Les attaques méthodiques de la Russie exploitent la fragilité du système électrique ukrainien

Les attaques en cours de la Russie contre l’infrastructure énergétique de l’Ukraine ont été si méthodiques et destructrices que les responsables ukrainiens et occidentaux disent qu’elles sont dirigées par des spécialistes de l’électricité qui savent exactement quelles cibles infligeront le maximum de douleur au réseau ukrainien. La campagne de bombardement vieille de deux semaines, un effort pour plonger les Ukrainiens dans l’obscurité avant l’hiver rigoureux de leur pays, s’est moins concentrée sur les centrales de production d’électricité bien protégées et davantage sur les nœuds du réseau qui sont essentiels pour maintenir le fonctionnement du réseau électrique ukrainien et fournir prestations critiques.

Déjà, plus d’un tiers des centres de transmission ukrainiens difficiles à remplacer ont été endommagés ou détruits, ont déclaré des responsables.

Le changement de tactique de la Russie inquiète les responsables ukrainiens et occidentaux alors que les températures commencent à baisser en Ukraine. Ils avertissent que les attaques pourraient infliger des souffrances aux civils, créer une nouvelle vague de réfugiés et éroder davantage l’économie ukrainienne brisée par la guerre. De nombreuses villes ukrainiennes sont chauffées par des centrales centralisées qui nécessitent à la fois de l’électricité et du gaz pour fonctionner, ce qui signifie que les attaques pourraient être particulièrement dévastatrices.

Les responsables occidentaux ont condamné les attaques contre les infrastructures comme un crime de guerre, affirmant qu’elles visaient à semer la terreur parmi la population civile. La campagne a été implacable et hautement stratégique – contrairement aux tactiques terrestres de l’armée russe, qui semblent souvent mal conçues, ont déclaré des responsables ukrainiens.

“Tous les drones qu’ils utilisent, les missiles, tout vise les infrastructures énergétiques”, a déclaré le ministre ukrainien de l’Énergie, German Galushchenko, dans une interview. «Ils ont une sorte de feuille de route pour les militaires, où bombarder. S’ils ont raté un jour, le lendemain, ils le bombardent encore et encore.

Les attaques s’avèrent également extrêmement difficiles à défendre, et les responsables ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour renforcer le système contre les frappes, que la Russie a menées avec des barrages de missiles à longue portée et de drones d’attaque.

“Le but est de créer le plus d’obstacles possibles pour se reconnecter rapidement”, a déclaré Galushchenko. “Chaque jour, bombarder les infrastructures nous rapproche de problèmes plus importants.”

Un autre objectif est d’entraver largement la capacité de l’Ukraine à soutenir ses troupes sur les lignes de front.

Les bailleurs de fonds de l’Ukraine en Europe et en Asie ont promis de fournir des systèmes de défense aérienne plus puissants et de fournir rapidement des équipements et d’autres aides pour aider à reconstruire les infrastructures critiques. Mais de nombreux systèmes de défense aérienne sont compliqués à utiliser, nécessitent une formation approfondie et ont mis du temps à arriver.

Auparavant, lorsque des centrales électriques ou des lignes de transmission étaient attaquées, les responsables ukrainiens de l’énergie pouvaient réacheminer l’électricité autour du problème, en utilisant l’épais réseau d’infrastructures énergétiques soviétiques et post-soviétiques de leur pays pour contourner les problèmes. Mais cette résilience s’érode rapidement, ont déclaré des responsables.

Et les réparations de l’infrastructure endommagée sont inutiles tant que la Russie peut attaquer les mêmes cibles encore et encore. La plupart des sous-stations et des transformateurs doivent être installés au-dessus du sol et beaucoup doivent être dégagés de tout obstacle autour d’eux, ce qui en fait des cibles faciles.

“Les règles du jeu sont injustes”, a déclaré Volodymyr Kudrytskyi, le directeur général d’Ukrenergo, le principal opérateur de réseau du pays. “Il est beaucoup plus rapide et facile de lancer un missile et de détruire l’équipement ou l’objet que de le rénover.”

Le remplacement des transformateurs spécialisés et d’autres infrastructures de sous-stations est particulièrement difficile car ils doivent souvent être construits sur mesure, un processus qui peut prendre des mois, ont déclaré les experts.

Kudrytskyi et d’autres ont déclaré avoir vu la présence spectrale de leurs homologues énergétiques russes dans les décisions derrière ce qui est touché, comme si des gens comme eux planifiaient la stratégie. Les réseaux de la Russie et de l’Ukraine sont techniquement similaires, puisqu’ils faisaient partie du même pays jusqu’en 1991, et les cartes des infrastructures de l’ère soviétique peuvent toujours fournir une feuille de route vers la destruction.

“Ils ciblent évidemment les sous-stations et les centrales électriques qui sont les plus cruciales pour certaines régions, des régions particulières ou pour le système électrique en général dans son ensemble”, a déclaré Kudrytskyi. Ils savent « où frapper pour infliger le plus de dégâts possible. Parce que leur cible est la terreur. Leur intention est de déconnecter autant de personnes que possible du réseau pour créer cette panique. »

Pour l’instant, a déclaré Kudrytskyi, 90% des Ukrainiens ont retrouvé leur électricité dans la journée suivant une attaque. « Le problème », a-t-il dit, « est que le tampon de sécurité du système diminue. Au rythme actuel de destruction, il n’y a pas un tel stock qui pourrait être suffisant pour durer des mois ou des années.

Les autorités ont commencé à demander aux habitants de cesser d’utiliser des appareils gourmands en électricité et ont imposé des pannes planifiées de plusieurs heures à la fois à Kyiv et dans les villes du pays.

De nombreux gouvernements locaux sont passés des trolleybus électriques aux bus diesel, l’une des nombreuses mesures qu’ils prennent pour économiser l’électricité. Les pannes programmées contribuent à alléger la charge sur le réseau et donnent aux sociétés énergétiques de précieuses heures pour brouiller les équipes de réparation et réacheminer les flux d’électricité sur les parties non endommagées de leur réseau de transport.

“Mon évaluation personnelle est qu’ils peuvent difficilement créer une panne d’électricité totale dans le pays”, a déclaré Olena Pavlenko, présidente de DiXi Group, un cabinet de conseil en énergie basé à Kyiv. « Il y aura toujours une possibilité d’avoir de l’électricité dans toutes les régions. Mais ils créeront une situation où nous aurons des interruptions plus longues de l’approvisionnement en électricité dans les villes.

Les attaques ont commencé à créer un nouveau calcul chez les Ukrainiens.

Pour ceux de l’est et du centre du pays, dont beaucoup n’étaient rentrés chez eux que récemment après avoir passé des mois à l’étranger ou dans l’ouest du pays, cela a soulevé la possibilité qu’ils aient besoin de fuir à nouveau. Même pour ceux qui ont l’intention de rester, des conversations ont commencé sur ce qui doit être fait pour se préparer à un hiver potentiellement sans chauffage ni électricité pendant de longues périodes.

“Lorsque vous devez rester sans électricité, vous avez le sentiment d’être constamment en danger”, a déclaré Pavlenko, qui a ajouté que son propre appartement à Kyiv était resté sans électricité pendant quatre heures cet après-midi-là. « Vous ne pouvez pas vivre comme vous viviez avant. C’est terrorisant dans toutes les régions.

Un reportage récent a conseillé aux immeubles résidentiels de placer des colis d’urgence dans les ascenseurs, au cas où les habitants se retrouveraient coincés entre les étages lors d’une panne de courant. Dans un immeuble, le contenu comprenait une lampe de poche, de l’eau, des biscuits, ainsi que deux couches pour adultes et un sédatif léger.

Au bas de la liste du contenu de l’emballage, une demande était écrite : “S’il vous plaît, n’utilisez pas le contenu si vous n’en avez pas besoin et remplacez ce que vous utilisez.”

La capacité de production d’électricité de l’Ukraine a plongé dans les premières semaines de la guerre après que la Russie a capturé sa centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande centrale nucléaire d’Europe. Mais avec une grande partie de l’industrie du pays mise au ralenti par le conflit, la demande d’électricité est également bien inférieure à ce qu’elle était en temps de paix.

L’Ukraine est toujours capable de produire suffisamment d’électricité pour ses besoins – et jusqu’à il y a deux semaines à peine, elle exportait en fait son excédent vers ses voisins européens. Mais sa capacité à acheminer l’électricité des centrales électriques, dont beaucoup se trouvent dans le nord et l’ouest de l’Ukraine, vers les endroits où elle est nécessaire, près des lignes de front au sud et à l’est, diminue rapidement.

“L’objectif principal de l’attaque des Russes est de créer une situation dans laquelle le système ukrainien ne peut pas fonctionner conjointement”, a déclaré Oleksandr Kharchenko, directeur général du centre de recherche sur l’industrie de l’énergie basé à Kyiv. « Ils veulent le diviser en plusieurs parties. Nous pouvons clairement voir ce plan.

Un autre objectif – après que la Russie s’est heurtée à des défis sur le champ de bataille sur les lignes de front et se retire de la ville méridionale de Kherson et d’autres régions – est de saper l’armée ukrainienne par l’arrière.

“C’est une manière complètement différente de la façon dont la Russie cible maintenant les infrastructures”, a déclaré Artur Lorkowski, directeur du Secrétariat de la Communauté de l’énergie basé à Vienne, une organisation internationale affiliée à l’Union européenne qui coordonne les efforts pour diriger les pièces de rechange et l’aide aux infrastructures. à Kyiv. “C’est quelque chose qui me fait peur pour l’avenir.”

Lorkowski a déclaré que cibler le réseau énergétique pourrait entraîner des souffrances civiles qui dépassent le bilan déjà douloureux de la guerre, qui est entrée lundi dans son neuvième mois.

“J’aimerais me tromper, mais si l’intensité des bombardements est maintenue par les Russes, on peut s’attendre à un hiver vraiment, vraiment dur”, a déclaré Lorkowski lors d’un entretien téléphonique depuis la frontière polono-ukrainienne, où il revenait après une visite à Kyiv axée sur les efforts d’aide. “Ils essaient de pousser les gens dans une situation de crise par un accès limité ou inexistant à l’électricité et au chauffage pendant l’hiver.”

Les attaques contre les infrastructures énergétiques ont conduit à des appels pour que les alliés interviennent pour aider, à la fois avec des défenses aériennes et avec des pièces de rechange pour le système électrique.

L’administration Biden a déclaré qu’elle essayait. “Nous travaillons avec les Ukrainiens et les partenaires régionaux et alliés pour voir ce qui peut être fait pour leur fournir des sources d’énergie alternatives à l’approche de l’hiver”, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby. Il a ajouté que les États-Unis travaillaient dur pour s’assurer que les Ukrainiens puissent “améliorer leurs capacités de défense aérienne”.

La Pologne a récemment présenté à la Commission européenne une liste des besoins d’infrastructure les plus urgents de l’Ukraine.

La liste, établie avec Kyiv, décrit les besoins en articles tels que des grues mobiles, des véhicules pour le transport de poteaux en béton armé, des kilomètres de câbles électriques et plus d’une douzaine de types de transformateurs, ainsi que des pompes submersibles, des limiteurs de surtension et des scies à chaîne, entre autres.

Un diplomate polonais, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour discuter des pourparlers en cours, a déclaré que les diplomates des pays membres de l’UE avaient été informés de la lettre. “De plus en plus d’États membres comprennent la situation et je pense qu’ils veulent aider”, a déclaré le diplomate.

Une partie du matériel nécessaire pourrait provenir de l’Union européenne, a déclaré le diplomate, tandis que d’autres articles pourraient devoir être commandés ailleurs, potentiellement avec le soutien financier des pays de l’UE. Même avant la dernière série d’attaques russes, les pays de l’UE faisaient don de générateurs, de kits de réparation et de transformateurs.

Kudrytskyi, le directeur général d’Ukrenergo, a déclaré qu’il se sentait dans une course pour effectuer des réparations plus rapidement que les bombardements russes ne pourraient détruire son travail. “C’est une situation très dangereuse”, a-t-il dit, “et nous ne connaissons pas leurs capacités de destruction.”