Les attentats en Crimée révèlent la nouvelle stratégie de l’Ukraine (ministre de la Défense)

KYIV – L’Ukraine espère qu’une nouvelle stratégie consistant à attaquer des cibles militaires clés au plus profond du territoire occupé par la Russie sapera la capacité de Moscou à tenir les lignes de front avant une éventuelle contre-offensive ukrainienne pour récupérer du territoire, a déclaré mercredi le ministre ukrainien de la Défense. Les forces conventionnelles ukrainiennes manquent des armes et des munitions nécessaires pour lancer une offensive terrestre à grande échelle pour reprendre le territoire aux Russes, a déclaré Oleksii Reznikov dans une interview. Il a dit s’attendre à ce que des quantités suffisantes soient finalement livrées conformément aux engagements déjà pris par les partenaires occidentaux de l’Ukraine.

En attendant, l’Ukraine cherche à éroder les capacités militaires de la Russie en attaquant de l’intérieur ses installations militaires les plus sensibles.

“Nous utilisons une stratégie pour ruiner leurs stocks, ruiner leurs dépôts, ruiner leur quartier général, les quartiers du commandant”, a-t-il déclaré. “C’est notre réponse à leurs tactiques de hachoir à viande.”

À cette fin, l’Ukraine active une “force de résistance” sous le commandement des forces spéciales ukrainiennes pour mener des attaques loin derrière les lignes russes, a déclaré Reznikov. La force a été formée en janvier conformément à une loi adoptée l’année dernière et a été activée ces dernières semaines sur le territoire ukrainien détenu par les Russes.

Certaines explosions spectaculaires dans la péninsule de Crimée occupée par la Russie au cours de la semaine dernière ont attiré l’attention sur la stratégie émergente et sur le rôle des forces spéciales ukrainiennes dans sa mise en œuvre. Des responsables ukrainiens, s’exprimant sous couvert d’anonymat, ont déclaré au Washington Post que ces forces étaient responsables des explosions en Crimée, dans une base aérienne russe la semaine dernière et dans un dépôt de munitions et une base aérienne mardi.

Reznikov a réitéré la position officielle du gouvernement ukrainien selon laquelle il ne peut ni confirmer ni nier l’implication de l’Ukraine dans les attaques de Crimée. Mais frapper de telles cibles fait partie de la stratégie militaire actuelle de l’Ukraine, et l’Ukraine manque de systèmes d’armes avec la portée nécessaire pour atteindre des cibles en Crimée à partir du territoire sous contrôle ukrainien, a-t-il déclaré.

La Crimée est la principale voie d’approvisionnement de la Russie pour les armes et les munitions atteignant les lignes de front à travers la bande du sud de l’Ukraine qui était occupée par les troupes russes dans les premiers jours de l’invasion. Il est également utilisé comme base pour les avions de guerre lançant des attaques de missiles sur les villes ukrainiennes, ce qui en fait une cible militaire valable, a-t-il déclaré.

« Ils ont leurs dépôts pleins de munitions en Crimée et ils les livrent au sud de l’Ukraine, sur le continent. Nous devons donc les détruire, comme nous l’avons fait lors de la campagne de Kyiv, pour couper leurs lignes logistiques », a-t-il déclaré. Il faisait référence à la façon dont les forces ukrainiennes ont interrompu les lignes d’approvisionnement russes et ont finalement forcé la Russie à se retirer de la région de Kyiv au cours des premières semaines de la guerre.

Jusqu’à la semaine dernière, les troupes russes – et même les touristes à la plage – avaient supposé qu’elles étaient en sécurité en Crimée, qui a été occupée et annexée par la Russie en 2014, car elle était hors de portée de l’arsenal existant de l’Ukraine. L’Ukraine cherchait des armes à plus longue portée auprès des États-Unis, mais les responsables américains ont hésité, craignant que l’Ukraine ne les utilise pour attaquer le territoire russe et peut-être déclencher une guerre plus large.

Mais l’Ukraine n’utilise pas d’armes fournies par les États-Unis dans les attaques, ce qui atténue les craintes potentielles à Washington que les attaques ukrainiennes contre la Crimée, que la Russie considère comme un territoire russe, ne conduisent à une escalade.

“Pour nos partenaires américains, c’est une situation tout à fait commode, car nous n’avons pas utilisé d’armes américaines”, a déclaré Reznikov.

Cependant, les alliés occidentaux de l’Ukraine ont été impliqués dans la formation des forces spéciales responsables des attaques, a déclaré Mikhail Podolyak, conseiller au ministère de la Défense. Les partenaires de l’OTAN ont fourni des formateurs pour montrer aux Ukrainiens comment opérer derrière les lignes russes, a-t-il déclaré.

Lui et d’autres responsables appellent la nouvelle stratégie “désoccupation”. Podolyak a déclaré que son objectif était de contrer la stratégie russe de “poing de choc” d’avancées lentes sur le terrain, en utilisant l’artillerie pour pulvériser les villes et les villages, puis en n’avançant qu’après que les soldats et les civils aient été forcés de fuir.

Les principales cibles, a-t-il dit, sont les entrepôts de munitions et de carburant et les quartiers généraux abritant les officiers russes qui commandent les troupes de première ligne. En les frappant, a-t-il dit, “nous brisons le soutien opérationnel actif et saignons l’armée russe”.

Podolyak a déclaré que la stratégie comprend également les systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité américains (HIMARS) livrés par les États-Unis à partir de fin juin. Ils sont utilisés pour frapper des cibles similaires mais sont limités par leur portée maximale de 50 milles.

Ils ont néanmoins joué un rôle majeur ces dernières semaines, émoussant les avancées russes dans la région orientale du Donbass qui est actuellement au centre de l’offensive militaire russe. Depuis leur arrivée, les HIMARS ont été utilisés pour détruire des dépôts de munitions et des quartiers généraux de commandement et de contrôle positionnés derrière les lignes russes qui étaient auparavant hors de portée.

Mener le combat en Crimée entravera davantage la capacité de la Russie à soutenir des opérations militaires dans le sud du pays, et notamment dans la région de Kherson, dont l’Ukraine a indiqué qu’elle serait la première cible d’une contre-offensive, a déclaré Reznikov. Les HIMARS ont déjà réussi à perturber les lignes d’approvisionnement russes vers la ville de Kherson, qui dépendent de seulement trois ponts sur le Dniepr qui ont été lourdement bombardés par les systèmes de roquettes de haute précision ces dernières semaines.

Lors de l’attaque de mercredi, les médias ukrainiens ont rapporté qu’au moins 10 soldats russes avaient été tués lors d’une attaque contre un poste de commandement russe à Nova Kakhovka, une ville située sur l’un des ponts clés. Les rapports ne précisent pas quelle arme a été utilisée.