Les attaques israéliennes contre les soldats de maintien de la paix de l’ONU au Liban doivent cesser, selon l’UE

L’Union européenne a condamné lundi les attaques contre les soldats de maintien de la paix de l’ONU au Liban et a rejeté les allégations selon lesquelles le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, serait responsable de l’obstruction de l’armée israélienne.

Seize pays de l’Union européenne contribuent à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, forte de 10 000 hommes, connue sous le nom de FINUL, qui patrouillent la zone frontalière entre le Liban et Israël depuis près de 50 ans.

Israël exige qu’ils quittent la zone.

Les critiques internationales se multiplient après que les forces israéliennes ont tiré à plusieurs reprises sur les soldats de maintien de la paix depuis le début de leur opération terrestre au Liban il y a deux semaines. Cinq soldats de la paix ont été blessés dans des attaques qui ont frappé leurs positions ces derniers jours, la plupart étant imputées aux forces israéliennes.

« C’est totalement inacceptable »

Les relations s’étaient déjà détériorées entre Israël et les Nations Unies à cause de la manière dont Israël a mené ses combats contre le Hamas à Gaza.

Israël a lancé l’offensive contre le Hamas après l’attaque du 7 octobre 2023 contre Israël à Gaza, au cours de laquelle 1 200 personnes ont été tuées et environ 250 prises en otages, selon les décomptes israéliens. Plus de 42 000 Palestiniens auraient été tués lors de l’offensive, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Dans un geste sans précédent, Israël a déclaré au début du mois que le secrétaire général de l’ONU persona non grata en Israël.

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré que « le travail de la FINUL est très important. Il est totalement inacceptable d’attaquer les troupes des Nations Unies ».

S’exprimant au Luxembourg avant de présider les discussions entre les ministres des Affaires étrangères de l’UE, Borrell a souligné que le Conseil de sécurité de l’ONU décide si la FINUL doit être déplacée, « alors arrêtez de blâmer le secrétaire Guterres ».

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé dimanche la Finul à tenir compte des avertissements d’Israël d’évacuer la zone, l’accusant de « fournir un bouclier humain » au Hezbollah. Dans une vidéo adressée à Guterres, à qui il a été interdit d’entrer en Israël, Netanyahu a demandé au chef de l’ONU « d’obtenir [UNIFIL] hors de la zone dangereuse. »

Le ministre autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg, dont le pays est l’un des plus fervents soutiens d’Israël en Europe, a déclaré que les attaques étaient « tout simplement inacceptables » et que la FINUL ne partirait pas.

« Non, ils ne se retireront pas. Oui, ils continueront à remplir leur mandat. Et oui, nous exigeons de chaque parti qu’il respecte ce mandat et respecte la sécurité et la sûreté de nos Casques bleus », a-t-il déclaré aux journalistes.

L’Irlande accuse Israël de travailler à saper l’ONU

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Michael Martin, accuse Israël d’essayer d’empêcher le monde de voir ce que font ses troupes au Liban et à Gaza, et de travailler à saper les Nations Unies.

Lorsqu’on lui a demandé quel pourrait être l’objectif d’Israël en exigeant que les soldats de maintien de la paix de la Finul quittent leurs bases, Martin a répondu « essentiellement pour détourner les yeux et les oreilles du sud du Liban et se donner carte blanche ».

« Nous ne pouvons pas voir le statut, la crédibilité ou les structures des Nations Unies, et en particulier de ses forces de maintien de la paix, être fragilisés », a déclaré M. Martin à Luxembourg, où se réunissent les ministres des Affaires étrangères de l’UE.

« Nous voyons ce qui se passe dans le nord de Gaza, par exemple, en termes de nécessité d’avoir des yeux et des oreilles sur le terrain. Le monde n’a pas vraiment une image complète de ce qui se passe à Gaza », a-t-il déclaré aux journalistes.

REGARDER | La France et l’Italie condamnent les attaques israéliennes contre les soldats de maintien de la paix de l’ONU au Liban : La France et l’Italie condamnent les attaques israéliennes contre les soldats de maintien de la paix de l’ONU au Liban Deux soldats de la paix indonésiens ont été blessés vendredi après deux explosions près d’une tour de guet dans le sud du Liban, a indiqué la FINUL. Cela fait suite à deux blessures antérieures de soldats de la paix après que des soldats israéliens ont tiré sur des positions de l’ONU mercredi et jeudi. La France, l’Italie et le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, ont condamné ces attaques. L’armée israélienne a déclaré qu’elle procédait à une évaluation de l’incident.



Martin a ajouté : « Israël est en train de saper essentiellement [not only] les Nations Unies et la force de maintien de la paix des Nations Unies, mais l’ordre international lui-même, fondé sur des règles, et celui-ci doit prendre du recul. »

Il a appelé ses homologues de l’UE « à se ranger désormais du côté de ce qui est juste, convenable et moral du point de vue de l’humanité ».

Un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré lundi aux journalistes à Berlin que « toutes les parties au conflit, y compris l’armée israélienne, sont obligées de diriger leurs opérations de combat exclusivement contre des cibles militaires de l’autre partie au conflit ». Sebastian Fischer a déclaré qu’une enquête approfondie était attendue et que des pourparlers à ce sujet étaient en cours avec la partie israélienne.