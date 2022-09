Des fleurs sont visibles sur l’un des bancs du National 9/11 Pentagon Memorial à l’extérieur du Pentagone à Washington, dimanche 11 septembre 2022, lors d’une cérémonie en l’honneur et à la mémoire des victimes de l’attaque terroriste du 11 septembre. (AP Photo/Susan Walsh) Le président Joe Biden salue alors qu’il monte à bord d’Air Force One à la base de la Garde nationale aérienne du Delaware à New Castle, Delaware, le dimanche 11 septembre 2022. Biden marquera le 21e anniversaire des attentats du 11 septembre au Pentagone. La sombre commémoration de dimanche intervient un peu plus d’un an après que le président démocrate a mis fin à la guerre en Afghanistan lancée par les États-Unis et ses alliés en réponse aux attentats terroristes. (AP Photo/Manuel Balcé Ceneta) Les premiers intervenants et les invités se tiennent sous une pluie battante après le déploiement d’un drapeau américain au Pentagone à Washington, le dimanche 11 septembre 2022, au lever du soleil le matin du 21e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre. (AP Photo/Andrew Harnik)

Les Américains se sont souvenus du 11 septembre dimanche avec des hommages étouffés et des appels à « ne jamais oublier », 21 ans après l’attaque terroriste la plus meurtrière sur le sol américain.

La perte était toujours immédiate pour Bonita Mentis, qui portait un collier avec une photo de sa sœur tuée, Shevonne Mentis.

« Cela fait 21 ans, mais ce n’est pas 21 ans pour nous. C’est comme si c’était hier », a-t-elle déclaré avant de lire les noms des victimes au World Trade Center devant une foule qui comprenait la vice-présidente Kamala Harris et son mari Doug Emhoff.

Au Pentagone, qui a également été visé par le 11 septembre, le président Joe Biden a promis que les États-Unis continueraient à travailler pour éradiquer les complots terroristes et a appelé les Américains à défendre «la démocratie même qui garantit le droit à la liberté que ces terroristes sur Le 11 septembre a cherché à enterrer dans le feu brûlant, la fumée et les cendres. La première dame Jill Biden a pris la parole sur le troisième site d’attaque, un champ près de Shanksville, en Pennsylvanie.

Le 11 septembre 2001, des conspirateurs du groupe militant musulman al-Qaida ont pris le contrôle d’avions à réaction pour les utiliser comme missiles remplis de passagers, frappant les tours jumelles du centre commercial et le Pentagone. Le quatrième avion se dirigeait vers Washington mais s’est écrasé près de Shanksville après que des membres d’équipage et des passagers ont tenté de prendre d’assaut le cockpit.

Les attaques ont tué près de 3 000 personnes, reconfiguré la politique de sécurité nationale et déclenché une « guerre contre le terrorisme » des États-Unis dans le monde entier. Les célébrations de dimanche ont eu lieu un peu plus d’un mois après qu’une frappe de drone américain a tué un personnage clé d’Al-Qaida qui a aidé à comploter le 11 septembre, Ayman al-Zawahri.

Pierre Roldan, qui a perdu son cousin Carlos Lillo, un ambulancier, a déclaré “nous avons eu une certaine forme de justice” lorsqu’un raid américain a tué Oussama ben Laden en 2011.

“Maintenant qu’al-Zawahri est parti, au moins nous continuons à obtenir cette justice”, a déclaré Roldan.

Le cerveau autoproclamé des attentats, Khalid Shaikh Mohammed, attend toujours un tribunal militaire longtemps ajourné. Un avocat de l’un des co-accusés de Mohammed a confirmé cette semaine les négociations en cours en vue d’un accord potentiel pour éviter un procès et imposer des peines moindres mais toujours longues.

Les attentats du 11 septembre ont suscité – pendant un certain temps – un sentiment de fierté nationale et d’unité pour beaucoup, tout en soumettant les Américains musulmans à des années de suspicion et de fanatisme et en suscitant un débat sur l’équilibre entre la sécurité et les libertés civiles. De manière à la fois subtile et simple, les conséquences du 11 septembre se répercutent sur la politique et la vie publique américaines à ce jour.

Mais comme d’autres parents de victimes, Jay Saloman craint que la conscience des Américains vis-à-vis du 11 septembre ne recule.

“C’était une attaque terroriste contre notre pays ce jour-là. Et théoriquement, tout le monde devrait s’en souvenir et, vous savez, prendre des précautions et faire attention », a déclaré Saloman, qui a perdu son frère, Wayne Saloman.

Par tradition, aucune personnalité politique ne prend la parole lors de la cérémonie de Ground Zero. L’observance est plutôt centrée sur les parents qui lisent à haute voix les noms des morts.

Comme un nombre croissant de lecteurs, Brooke Walsh-DiMarzio n’était pas encore née lorsque son parent est décédé. Mais elle est montée sur le podium pour honorer sa grand-mère, Barbara Walsh.

“Je suis ici aujourd’hui pour représenter la génération 9/12, ceux qui n’ont jamais vécu le 11 septembre mais qui en subissent encore les conséquences”, a déclaré Walsh-DiMarzio. “Nous n’oublierons jamais, jamais.”

Nikita Shah portait un T-shirt qui portait de facto l’épigraphe de la commémoration annuelle – “n’oublie jamais” – et le nom de son père, Jayesh Shah. Elle avait 10 ans quand il a été tué.

La famille a ensuite déménagé à Houston mais revient souvent à New York pour l’anniversaire pour être “entourée de personnes qui ont en quelque sorte vécu le même type de chagrin et les mêmes sentiments après le 11 septembre”, a déclaré Shah.

Les lecteurs ajoutent souvent des remarques personnelles qui forment un alliage de sentiments américains à propos du 11 septembre – chagrin, colère, ténacité, appréciation des premiers intervenants et de l’armée, appels au patriotisme, espoirs de paix, piques politiques occasionnelles et récit poignant des remises de diplômes. , mariages, naissances et quotidiens que les victimes ont manqués. Quelques lecteurs notent les événements récents, cette année allant de la pandémie de coronavirus toujours en cours à la guerre de la Russie en Ukraine.

Certains proches déplorent également qu’une nation qui s’est unie – dans une certaine mesure – après les attentats se soit depuis éclatée. Les agences fédérales d’application de la loi et de renseignement, qui ont été remaniées pour se concentrer sur le terrorisme international après le 11 septembre, considèrent désormais la menace de l’extrémisme violent domestique comme tout aussi urgente.

« Il a fallu une tragédie pour nous unir. Il ne devrait pas falloir une autre tragédie pour nous unir à nouveau », a déclaré Andrew Colabella, dont le cousin, John DiGiovanni, est mort dans l’attentat à la bombe de 1993 contre le World Trade Center qui présageait le 11 septembre.

Les communautés à travers le pays ont marqué la journée avec des veillées aux chandelles, des services interconfessionnels et d’autres commémorations, et certains Américains se sont joints à des projets de bénévolat. D’autres ont observé l’anniversaire avec leurs propres réflexions.

Plus de 70 des collègues de Sekou Siby ont péri à Windows on the World, le restaurant situé au sommet de la tour nord du centre commercial. Il avait un jour de congé parce qu’un autre cuisinier lui a demandé de changer de service.

“Chaque 9/11 est un rappel de ce que j’ai perdu et que je ne pourrai jamais récupérer”, déclare Siby, aujourd’hui président de ROC United, un groupe de défense des travailleurs de la restauration. Il a déclaré avant l’anniversaire que les attentats l’avaient fait craindre de s’attacher aux gens alors que “vous n’avez aucun contrôle sur ce qui va leur arriver ensuite”.

Ginny Barnett s’est portée volontaire sur le site de Shanksville après les attentats et a lutté pendant des années pour accepter la tragédie. Elle a peu à peu retrouvé l’espoir en se portant volontaire pour le mémorial là-bas maintenant.

“J’ai vu de mes propres yeux le mal que l’homme peut faire, mais j’ai aussi vu le bien que l’homme peut faire”, a déclaré Barnett dimanche. “Avec l’aide de Dieu, nous pouvons nous concentrer sur le bien et le favoriser, plutôt que de laisser la haine et la colère nous consumer.”

Les journalistes d’Associated Press Colleen Long à Washington, Ron Todt à Philadelphie et Dave Collins à Hartford, Connecticut, ont contribué.

Jennifer Peltz, Karen Matthews et Julie Walker, Associated Press

