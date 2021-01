Harry Maguire insiste sur le fait qu’il s’attend à mener Manchester United à la victoire à Anfield dimanche.

Le capitaine de United n’a pas le temps de suggérer que les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ne sont pas de véritables prétendants au titre malgré leur position en haut du tableau.

Maguire a averti les champions en titre que United était le plus grand club du monde – et qu’ils se rendaient dans le Merseyside avec l’intention de mettre fin à leur record à domicile de 67 matchs sans défaite en Premier League.

Le défenseur belligérant de 80 millions de livres sterling a déclaré: «Jouer pour Manchester United et jouer sans pression ne rentre pas dans la même phrase.

«Nous sommes le plus grand club du monde, et quoi que l’on dise à l’extérieur, nous entrons dans chaque match non seulement en voulant gagner, mais en espérant et en espérant gagner.

«C’est la mentalité que vous devez avoir dans ce vestiaire – gagner à tout prix.

«C’est quelque chose que nous avons changé, nous avons fait de l’environnement dans lequel nous nous trouvons actuellement.

«Nous nous sommes mis plus de pression que quiconque ne peut le faire – pas seulement pour gagner des matchs, mais pour gagner des choses.