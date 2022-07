Les attentes seront plus élevées puisque nous jouons à domicile, déclare l’entraîneur Shanmugam Venkatesh

Avant le championnat SAFF U-20, qui débutera le 25 juillet à Bhubaneswar, l’entraîneur-chef Shanmugam Venkatesh a déclaré que l’équipe masculine indienne s’attendrait davantage à gagner puisqu’elle joue à domicile et en même temps. une excellente opportunité pour les joueurs de performer dans de telles conditions. L’équipe masculine indienne U-20 est principalement une continuation du groupe Indian Arrows qui a participé à la Hero I-League au cours des deux dernières saisons.

« L’Inde est toujours considérée comme la meilleure en Asie du Sud. On s’attend toujours à ce que nous gagnions. Ce serait plus cette fois, puisque nous jouons à domicile. C’est une excellente opportunité pour les garçons de jouer une compétition internationale dans de telles conditions », a déclaré Venkatesh à aiff.com. « En raison de la pandémie, ces garçons jouent au football international après une interruption de près de deux ans. Ils sont donc ravis », a-t-il ajouté.

Les U-20 indiens s’entraînent depuis plus d’un mois à Bhubaneswar, le lieu du tournoi. L’Inde disputera son premier match contre le Bangladesh le 27 juillet. Cinq équipes s’affronteront une fois dans un tournoi à la ronde avec les deux meilleures équipes. passage à la finale prévue le 5 août.

L’Inde devrait également disputer les éliminatoires de la Coupe d’Asie des moins de 20 ans de l’AFC plus tard dans l’année, où elle a été associée à l’Australie, au Koweït et à l’Irak, pays hôte.

« Nous sommes motivés en tant qu’unité. Réussir en Asie est notre principal objectif. Les joueurs connaissent la valeur et l’importance des qualifications asiatiques. Nous travaillons tous pour mieux performer. Nous avons besoin de plus d’expérience pour jouer à ce niveau. L’Inde devrait rivaliser avec les meilleurs d’Asie », a déclaré l’entraîneur.

Il y a un certain nombre de joueurs qui sont passés par le système de football international junior, en particulier ceux qui sont diplômés de l’équipe indienne U15 et U16 qui avaient remporté le championnat SAFF U-15 avant de dominer leur groupe lors des éliminatoires du championnat AFC U-16, marquant 11 buts en trois matches. Alors que l’édition 2020 du Championnat AFC U-16 a été annulée en raison de la pandémie, les mêmes garçons sont maintenant passés du côté des U-20, apportant leur expérience de jouer au niveau asiatique avec leur.

« Les garçons diplômés de la promotion U-16 ont déjà l’expérience de réussir en Asie. Leur confiance peut être contagieuse si elle est dirigée correctement. Cependant, il existe des différences dans chaque groupe d’âge. Au niveau U-20, les joueurs devraient se traiter de manière professionnelle, car ils ne sont qu’à un pas de l’équipe senior », a déclaré Venkatesh.

