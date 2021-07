Les attentes des Jeux olympiques de Tokyo sont difficiles à gérer

TOKYO – Simone Biles est vraiment humaine.

Un jour après qu’elle et les Américaines aient eu du mal en qualifications, terminant deuxièmes pour la première fois depuis les championnats du monde de 2010, Biles a reconnu avoir du mal à supporter le poids des attentes qui pèsent sur elle.

« Ce n’était pas une journée facile ou ma meilleure, mais je l’ai traversée », a-t-elle déclaré dans un post Instagram. « J’ai vraiment l’impression d’avoir parfois le poids du monde sur mes épaules. Je sais que je l’efface et donne l’impression que la pression ne m’affecte pas mais putain parfois c’est dur hahaha ! Les Jeux Olympiques, ce n’est pas une blague !

Biles a également publié plusieurs photos d’elle faisant des grimaces lors de la compétition de dimanche à son histoire IG.

Biles est le plus grand gymnaste que le sport ait vu et, avec Michael Phelps et Usain Bolt maintenant à la retraite, la plus grande star des Jeux olympiques de Tokyo. On s’attend à ce qu’elle remporte cinq médailles d’or, ce qui serait non seulement un record pour une Américaine, mais l’égalerait avec Larisa Latynina pour le plus grand nombre de médailles d’or par une athlète féminine.

Elle est une grande favorite pour devenir la première femme en plus de 50 ans à répéter son titre de championne olympique. Et avec elle en tête, les Américaines devaient remporter leur troisième titre olympique consécutif.

Mais Biles et les Américains ont connu une journée difficile en qualifications dimanche, terminant à plus d’un point de la Russie. Biles a presque rebondi sur le podium lors d’un exercice au sol, a atterri un de ses sauts hors limites et a reculé de trois pas en arrière lors de sa sortie à la poutre.

Elle est toujours en tête du classement général et s’est qualifiée pour les quatre finales par épreuve. Mais elle n’a atteint la finale à la poutre qu’en raison de la règle des deux par pays et a terminé deuxième au sol, où elle est quintuple championne du monde et médaillée d’or olympique en titre.