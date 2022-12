Les attaques russes laissent la ville portuaire d’Odessa dans le noir

Kylie Moore-Gilbert s’exprimant à l’Université nationale australienne de Canberra, en Australie, en février. Le crédit… Mick Tsikas/AAP Image, via Reuters

Kylie Moore-Gilbert, une spécialiste des études islamiques qui a été détenue en Iran pendant plus de deux ans, cherche toujours à poursuivre sa vie deux ans après son retour en Australie. Son expérience offre un aperçu de ce que Brittney Griner et d’autres qui ont vécu des épreuves similaires pourraient rencontrer dans leur transition vers la vie après la détention.

Mme Griner, qui est rentrée vendredi aux États-Unis après avoir été détenue en Russie pendant 10 mois, fait désormais partie du “club bizarre” des personnes du monde entier qui sont rentrées chez elles après une détention à l’étranger, dont beaucoup se soutiennent mutuellement. , a déclaré le Dr Moore-Gilbert samedi.

Après être rentrée chez elle, la Dre Moore-Gilbert n’a pas pu simplement reprendre là où elle s’était arrêtée. Elle a quitté son emploi à l’Université de Melbourne et quelques mois après sa libération, elle a commencé à écrire sur son expérience en prison, la trouvant curative, a-t-elle déclaré. Elle a passé la majeure partie de cette année à voyager et à assister à des événements pour promouvoir le livre qui en a résulté, “The Uncaged Sky”.

Avec cette fin, “je dois réévaluer ma vie et essayer de comprendre ce que je fais de moi-même”, a-t-elle déclaré.

Le Dr Moore-Gilbert a été arrêtée à l’aéroport de Téhéran en 2018 alors qu’elle tentait de quitter l’Iran après avoir assisté à un séminaire sur l’islam chiite. Après avoir été jugée en secret, elle a été condamnée à 10 ans de prison pour espionnage et détenue la majeure partie de son temps en détention à la prison d’Evin. Elle a été libérée en novembre 2020 en échange de trois Iraniens emprisonnés en Thaïlande.

Elle a clamé son innocence. L’Iran a l’habitude de détenir des étrangers et des doubles citoyens pour de fausses accusations d’espionnage, les échangeant contre des Iraniens emprisonnés à l’étranger.

Pour le Dr Moore-Gilbert, faire face à l’épreuve a changé au fil du temps et est devenu plus difficile que dans les premiers mois après sa libération. Elle a décrit avoir traversé les premiers jours dans un état de choc et de paralysie après avoir soudainement eu des options infinies, comme quel shampoing acheter et avec quels amis sortir, après avoir tout décidé pour elle en prison.

Ce n’est qu’après que le choc s’est dissipé, ce qui a pris des mois, que sa détention est devenue réelle pour elle. À ce moment-là, la rafale de personnes autour d’elle demandant si elle avait besoin de soutien avait disparu.

Les gens ont hésité à évoquer son emprisonnement ou à mentionner l’Iran, a-t-elle déclaré : « C’était frustrant parce que je voulais en parler. Je ne voulais pas simplement creuser un trou et l’enterrer.

Son séjour en prison n’a pas été la souffrance incessante que les gens supposent souvent; il comprenait des moments d’hilarité et de plaisir avec ses compagnons de cellule. Elle a appris des choses sur son personnage et comment elle réagit aux situations difficiles.

Pour aller de l’avant et éviter que son emprisonnement ne définisse sa vie, elle s’est impliquée dans la défense des «autres victimes de détention arbitraire et de la diplomatie des otages», a-t-elle déclaré.