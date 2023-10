Les attaques ukrainiennes obligent la Russie à déplacer la flotte de la mer Noire – POLITICO

KIEV — L’Ukraine a tellement mis à rude épreuve la flotte russe de la mer Noire que Moscou en retire une grande partie de la Crimée, permettant à Kiev de rouvrir ses ports aux navires céréaliers malgré les menaces de blocus de la Russie.

« Dès aujourd’hui, la Russie disperse sa flotte, craignant de nouvelles attaques contre ses navires. Certaines unités déménagent vers le port de Novorossiysk. Ils essaient de ne pas visiter Sébastopol aussi souvent parce qu’ils ne s’y sentent plus en sécurité », a déclaré à POLITICO le porte-parole de la marine ukrainienne, Dmytro Pletenchuk.

L’Ukraine a lancé une série d’attaques soigneusement planifiées contre la flotte et une partie de ses infrastructures cruciales ces dernières semaines – détruisant des systèmes de défense aérienne clés, débarquant des commandos en Crimée et pilonnant la base de la flotte à Sébastopol lors d’une attaque qui a lourdement endommagé un sous-marin et un missile. transporteur et a mis hors service la cale sèche de la flotte.

Le coup de grâce a été une attaque au missile contre le quartier général de la flotte au centre-ville de Sébastopol.

Les forces ukrainiennes contrôlent également des plates-formes de forage dans la mer Noire ainsi que l’île de Zmiiniy, la célèbre île où les forces ukrainiennes ont déclaré : « Navire de guerre russe, va te faire foutre » au début de la guerre.

Cela rend les opérations navales dans la partie occidentale de la mer Noire périlleuses pour la Russie, permettant aux navires céréaliers d’accoster dans les ports ukrainiens avec beaucoup moins de crainte d’être arrêtés et arraisonnés par les Russes.

« Désormais, les navires et bateaux de la flotte russe de la mer Noire ne naviguent plus en direction de la mer territoriale de l’Ukraine. De temps en temps, ils apparaissent sur les côtes de Crimée, mais pas plus près. Ils n’osent pas dépasser la péninsule de Tarkhankut », a déclaré Natalia Humeniuk, du commandement opérationnel de l’armée ukrainienne Sud. Télévision ukrainienne mercredifaisant référence au point qui marque l’extrémité la plus occidentale de la Crimée dans la mer Noire.

Mayday Mayday

Elle a déclaré que les navires de guerre russes avaient été repoussés à au moins 100 milles marins des côtes contrôlées par l’Ukraine.

Cela a permis à Kiev de relancer les exportations de céréales depuis trois ports de la mer Noire, rouvrant ainsi une route que le Kremlin avait tenté de restreindre après s’être retiré de l’accord céréalier négocié par l’ONU en juillet.

Un responsable du commandement sud des forces armées ukrainiennes, qui a obtenu l’anonymat en raison de la sensibilité de la question, a déclaré que l’armée ukrainienne avait dénombré au moins 10 navires de la flotte russe de la mer Noire qui étaient autrefois basés en Crimée et se sont maintenant déplacés vers l’est, vers la Russie. port de Novorossiisk.

«Ils ont cessé d’être là tout le temps», a déclaré Pletenchuk.

Alors que les cargos naviguent à nouveau vers les ports ukrainiens, Humeniuk a averti que la menace n’était pas écartée.

La flotte de la mer Noire est un sujet de discorde entre l’Ukraine et la Russie depuis l’effondrement de l’Union soviétique | AFP via Getty Images

Même si les navires de guerre russes se font rares, les avions russes survolent toujours les mers. Les forces russes bombardent fréquemment l’île de Zmiiniy et attaquent les villes et villages de la côte ukrainienne de la mer Noire avec des drones.

Il existe également un risque que la Russie pose des mines pour bloquer les routes maritimes, selon les renseignements britanniques. a dit mercredi.

Mais pour le moment, la situation en mer Noire constitue un énorme embarras pour le Kremlin, dont la deuxième plus grande force navale a été humiliée par un pays qui n’a pratiquement pas de marine.

La flotte de la mer Noire est un sujet de discorde entre l’Ukraine et la Russie depuis l’effondrement de l’Union soviétique. Moscou avait un accord spécial avec Kiev pour continuer à baser la flotte à Sébastopol, et les inquiétudes concernant ces droits de base étaient l’une des raisons invoquées par le président russe Vladimir Poutine pour justifier son annexion illégale de la Crimée en 2014.

Le défi lancé à la flotte met également en danger l’emprise de la Russie sur la Crimée, a déclaré Volodymyr Zablotskiy, un expert militaire et naval ukrainien.

« Sans la Crimée, cette flotte d’expansion ne sera pas viable et les capacités du Kremlin et de la région seront limitées. Ce sont les conséquences stratégiques de notre future désoccupation de la péninsule », a-t-il déclaré. «C’est la flotte qui permet la logistique des forces russes dans cette direction. Et la clé est la possession de Sébastopol. »