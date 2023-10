Détails de la vidéo

Zach Wilson semble de mieux en mieux à mesure que les Jets de New York ajoutent de nouvelles victoires à leur palmarès, suscitant les compliments du coordinateur défensif des Giants de New York, Wink Martindale. Martindale dit que la confiance de Wilson grandit et qu’il pourrait être une réelle menace ce dimanche… mais Craig Carton est-il d’accord ? Regardez-le dire à Willie Colon et David Jacoby ce qu’il s’attend à voir du QB des Jets ce dimanche.



IL Y A 2 MIN・le spectacle des cartons・3:25