. Mais au cours de la dernière année, de nouveaux défis sont apparus. Cette transition d’inconnu à la couverture de Kicker a attiré de nombreux joueurs. Les attentes augmentent. L’attention augmente.

Hoppe admet qu’il y a eu des moments au cours de sa carrière où les attentes ont pesé lourd. Lorsqu’il était à l’académie de résidence de Barcelone à Casa Grande, en Arizona, il a déclaré qu’il n’était pas rare qu’il vomisse avant les matchs. C’était peut-être une blessure résiduelle d’avoir été exclu de l’académie du LA Galaxy à l’âge de 14 ans, ou de ne pas avoir été appelé dans les camps de l’équipe nationale des jeunes américains. Ou peut-être que son rêve d’être un pro se rapprochant, il a senti ce qui était en jeu.

« Je serais tellement dur avec moi-même parce que j’attendais beaucoup de moi », a-t-il déclaré. Au fil du temps, Hoppe a appris à faire pression sur son ami et non sur son ennemi.

Matthew Hoppe a inscrit son premier but international lors de la victoire en quart de finale de la Gold Cup contre la Jamaïque dimanche. John Dorton/ISI Photos/Getty Images

« Acceptez ce que vous ressentez », a-t-il dit. » Et [it’s about] comment vous vous adaptez, plutôt que comment vous y réagissez, vous savez ? Peu importe ce que vous ressentez, c’est ce que vous êtes censé ressentir, et vous êtes censé travailler avec quoi qu’il arrive. »

Au moment où il est arrivé à Schalke, Hoppe était devenu plus apte à être à l’aise avec l’inconfort. Lorsqu’il est passé dans l’équipe première, il a dit qu’il se sentait « de bons nerfs », le genre qui ne l’a pas fait geler, mais lui a donné l’énergie dont il avait besoin pour exceller sur le terrain. Cela a rendu chaque étape de l’échelle plus facile à gérer, même si les exigences de performance n’ont jamais complètement disparu.

« Quand j’ai fait mon passage dans la première équipe, je suppose qu’il y a une certaine pression sur moi au début, des choses comme ‘Pourquoi joues-tu ce gars ? Pourquoi le laisses-tu jouer en avant ? Pourquoi le laisses-tu diriger l’équipe ?’ J’ai marqué quelques buts, puis j’ai fini par arrêter de me laisser prendre par la pression et j’ai décidé de jouer. »

Cette liberté est en train d’émerger avec l’équipe américaine. Berhalter a noté comment Hoppe a pris un congé après le camp avant la Ligue des Nations, et que cela a été un processus pour l’attaquant de se mettre au courant. Maintenant, il voit des progrès.

« [Hoppe’s] s’améliorant avec les concepts, avec la position, avec sa forme physique, la netteté, donc toutes ces choses ont progressé pendant le tournoi de manière positive », a déclaré Berhalter. « Nous savons que nous lui demandons de jouer parfois hors de position. , mais c’est comme ça. Nous n’avons pas d’ailiers dans cette équipe et c’est une opportunité, et parfois c’est ce dont vous avez besoin pour vraiment faire la différence. »

Avec Schalke prêt à passer la campagne 2021-22 en 2. Bundesliga, on s’attend à ce que le club transfère Hoppe ailleurs. Divers rapports indiquent que des clubs de six ligues – dont le quatuor de Premier League de Newcastle United, Southampton, Tottenham Hotspur et Wolverhampton Wanderers – manifestent de l’intérêt pour l’Américain. Une source a cité l’AS Monaco et l’Eintracht Francfort comme faisant partie de ceux qui poursuivent Hoppe.

« Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve », a déclaré Hoppe. « Mon objectif est de gagner la Gold Cup et d’obtenir un autre trophée pour les États-Unis. »

Et répondre à des attentes croissantes.