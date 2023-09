Un attentat suicide au Pakistan a tué au moins 52 personnes et en a blessé plus de 50 vendredi lors d’un rassemblement religieux marquant l’anniversaire du prophète Mahomet dans une province agitée frontalière de l’Afghanistan, ont annoncé les autorités sanitaires et la police.

Aucun groupe n’a revendiqué ces explosions, qui surviennent au milieu d’une recrudescence des attaques de groupes militants au Pakistan, augmentant les enjeux pour les forces de sécurité à l’approche des élections nationales prévues en janvier de l’année prochaine.

Quelques heures après l’attentat suicide dans le district de Mastung, dans la province du Baloutchistan, une autre explosion a ravagé une mosquée dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, également frontalière avec l’Afghanistan, ont indiqué des responsables, tuant au moins deux personnes.

Le toit de la mosquée s’est effondré dans cette explosion, a rapporté la chaîne de télévision locale Geo News, ajoutant qu’environ 30 à 40 personnes étaient coincées sous les décombres.

Pas de réclamation immédiate

Le Pakistan a connu une résurgence des attaques de militants islamistes depuis l’année dernière, lorsqu’un cessez-le-feu a été rompu entre le gouvernement et les talibans pakistanais, connus sous le nom de Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), une organisation faîtière de divers groupes islamistes sunnites radicaux.

Le TTP, qui a mené certaines des attaques les plus sanglantes au Pakistan depuis sa création en 2007, a nié avoir perpétré l’attaque de vendredi au Baloutchistan.

Des hommes et du personnel paramédical transfèrent un homme blessé dans une explosion à Mastung depuis une ambulance devant un hôpital de Quetta. (Reuters)

Le groupe État islamique a également mené des attaques antérieures dans la province.

Au moins 58 personnes ont été blessées dans l’explosion du Baloutchistan, a déclaré Abdul Rasheed, responsable de la santé du district, ajoutant que le bilan pourrait s’alourdir car de nombreuses personnes se trouvent dans un état grave.

Des images télévisées montrant les conséquences de l’attaque montraient des centaines de personnes aidant les blessés à monter dans des ambulances.

« Le kamikaze a explosé près du véhicule du commissaire adjoint de la police », a déclaré à Reuters Munir Ahmed, l’inspecteur général adjoint de la police.

En juillet, plus de 40 personnes ont été tuées dans un attentat suicide dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, dans le nord-ouest du pays, lors d’un rassemblement d’un parti politique religieux.