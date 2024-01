Les attaques israéliennes se poursuivent alors que le bilan à Gaza dépasse les 25 000 | Nouvelles du monde

Les attaques israéliennes et les combats de rue ont fait rage dimanche dans la bande de Gaza, alors que les responsables palestiniens de la santé ont déclaré que le bilan des frappes israéliennes depuis le début de la guerre en octobre avait dépassé les 25 000 morts.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 178 Palestiniens avaient été tués au cours des dernières 24 heures, l’une des journées les plus meurtrières de la guerre jusqu’à présent. L’armée israélienne a déclaré qu’un soldat avait été tué au cours des combats.

Les forces israéliennes et les combattants du Hamas se sont affrontés à plusieurs endroits, de Jabalia au nord à Khan Younis au sud, centre des récentes opérations israéliennes. Les avions israéliens ont repris leurs bombardements intensifs sur Khan Younis, au sud de la bande de Gaza, et les explosions ont résonné dans toute la ville. Des explosions ont illuminé le ciel dans certaines parties du camp de réfugiés de Khan Younis, et les responsables palestiniens de la santé ont déclaré qu’un Palestinien avait été tué et sept blessés lors d’une frappe aérienne à la tombée de la nuit.

Israël a déclaré que ses troupes avaient débarrassé une grande partie du nord de Gaza du réseau militaire du Hamas et que plus d’un million d’habitants de cette enclave se sont déplacés vers le sud pour fuir les bombardements. Les combats se sont toutefois poursuivis dans le camp de réfugiés de Jabalia et dans d’autres zones autour de la ville de Gaza.

Israël a lancé sa campagne pour éliminer le Hamas soutenu par l’Iran après que les militants ont fait irruption en Israël le 7 octobre et ont saccagé les villes et les bases du sud, tuant 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et ramenant 253 otages à Gaza. Israël affirme lutter contre une menace qui pèse sur son existence même.

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré que 25 105 Palestiniens – dont beaucoup de femmes et d’enfants – avaient été tués et 62 681 blessés dans les frappes israéliennes depuis le 7 octobre. Il ne fait pas de différence entre les morts de civils et de militants, mais indique que la plupart des personnes tuées étaient des civils.

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dénoncé dimanche Israël pour ce qu’il a qualifié de morts « déchirantes » de civils palestiniens à Gaza. « Les opérations militaires israéliennes ont provoqué des destructions massives et tué des civils à une échelle sans précédent pendant mon mandat de secrétaire général », a déclaré Guterres.

Israël affirme prendre des mesures pour éviter les pertes civiles, mais accuse le Hamas d’opérer dans des zones densément peuplées et d’utiliser des civils comme boucliers humains, une accusation que le groupe islamiste nie. Guterres a également déclaré qu’il était inacceptable qu’Israël s’oppose à la création d’un État pour les Palestiniens et qu’une telle position prolongerait indéfiniment le conflit.

Les conditions du Hamas rejetées

Ses commentaires faisaient suite aux remarques du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui semblait exclure la soi-disant solution à deux États au conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies – comme le réclamaient les États-Unis et d’autres gouvernements.

Le bureau de Netanyahu a déclaré que lors de ses entretiens avec le président américain Joe Biden vendredi, il « a réitéré sa politique selon laquelle, après la destruction du Hamas, Israël doit conserver le contrôle de sécurité sur Gaza pour garantir que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël, une exigence qui contredit la demande ». pour la souveraineté palestinienne. »

Dimanche, Netanyahu a rejeté les conditions présentées par le Hamas pour mettre fin à la guerre et libérer les otages, qui incluraient le retrait complet d’Israël et le maintien du Hamas, un groupe islamiste voué à la destruction d’Israël, au pouvoir à Gaza.

Lundi, les ministres des Affaires étrangères israélien et palestinien doivent rencontrer leurs homologues de l’Union européenne à Bruxelles, alors que l’UE envisage des mesures potentielles vers une paix globale.

Le Hamas a déclaré que Washington ignorait les souffrances et les morts palestiniennes tout en soutenant financièrement et militairement les actions israéliennes. Le Hamas a qualifié son assaut du 7 octobre de « mesure nécessaire ».

“Il s’agissait d’un acte défensif dans le cadre de l’élimination de l’occupation israélienne, de la récupération des droits palestiniens et du chemin vers la libération et l’indépendance”, a déclaré le Hamas dans un communiqué. Les attentats du 7 octobre, au cours desquels de nombreuses femmes et enfants ont été assassinés et des corps mutilés, ont suscité une révolte et une condamnation mondiales.

La plupart des 2,3 millions d’habitants de la bande de Gaza ont depuis été déplacés de leurs foyers. Alors que de vastes zones ont été rasées et que les hôpitaux et les agences humanitaires ont du mal à faire face, les Palestiniens ont décrit des conditions désastreuses.

« Nous luttons pour survivre aux bombes, mais franchement, nous essayons de survivre davantage à la faim », a déclaré à Reuters Amer, 32 ans, père de trois enfants originaire du nord de Gaza. « Trouver de la nourriture pour la famille, pour les enfants, est devenu une aventure plus difficile que survivre à la guerre. »

L’armée israélienne a déclaré que des soldats avaient tué 15 hommes armés palestiniens dans le nord, tandis que des tireurs d’élite, appuyés par un soutien aérien, avaient tué un certain nombre de militants à Khan Younis. Le Hamas a rejeté cette version.

Les Palestiniens ont déclaré que les combats faisaient rage à Jabalia depuis trois jours. Certains bâtiments ont pris feu et de la fumée s’est élevée là où les bombes étaient tombées.

Le long de la côte sud de Gaza, des témoins ont déclaré que des navires de guerre israéliens avaient bombardé la plage. Dans la ville méridionale de Rafah, où sont concentrées plus d’un million de personnes déplacées, trois Palestiniens ont été tués dans une frappe aérienne israélienne contre une voiture. Une autre voiture a été heurtée dans la ville de Gaza, tuant trois personnes, ont indiqué les autorités sanitaires.

La violence a également augmenté en Cisjordanie occupée par Israël, où le rival du Hamas, l’Autorité palestinienne, a une autonomie limitée. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que les forces israéliennes avaient tué 360 Palestiniens depuis le 7 octobre.