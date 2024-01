Les attaques israéliennes sur le sud de Gaza s’intensifient alors que Netanyahu rejette les appels américains en faveur d’un « État palestinien »

Points clés Les forces israéliennes ont assiégé Khan Younis, près de l’hôpital Nasser, le plus grand encore en activité.

Selon Médecins Sans Frontières, les patients et les personnes déplacées ont fui en panique, faisant au moins 16 morts.

Les États-Unis affirment qu’il n’y a « aucun moyen » de résoudre les problèmes de sécurité d’Israël sans la création d’un État palestinien.

Les forces israéliennes ont avancé dans la principale ville du sud de la bande de Gaza, pilonnant les zones proches du plus grand hôpital fonctionnel de l’enclave, alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a promis « encore de nombreux mois » de combats.

La bataille la plus violente de l’année se déroulait à Khan Younis, abritant des centaines de milliers de personnes qui avaient fui le nord au début de la guerre, qui en est maintenant à son quatrième mois.

Les habitants ont décrit de violents combats et des bombardements intenses dans le nord et l’est de la ville et, pour la première fois, à l’ouest, où, selon eux, les chars avaient avancé pour mener un raid avant de se retirer.

Les habitants de Khan Younis ont déclaré jeudi que les combats avaient eu lieu à proximité de l’hôpital Nasser, le plus grand hôpital encore en activité dans l’enclave.

Un Palestinien inspecte sa maison endommagée dans la banlieue sud de Khan Younis, au sud de la bande de Gaza. Source: Getty / AFP Il reçoit chaque jour des centaines de patients blessés, entassés dans des salles et soignés à même les étages depuis que les combats se sont déplacés vers le sud le mois dernier.

Les responsables israéliens ont accusé les combattants du Hamas d’opérer depuis l’hôpital Nasser, ce que le personnel nie.

L’armée israélienne a déclaré qu’une brigade à Khan Younis, opérant désormais plus au sud que les troupes ne s’étaient aventurées auparavant, avait « éliminé des dizaines de terroristes au cours de combats rapprochés et avec l’aide de tirs de chars et d’un soutien aérien ».

Médecins Sans Frontières, qui dispose de médecins à l’hôpital Nasser de la ville, a déclaré que les patients et les personnes déplacées qui s’y abritaient fuyaient en panique.

À Rafah, plus au sud, où plus de la moitié des 2,3 millions d’habitants de Gaza sont désormais entassés dans une petite ville près de la frontière égyptienne, 16 corps ont été étalés sur les pavés tachés de sang à l’extérieur d’une morgue, la plupart dans des linceuls blancs, quelques-uns dans des sacs mortuaires. .

Les États-Unis soulignent l’importance de « l’État palestinien »

Il n’y a « aucun moyen » de résoudre les problèmes de sécurité à long terme d’Israël dans la région et les défis à court terme de la reconstruction de Gaza sans la création d’un État palestinien, a déclaré jeudi le porte-parole du Département d’État américain, Matthew Miller.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, Miller a déclaré qu’Israël avait actuellement une opportunité alors que les pays de la région étaient prêts à fournir des garanties de sécurité à Israël. d

“Mais il n’y a aucun moyen de résoudre les défis à long terme pour assurer une sécurité durable et il n’y a aucun moyen de résoudre les défis à court terme de la reconstruction de Gaza et de l’établissement d’une gouvernance à Gaza et d’assurer la sécurité de Gaza sans la création d’un État palestinien. “

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il avait déclaré aux États-Unis qu’il s’opposait à la création d’un État palestinien après la guerre à Gaza. Source: PA / Abir Sultan Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il rejetait l’idée de la création d’un État palestinien après la guerre.

Netanyahu a déclaré qu’il l’avait exprimé aux États-Unis, affirmant lors d’une conférence de presse jeudi qu’Israël n’accepterait qu’un accord dans lequel Israël obtiendrait le contrôle sécuritaire de la bande de Gaza.

Plus de trois mois après le début d’une guerre qui a tué plus de 24 000 Palestiniens et réduit une grande partie de la bande de Gaza en ruines, Israël a annoncé son intention de mettre fin à ses opérations terrestres et d’adopter des tactiques à plus petite échelle.

Mais avant cela, il semble déterminé à capturer la totalité de Khan Younis, la principale ville du sud qui, selon lui, est désormais la principale base des combattants du Hamas qui ont pris d’assaut la frontière le 7 octobre, tuant 1 200 personnes et prenant 240 otages.

La guerre entre le Hamas et Israël constitue la dernière escalade dans un conflit de longue date.

Le Hamas est un groupe politique et militaire palestinien qui gouverne la bande de Gaza depuis les dernières élections de 2006.

L’objectif déclaré du Hamas est d’établir un État palestinien et de mettre fin à l’occupation israélienne de Gaza et de la Cisjordanie, illégale au regard du droit international.

Le Hamas dans son ensemble est répertorié comme organisation terroriste par l’Union européenne et sept autres pays, dont l’Australie.

En 2021, la Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur les crimes de guerre israéliens présumés dans les territoires palestiniens remontant à 2014, y compris les récentes attaques d’Israël et du Hamas.

Un responsable israélien, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré à Reuters que, même si Israël avait déjà lancé des opérations à plus petite échelle dans le nord de Gaza, la bataille acharnée pour Khan Younis allait probablement faire rage pendant deux mois.

La quasi-totalité de la population de la bande de Gaza est désormais parquée dans deux petites zones : Rafah, juste au sud de Khan Younis, et Deir al-Balah, juste au nord de celle-ci.

Israël n’a donné aucune indication quant à son intention de prendre d’assaut ces villes, mais affirme qu’il ne cessera pas les combats tant qu’il n’aura pas éradiqué le Hamas, un objectif que les Palestiniens jugent irréalisable compte tenu de la structure diffuse et des racines profondes du groupe.

Les habitants de Khan Younis ont déclaré jeudi que les combats étaient à proximité de l’hôpital Nasser, le plus grand hôpital encore en activité dans l’enclave, qui reçoit des centaines de patients blessés par jour, entassés dans les salles et soignés à même les étages depuis que les combats se sont déplacés vers le sud le mois dernier.

Les deux tiers des hôpitaux de Gaza ont désormais cessé de fonctionner et la perte de Nasser réduirait les soins limités de traumatologie encore disponibles.

Dans un communiqué publié jeudi, le Hamas a démenti les allégations diffusées par l’otage israélien libéré Sharon Aloni dans une interview sur CNN selon lesquelles elle et d’autres prisonniers auraient été détenus dans des chambres de l’hôpital Nasser.

Le groupe “considère que cela est conforme aux mensonges d’Israël et à ses anciennes et nouvelles incitations contre les hôpitaux pour justifier leur destruction”.

Le chef de mission MSF pour la Palestine, Leo Cans, qui s’est rendu à l’hôpital Nasser, a déclaré que les combats étaient « très proches ».

“La plupart des blessés dont nous nous occupons ont perdu leurs jambes, leurs bras. Il y a des blessures très complexes qui nécessitent de nombreuses interventions chirurgicales. Et nous n’avons pas la capacité de le faire maintenant.”