Les attaques sur le réseau énergétique russe ont fait de nombreux blessés – DW – 01/06/2024

Orban et son parti Fidesz se présentent comme de rares opposants aux combats en Ukraine en Europe Image : Denes Erdos/AP Photo/photo alliance

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban s’est exprimé samedi lors d’un rassemblement électoral à Budapest, alors que sa campagne s’appuie de plus en plus sur la position isolée de son gouvernement au sein de l’UE, opposée au soutien à l’Ukraine.

Orban a déclaré à la foule, dont beaucoup portaient des banderoles avec des slogans comme « Pas de guerre », qu’il « s’était battu seul pour la paix » dans l’UE.

« Nous avons la plus grande armée électorale… nous sommes la plus grande force de maintien de la paix d’Europe », a-t-il déclaré à la foule, prédisant une « grande victoire » aux élections du Parlement européen et des élections locales hongroises qui se déroulent en parallèle.

La Hongrie, membre à la fois de l’OTAN et de l’UE, s’est opposée à plusieurs mesures visant soit à sanctionner la Russie, soit à soutenir l’Ukraine dans le cadre de l’invasion. Image : EPA/Szilard Koszticsak

La foule nombreuse a défilé le long des rives du Danube, dans le centre de Budapest.

Orban a refusé d’envoyer des armes en Ukraine et a également cherché à bloquer les efforts visant à le faire à petite échelle au niveau centralisé de l’UE. Quoi qu’il en soit, l’essentiel de l’aide militaire à l’Ukraine est bilatérale.

Il a également obtenu des exemptions pour la Hongrie de diverses sanctions contre la Russie, notamment en ce qui concerne les importations d’énergie, et a accusé ces dernières semaines l’OTAN et Bruxelles d’avoir « entraîné » la Hongrie dans la guerre contre l’Ukraine. Il a même comparé cela à la pression exercée par Adolf Hitler pour que la Hongrie rejoigne la Seconde Guerre mondiale aux côtés des nazis.

Le Premier ministre a récemment déclaré que ses avocats travaillaient déjà sur un plan visant à « redéfinir » l’adhésion de la Hongrie à l’OTAN, afin d’empêcher toute participation à des opérations « en dehors du territoire de l’OTAN ».

Son parti, le Fidesz, est de loin le plus fort du pays, avec un score proche de 50 % et presque le double de celui de tout autre groupe. Une solide performance lors du vote de la semaine prochaine semble assurée.

Cependant, avec une population de moins de 10 millions d’habitants, l’influence de la Hongrie est marginale au Parlement européen, où le nombre de voix correspond à peu près à la taille d’un État membre.