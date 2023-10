Les attaques israéliennes suscitent l’indignation des candidats républicains à la présidentielle

Ce week-end, les candidats républicains à la présidentielle ont réagi à la attaques contre Israëlexposant leur point de vue sur le rôle de l’Amérique sur la scène mondiale – et critiquant l’approche du président Biden.

Ron DeSantis

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a suggéré que l’administration de Biden « a donné du pouvoir » à l’Iran après avoir accepté d’autoriser le dégel de 6 milliards de dollars d’actifs iraniens à des fins spécifiques en 2017. échange contre cinq otages américains. Il a déclaré que les États-Unis devraient maintenir L’Iran responsable de son soutien financier au Hamas, le groupe militant au pouvoir dans la bande de Gaza qui a mené l’attaque meurtrière.

« Si j’étais président à l’époque où Biden l’était, l’Iran ne serait pas dans la position où il cause de tels ravages », a-t-il déclaré samedi aux journalistes lors d’une tournée en bus dans l’Iowa. DeSantis a également suggéré que Biden devrait montrer un soutien sans réserve à Israël dans le recours à la force meurtrière pour « extirper le Hamas une fois pour toutes ».

« Il ne suffit pas de lancer une frappe, quand vous avez affaire au Hamas, vous devez déraciner l’ensemble du réseau terroriste », a-t-il déclaré dimanche à Cedar Rapids, dans l’Iowa, ajoutant qu’Israël « n’a pas réussi » à le faire parce que, selon lui, « Ils subissent beaucoup de pressions internationales, non seulement de la part des Nations Unies mais aussi des Européens. »

Mais les fonds iraniens, qui étaient détenus en Corée du Sud et transférés au Qatar et faisaient partie de l’échange contre cinq Américains détenus en Iran, ne peuvent être utilisés qu’à des fins humanitaires, et le département du Trésor a déclaré qu’il surveillerait ce compte de près.

Ces fonds ont n’a pas été entièrement transféré au gouvernement iranien, sapant ainsi l’argument de DeSantis et d’autres candidats républicains selon lequel l’accord aurait été un catalyseur de la violence en Israël. Ces fonds resteront sur des comptes restreints au Qatar, selon un porte-parole du Département d’État.

DeSantis a repoussé à plusieurs reprises cette affirmation au cours de la piste, affirmant que l’argent était « fongible ». « Vous pouvez dire que certains fonds ne peuvent pas être utilisés, mais vous pouvez utiliser d’autres fonds qui pourraient ainsi être libérés », a-t-il déclaré samedi aux journalistes à Bloomfield, Iowa.

Samedi soir, à Fort Madison, dans l’Iowa, il a critiqué Biden pour ne pas s’être levé assez tôt dans la journée pour répondre aux attaques.

« Si Israël est attaqué, je voudrais être réveillé et m’impliquer dans cette action », a-t-il déclaré aux électeurs.

Alors que la plupart des candidats républicains ont déclaré que l’Amérique devrait montrer son soutien à la réponse israélienne, y compris le recours à la force meurtrière, la question de savoir si l’aide doit être envoyée reste à déterminer.

DeSantis, qui a assimilé l’attaque contre Israël aux attentats terroristes du 11 septembre, a déclaré qu’Israël disposait d’une « capacité militaire très solide » lorsqu’on lui a demandé quelle quantité d’aide il aimerait voir être envoyée à Israël.

« Ce qu’Israël fait avec [the aid] est-ce que cela complimente ce qu’ils font pour eux-mêmes, ils ne s’attendent pas à ce que les États-Unis fassent ce genre de choses à leur place », a-t-il déclaré aux journalistes à Bloomfield, Iowa.

Certains républicains de l’Iowa présents aux événements de DeSantis ont exprimé leur inquiétude quant à la manière dont les États-Unis peuvent équilibrer le soutien financier aux pays étrangers et la gestion de leurs propres problèmes nationaux. Depuis 1979, les États-Unis fournissent chaque année à Israël des milliards de dollars d’aide militaire, avec une promesse de 3,8 milliards de dollars par an depuis 2016.

« Comment notre président actuel va-t-il aider Israël, maintenir l’Ukraine en marche, prendre soin de notre frontière et nous laisser sécher ? » » a demandé un électeur à DeSantis lors d’un événement à Keosauqua, Iow samedi.

« Je suis juste déçu que notre gouvernement actuel va augmenter l’aide et retirer de l’argent des priorités que nous avons aux Etats-Unis », a déclaré Mike Mackey, un électeur républicain choisissant entre DeSantis et l’ancien ambassadeur américain aux États-Unis. l’ONU Nikki Haley. « Si nous dépensons de l’argent en Ukraine et dans tous ces pays, nous laissons notre peuple derrière nous. »

« Nous ne pouvons pas les aider, ainsi que l’Ukraine et tous les immigrants illégaux en même temps. C’est une arme à double tranchant », a déclaré Larry White, qui a assisté à l’événement dimanche de DeSantis à Mt. Pleasant, Iowa, et qui doit choisir entre DeSantis et l’ancien président Donald Trump.

Donald Trump

L’ancien président Donald Trump était également en campagne électorale dans l’Iowa quelques heures seulement après les attaques en Israël, où il a attribué ces attaques à une « faiblesse perçue » de la part des États-Unis.

« Je ne serais pas du tout surpris si une partie de cette énorme richesse qu’ils viennent d’accumuler était soudainement consacrée à observer ce niveau d’agression. Ils n’avaient pas ce niveau d’agression avec moi », a déclaré Trump lors d’un discours à Cedar Rapids. , Iowa.

L’ancien président s’est également engagé à cesser de financer les terroristes palestiniens « dès le premier jour ».

Durant sa présidence, Trump a changé le lieu de l’ambassade américaine en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem – une décision controversée qui rompt avec des décennies de tradition. Les Palestiniens et les Israéliens revendiquent Jérusalem comme capitale, et la ville est divisée en deux entités distinctes : Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest. Trump a déclaré à l’époque que cette action était dans « le meilleur intérêt des États-Unis d’Amérique et la poursuite de la paix entre Israël et les Palestiniens ».

Vivek Ramaswamy

L’entrepreneur Vivek Ramaswamy a également fait écho aux remarques « fongibles » de DeSantis sur la piste du New Hampshire samedi.

« Si vous êtes quelqu’un qui vient de recevoir 6 milliards de dollars, même si cela est réservé à des fins auxquelles vous allouiez autrement vos propres dollars, vous pouvez toujours utiliser ces dollars à d’autres fins », a déclaré Ramaswamy aux journalistes samedi soir à Keene, en référence à l’accord sur les prisonniers iraniens.

Ramaswamy n’a pas répondu s’il enverrait des troupes américaines en Israël si le gouvernement israélien le demandait, et a critiqué M. Biden pour ne pas avoir rencontré en face-à-face le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Ramaswamy a été critiqué pour ses opinions sur Israël dans le passé après avoir déclaré à l’animateur de podcast Russell Brand qu’Israël n’aurait plus besoin du soutien financier américain d’ici 2028 grâce au renforcement des partenariats au Moyen-Orient.

Il a ensuite inversé ce point de vue, récit média Israel Hayom qu’il ne réduirait pas son soutien à Israël jusqu’à ce qu’Israël dise aux États-Unis de le faire.

L’ancienne ambassadrice à l’ONU Nikki Haley a attaqué Ramaswamy pour ses positions sur Israël lors du premier débat des primaires présidentielles du GOP.

« Il veut céder l’Ukraine à la Russie. Il veut laisser la Chine manger Taïwan. Il veut arrêter de financer Israël », a déclaré Haley. « Vous voulez arrêter de financer Israël… Vous n’avez aucune expérience en politique étrangère et cela se voit. »

Ramaswamy a rétorqué que « les relations entre les États-Unis et Israël ne seraient jamais plus fortes qu’à la fin de mon premier mandat ».

Mike Pence

Samedi à Glenwood, Iowa, l’ancien vice-président Mike Pence a appelé M. Biden à assurer à Israël que les États-Unis enverraient un soutien et une aide militaires, selon le Registre des Moines.

Malgré l’accent mis sur le renforcement des relations entre les États-Unis et Israël sous l’administration Trump-Pence, Pence a critiqué samedi Trump et d’autres dans des commentaires liés aux attaques en Israël.

Pence a pointé du doigt « des voix d’apaisement comme Donald Trump, Vivek Ramaswamy et Ron DeSantis qui, je crois, vont à l’encontre de la tradition de notre parti selon laquelle l’Amérique est le leader du monde libre » comme raison de l’attaque meurtrière du Hamas.

« C’est également ce qui se produit lorsque des dirigeants du Parti républicain signalent leur retrait sur la scène mondiale », a déclaré Pence. En réponse, DeSantis a qualifié le commentaire de Pence de « critique creuse ».

Chris Christie

Comme beaucoup de ses opposants, l’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, s’en est pris à M. Biden pour sa gestion de l’accord sur les détenus iraniens, mais a également mentionné que les deux parties devaient cesser de faire de la politique et aider Israël.

« Le président devrait demander au Congrès de revenir en session lundi et de voter pour toute aide dont Israël a besoin pour s’assurer qu’il gagne cette guerre et qu’elle la gagne complètement et rapidement », a déclaré Christie samedi soir sur Fox News. Mais même si le président le faisait, parce qu’il y a pas de président élu de la Chambreil n’est pas tout à fait clair que le Congrès pourrait fournir une nouvelle aide à Israël par le biais d’un crédit.

Nikki Haley

Haley est allée sur Fox News samedi soir et a envoyé un message au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, lui disant de « les terminer » après l’attaque du Hamas.

« Terminez-les. Terminez-les. Ils devraient avoir l’enfer à payer pour ce qu’ils viennent de faire », a déclaré Haley.

Dans l’émission « Meet the Press » de NBC, Haley a également contesté dimanche les 6 milliards de dollars de revenus pétroliers. « Penser qu’ils ne déplacent pas d’argent est irresponsable », a déclaré Haley. « Ils détestent Israël. Ils détestent l’Amérique. Ils vont continuer à utiliser cela. C’était une erreur de débloquer les 6 milliards de dollars. »

Tim Scott

Le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, a exprimé son soutien à l’idée de fournir à Israël toute l’aide dont il a besoin et a appelé les États-Unis à « mobiliser » la « sixième flotte » de la marine américaine en Europe.

« La prochaine chose que je ferais serait de m’assurer que Tsahal aurait tout notre soutien, que nous les soutiendrons et que nous serons prêts et disposés à fournir des ressources et des armes dans cette guerre, comme l’a appelé Netanyahu », a déclaré Scott dans une interview à Fox News samedi.

Dans un réseau social poste, a écrit Scott dimanche, « la faiblesse de Biden a invité l’attaque. La négociation de Biden a financé l’attaque », et a suggéré que M. Biden « est complice ». Les commentaires de Scott ont été immédiatement critiqués par Démocrates.

