Les attentes d’inflation rebondissent après un bond record dans les perspectives du gaz: enquête de la Fed de New York

Les Américains sont devenus plus inquiets au sujet de l’inflation en octobre, les craintes émanant d’une flambée attendue des prix de l’essence, a révélé lundi une enquête de la Réserve fédérale.

Les attentes d’inflation pour l’année à venir ont atteint 5,9 %, en hausse d’un demi-point de pourcentage par rapport à septembre pour atteindre leur plus haut niveau depuis juillet, selon l’enquête mensuelle sur les attentes des consommateurs de la Fed de New York. Les attentes à trois ans ont également accéléré à 3,1 %, tandis que les perspectives à cinq ans ont augmenté à 2,4 %, des augmentations respectives de 2,9 % et 2,2 %.

À l’origine des inquiétudes accrues, il y avait un bond attendu des prix à la pompe, qui ont diminué au cours du mois dernier.

Les répondants pensent que les prix de l’essence augmenteront de 4,8 % au cours de la prochaine année, contre 0,5 % en septembre pour la plus forte augmentation sur un mois des données d’enquête qui remonte à juin 2013.

La projection pour l’année à venir des prix des aliments a augmenté, les consommateurs anticipant désormais une augmentation de 7,6 %, contre 6,8 % en septembre. Les perspectives pour les frais médicaux et le loyer ont peu changé, ces derniers ayant augmenté de 0,1 point de pourcentage, tandis que les attentes pour les frais universitaires sont tombées à 8,6 %, une baisse de 0,4 point de pourcentage par rapport à septembre.

L’enquête intervient moins d’une semaine après que le Bureau of Labor Statistics a annoncé que l’inflation, mesurée par l’indice des prix à la consommation, avait augmenté de 0,4 % en octobre. C’était inférieur à l’estimation de 0,6% du Dow Jones pour le gain mensuel, tandis que la hausse annuelle de 7,7% était inférieure d’un demi-point de pourcentage à celle du mois précédent.

Les décideurs de la Fed ont augmenté les taux d’intérêt de manière agressive cette année pour faire baisser l’inflation. Une série de hausses a fait grimper le taux de référence de la banque centrale d’environ 3,75 points de pourcentage, les marchés s’attendant à de nouvelles hausses au début de 2023.

Les augmentations ont déjà eu un certain impact, en particulier sur le marché du logement, où les taux hypothécaires sur 30 ans, autour de 7 %, ont eu un impact sur les ventes et les prix.

Les prix des maisons devraient augmenter de 2%, comme en septembre et à égalité au plus bas depuis juin 2020.

Les efforts de la Fed pour refroidir le marché du travail brûlant devraient également avoir un certain impact. Quelque 42,9 % des personnes interrogées s’attendent à ce que le taux de chômage augmente d’ici un an, ce qui représente le niveau le plus élevé depuis avril 2020.

L’enquête, cependant, a montré une attente médiane pour le revenu des ménages de 4,3% l’année prochaine, un niveau record. La croissance des dépenses a augmenté d’un point de pourcentage pour atteindre 7 %.

Le crédit devrait être plus difficile à obtenir – un record de 56,7% pense qu’il sera plus difficile d’obtenir du financement dans un an.

Une jauge distincte publiée lundi à partir de l’enquête trimestrielle auprès des prévisionnistes professionnels a également indiqué une inflation plus élevée associée à une croissance économique plus faible. L’enquête prévoit une croissance du PIB de seulement 1,6 % cette année et de 1,3 % en 2023, tandis que l’inflation de l’IPC devrait être de 7,7 % en 2022 et de 3,4 % en 2023, en hausse par rapport aux estimations précédentes de 7,5 % et 3,2 % respectivement.