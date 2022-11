Les attentes sont élevées alors qu’un Lula exubérant s’exprime au sommet sur le climat

Les États-Unis et les pays européens ont fait pression sur les gouvernements des grandes économies en développement comme le Brésil pour qu’ils réduisent leurs émissions plus rapidement. En réponse, le Brésil et d’autres ont exigé que les pays industrialisés aident à financer la transition des pays en développement des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables.

Le changement climatique, a déclaré M. Lula dans son discours de mercredi, était “un problème créé de manière disproportionnée par les pays riches du monde”.

Lundi, les trois pays qui abritent plus de la moitié des forêts tropicales humides du monde – le Brésil, l’Indonésie et la République démocratique du Congo – ont officiellement annoncé une alliance pour protéger leurs forêts et ont appelé à des financements publics et privés du monde entier.

Le plan n’a pas de soutien financier propre et était plus un appel à l’action qu’une stratégie pour atteindre ses objectifs.

Au Brésil, M. Lula fait face à un paysage politique bien plus polarisé qu’il ne l’était lorsqu’il a été président pour la dernière fois. Le plus grand bloc du prochain congrès du pays est toujours contrôlé par les alliés de M. Bolsonaro.

Il rencontrera plus de résistance de la part de l’agro-industrie, des intérêts miniers et d’autres qui ont été autorisés à faire ce qu’ils voulaient sous Bolsonaro », a déclaré Mme Bustamante. “La déforestation est désormais beaucoup plus liée au crime organisé dans la région amazonienne.”

Certains des critiques les plus féroces de M. Lula se trouvent maintenant en Amazonie, où les dirigeants locaux qui ont profité de l’application affaiblie des lois environnementales sous M. Bolsonaro ont protesté contre sa victoire.