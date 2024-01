Les attaques intensifiées d’Israël contre Khan Younis tuent des dizaines de personnes : NPR

basculer la légende AFP via Getty Images

Les forces israéliennes ont intensifié leur offensive à Khan Younis, la deuxième plus grande ville de Gaza. Les responsables de la santé à Gaza ont déclaré que des dizaines de personnes avaient été tuées dans les combats, et les Nations Unies ont déclaré qu’un hôpital avait été frappé, coupant l’accès à des soins médicaux déjà limités.

Plus tôt dans la guerre entre le Hamas et Israël, la ville avait accueilli des milliers de personnes déplacées du nord de Gaza. Les gens sont désormais contraints de fuir encore plus au sud.

“La situation [in Khan Younis] est pire que vous ne pouvez l’imaginer”, a déclaré Tareq, un homme qui a fui les combats, à NPR à Rafah, à la frontière avec l’Égypte. Il a refusé de donner son nom de famille par crainte pour sa sécurité.

“Il y a eu des bombardements ciblés et des chars, et cela nous a tous surpris. Personne ne nous a dit de quitter la zone, nous nous sommes réveillés et avons trouvé les chars devant nos maisons”, a-t-il déclaré. “J’ai vu des morts au sol et les ambulances n’ont pu atteindre personne pour les sauver à cause des tirs.”

L’armée israélienne a annoncé mardi avoir encerclé la ville, où, selon elle, de nombreux dirigeants du Hamas sont basés. L’armée a également déclaré avoir localisé et démantelé des dizaines de tunnels du Hamas et d’autres infrastructures souterraines à l’extérieur de Khan Younis.

Juliette Touma, porte-parole de l’UNRWA, l’agence humanitaire des Nations Unies qui fournit de l’aide aux Palestiniens, a déclaré à NPR que l’un de ses centres de formation à Khan Younis avait été frappé, tuant au moins six personnes. Elle a indiqué que le centre de formation servait de refuge à 30 000 personnes.

La Société du Croissant-Rouge palestinien a déclaré que les bombardements israéliens et les tirs de drones visaient son siège de Khan Younis, qui sert également d’abri. Il a indiqué que des personnes avaient été blessées lors des frappes, mais n’a pas précisé combien. Il a également indiqué que les troupes israéliennes avaient encerclé leur quartier général d’ambulances, entraver le transport médical.

Un porte-parole de l’armée israélienne a publié une déclaration le X pour les habitants de Khan Younis d’évacuer un certain nombre de quartiers. Mais on ne sait pas exactement dans quelle mesure ces messages seront efficaces en raison de la panne de communication. L’armée israélienne a également déclaré qu’en raison de la forte population civile à Khan Younis, ses opérations seraient « précises ».

Zaher Sahloul, président de MedGlobal, une organisation à but non lucratif qui fournit des services de santé d’urgence à Gaza, a déclaré que le nombre de personnes évacuées de Khan Younis pendant les combats actuels était choquant.

“La route était pleine de voitures avec des matelas et des bagages par-dessus les voitures fuyant la région de Khan Younis, utilisant tous les moyens de transport, y compris des calèches tirées par des ânes et des chevaux”, a-t-il déclaré. “Si vous voyez les photos de la Nakba de 1948, c’est la même chose, les mêmes familles, les mêmes visages, les mêmes scènes de désespoir, de dépression, d’anxiété sur les visages des enfants, des femmes et des personnes âgées.” Il a évoqué le déplacement massif de Palestiniens lors de la création d’Israël.

Alors que les États-Unis ont déclaré avoir exhorté Israël à réduire son offensive à Gaza, Israël a continué de frapper des cibles, forçant les Palestiniens à fuir. Plus de 85 % des habitants de Gaza ont été forcés de quitter leur foyer, selon les Nations Unies.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que l’attaque israélienne avait tué plus de 25 000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants. Cette attaque est une réaction à l’attaque du 7 octobre en Israël au cours de laquelle des militants du Hamas ont tué environ 1 200 personnes et en ont kidnappé environ 250 autres.