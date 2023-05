Les attentes pour la défense des Eagles sont élevées alors que Sean Desai prend le relais en tant que DC

Ralph Vacchiano Journaliste NFC Est

Jonathan Gannon n’était pas exactement aimé à Philadelphie, même s’il a dirigé une unité parmi les 10 premières au cours de ses deux années en tant que coordinateur défensif des Eagles. Il a reçu de nombreuses critiques de la part des fans et des médias, même lorsque les choses allaient bien. Il avait un travail difficile dans une ville difficile.

Personne n’a besoin de le dire au remplaçant de Gannon, Sean Desai.

« Philly est un endroit unique », a déclaré le nouveau coordinateur défensif lors de sa première conférence de presse jeudi. « Et je suis d’accord avec cette mentalité. Certaines personnes s’y mettent et d’autres non.

« Vous devez le gagner, et vous devez le gagner tous les jours. Vous devez vous mettre au travail. Nous sommes des gens durs d’esprit. Nous ne prenons pas … Vous savez, je ne le fais pas ‘ Nous n’aimons pas jurer. Nous ne prenons pas de ‘trucs’ aux autres.

Non, Philadelphie ne le fait pas. Les Aigles non plus. Et, apparemment, Desai non plus, le joueur de 40 ans qui a commencé sa carrière d’entraîneur à la Temple University de Philadelphie. Une étoile montante dans les cercles d’entraîneurs de la ligue, Desai avait certainement l’air de bien s’entendre avec les médias de Philly et sa base de fans inconstante. Il a dit toutes les bonnes choses sur la ténacité et les normes et comment « Nous voulons nous assurer que les gens ressentent cette défense des Eagles de Philadelphie. »

Et il n’a pas hésité à dire que la défense dont il a hérité est chargée. Il a terminé 10e sous Gannon en 2021 et deuxième la saison dernière tout en enregistrant un ridicule 70 sacs – le troisième total le plus élevé de l’histoire de la ligue.

Mais c’est précisément ce qui place Desai, qui a été coordinateur défensif pendant un an à Chicago (2021) avant que ce personnel ne soit licencié, dans une position presque impossible. C’est le petit nouveau, il n’a pas beaucoup d’expérience, et c’est l’intendant d’une défense qui n’a pas laissé beaucoup de place pour s’améliorer. Il dirige une défense que tout le monde s’attend à être dans le top cinq de la NFL cette saison.

Du moins tant qu’il ne se trompe pas.

« Nous n’allons rien enlever à la défense qu’ils avaient parce que c’était historique », a-t-il déclaré. « Mais cela dit, je pense que la grande chose que nous devons nous rappeler – et nous en parlons également avec les joueurs – c’est que chaque année est un nouveau chapitre, et les prédicteurs passés n’indiquent pas nécessairement le succès futur. dans cette ligue. »

C’est vrai, mais ce succès futur est toujours attendu sur une défensive qui, grâce à la magie du GM Howie Roseman, pourrait être encore meilleure qu’elle ne l’était il y a un an. Les Eagles ont perdu cinq partants de la saison dernière, mais les seules vraies pertes importantes ont été le plaqueur défensif Javon Hargrave et la sécurité CJ Gardner-Johnson. Roseman a réussi à ramener l’ailier défensif Brandon Graham, le plaqueur défensif Fletcher Cox et les demis de coin James Bradberry et Darius Slay.

Ensuite, le directeur général est sorti et a ajouté le plaqueur défensif Jalen Carter et le rusher Nolan Smith au premier tour du repêchage et a décroché des vols potentiels en sécurité Sydney Brown et le demi de coin Kelee Ringo aux troisième et quatrième.

La grande intersaison de Philly Emmanuel Acho, Joy Taylor, LeSean McCoy et Ric Bucher se demandent si les Eagles se sont encore plus séparés dans la NFC avec leurs mouvements d’intersaison.

C’est probablement trop demander aux Eagles de se classer à nouveau au deuxième rang de la ligue en défense et d’enregistrer 70 autres sacs. Mais Desai sait que la réalité est que c’est exactement ce qui va être demandé.

« Une des citations que Nick [Sirianni] utilise est, ‘La norme est la norme’ « , a déclaré Desai. « Nous respectons cette norme. Nous cherchons à y parvenir. »

Comment? Eh bien, Desai a été léger sur les détails dans ses premières remarques publiques, bien sûr. Il dirigera son propre plan et appellera ses propres jeux défensifs cette saison, il reste donc à voir comment les joueurs réagissent au passage de la défense Gannon, qu’ils semblaient tous vraiment aimer. Alors que les fans et certains membres des médias ont souvent exprimé leur frustration envers l’ancien coordinateur défensif – maintenant l’entraîneur-chef des Cardinals de l’Arizona – les joueurs semblaient l’aimer. Tout comme Sirianni, qui a donné à Gannon une défense à pleine gorge en janvier après que les Eagles aient battu les Giants en séries éliminatoires, déchirant ses détracteurs et le qualifiant de « coordinateur incroyable ».

« C’est un étalon », a déclaré Sirianni à propos de Gannon à l’époque. « Ce mec est un étalon. »

Quelqu’un ressentira-t-il la même chose à propos de Desai à Philadelphie ? Le temps et, plus important encore, les résultats nous le diront. Mais lors de son premier jour aux yeux du public, au moins, il a dit tout ce que les fans et ses joueurs voudraient entendre.

Il ne lui reste plus qu’à étayer ses propos.

« Nous avons du courage, nous avons de la ténacité, nous voulons pouvoir imposer notre volonté », a déclaré Desai. « Nous n’allons rien prendre à personne. Nous voulons nous assurer que les gens nous sentent. Nous voulons pouvoir courir. Nous voulons pouvoir frapper et nous voulons jouer intelligemment. Je pense que c’est un reflet de qui nous sommes évidemment en tant que défense des Eagles de Philadelphie, reflet de l’histoire de la défense des Eagles de Philadelphie et reflet de cette ville.

« Et c’est ce que nous voulons être. »

Ralph Vacchiano est le journaliste NFC East pour FOX Sports, couvrant les Washington Commanders, les Philadelphia Eagles et les New York Giants. Il a passé les six années précédentes à couvrir les Giants et les Jets pour SNY TV à New York, et avant cela, 16 ans à couvrir les Giants et la NFL pour le New York Daily News. Suivez-le sur Twitter à @RalphVacchiano.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Aigles de Philadelphie Jalen Carter

Obtenez plus de la Ligue nationale de football Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore