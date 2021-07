Les attentes du marché pour la reprise sont trop optimistes, selon un analyste

Les investisseurs ont des attentes élevées quant à la reprise mondiale du pétrole en raison de la reprise économique aux États-Unis – mais ces attentes pourraient être « trop optimistes », selon l’analyste énergétique Vandana Hari.

« Le rebond des États-Unis et le fait que les États-Unis ont laissé derrière eux toutes les restrictions de Covid de manière presque … dramatique, à partir d’avril et mai, ont pris les marchés par surprise », a déclaré Hari, fondateur et PDG de Vanda Insights.

« Mais cela a également placé les attentes sur une voie légèrement différente et plus optimiste », a-t-elle déclaré vendredi à « Street Signs Asia » de CNBC.

Plusieurs États des États-Unis ont levé les restrictions de Covid et un sentiment de normalité est quelque peu revenu dans le pays.

« Les indicateurs macroéconomiques américains, les indicateurs de mobilité – sont tous en train de devenir des gangbusters », a-t-elle déclaré.

Un taux de vaccination relativement élevé a été un élément important de la réouverture des États-Unis. Au 3 juillet, plus de la moitié de la population – soit 54,45 % – avait reçu au moins une dose de vaccin, selon Our World in Data.

Hari a déclaré que le marché pétrolier semble utiliser les États-Unis comme modèle pour ce qui va se dérouler dans le reste du monde.

« C’est peut-être trop optimiste, mais c’est ce que le marché prend en compte », a-t-elle déclaré.

Les pays plus riches ouvrent la voie en matière de vaccination et de réouverture, mais les cas de Covid font toujours rage dans de nombreux pays pauvres qui ne pourront probablement pas suivre la voie des États-Unis