Les attentes des consommateurs concernant l’inflation future ont considérablement diminué au profit de la Réserve fédérale

Les perspectives d’inflation des consommateurs ont considérablement diminué en juillet dans un contexte de forte baisse des prix de l’essence et de conviction croissante que les augmentations rapides de l’alimentation et du logement diminueraient également à l’avenir.

L’enquête mensuelle sur les attentes des consommateurs de la Réserve fédérale de New York a montré que les répondants s’attendent à ce que l’inflation se poursuive à un rythme de 6,2 % au cours de la prochaine année et à un taux de 3,2 % au cours des trois prochaines années.

Bien que ces chiffres soient encore très élevés par rapport aux normes historiques, ils marquent une forte baisse par rapport aux résultats respectifs de 6,8 % et 3,6 % de l’enquête de juin.

Jusqu’en juin, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 10,4 % au cours de l’année écoulée, selon le Bureau of Labor Statistics. On s’attend toujours à ce qu’ils grimpent de 6,7 % au cours des 12 prochains mois, mais il s’agit d’une baisse de 2,5 points de pourcentage par rapport à l’enquête de juin, la plus forte baisse d’une série de données remontant à juin 2013.

De même, les répondants voient les prix de l’essence, qui ont augmenté de 60 % au cours de la dernière année, augmenter à un rythme de seulement 1,5 % au cours de l’année prochaine, soit une baisse de 4,2 points de pourcentage par rapport à juin, la deuxième plus forte baisse mensuelle de l’histoire de l’enquête.

Le prix de l’essence ordinaire a baissé d’environ 67 cents le gallon au cours du mois dernier, bien qu’il reste supérieur de 87 cents à celui d’il y a un an, selon AAA. Dans l’ensemble, les prix des matières premières ont également chuté de manière significative.

Enfin, les prix des maisons devraient augmenter de 3,5 % par rapport aux 4,4 % de juin, le gain le plus faible prévu depuis novembre 2020.

Les anticipations d’inflation sur cinq ans ont également reculé, chutant de 0,5 point de pourcentage à 2,3 %.

Les résultats surviennent alors que la Fed a relevé ses taux d’intérêt de manière agressive pour faire baisser l’inflation à son plus haut niveau en plus de 40 ans. La banque centrale en 2022 a relevé les taux de référence à quatre reprises pour un total de 2,25 points de pourcentage, et les prix du marché indiquent une troisième augmentation consécutive de 0,75 point de pourcentage en septembre, selon les données du groupe CME.

Cependant, les résultats de la Fed de New York de juillet pourraient donner aux décideurs une raison de se retirer, sinon en septembre, puis plus tard dans l’année si les données sur l’inflation coopèrent. La Fed vise une inflation de 2 % à long terme, de sorte que les niveaux projetés dans l’enquête restent bien au-dessus du niveau de confort de la banque centrale.

Au cours du week-end, la gouverneure de la Fed, Michelle Bowman, a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à ce que l’inflation baisse de sitôt et qu’elle jugeait nécessaire de continuer à faire monter les taux. La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a fait écho à ces sentiments, affirmant que les augmentations sont “loin d’être faites”.

Ces commentaires sont intervenus après que le BLS a annoncé vendredi des chiffres beaucoup plus élevés pour la croissance de la masse salariale – 528 000 – et les salaires, avec un salaire horaire moyen en hausse de 5,2%.

L’enquête de la Fed de New York a également montré que la croissance globale des dépenses des ménages pour l’année prochaine devrait ralentir à 6,9 %. C’est aussi un nombre relativement élevé sur le long terme, mais bien en deçà du résultat record de 9 % de mai. La baisse mensuelle de 1,5 point de pourcentage est la plus importante de l’histoire de l’enquête.

Les consommateurs sont également devenus légèrement plus optimistes quant aux cours des actions au cours d’un mois qui a vu le S&P 500 grimper de 9 %, 34,3 % s’attendant désormais à une hausse des prix au cours des 12 prochains mois.