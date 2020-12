WALTHAM, Massachusetts (AP) – Les attaques surviennent après la tombée de la nuit, sans avertissement, généralement par derrière.

Les victimes, tous des hommes, sont si violemment frappées à la tête avec une sorte d’objet contondant qu’elles sont souvent jetées au sol et nécessitent des soins médicaux.

La série apparemment aléatoire d’au moins 10 attaques dans la banlieue de Boston de Waltham a mis en colère les dirigeants de la ville, frustré la police et effrayé les habitants.

«Il y a certainement un facteur de peur dans notre ville en ce moment», détective de police Sgt. Steve McCarthy, qui dirige l’enquête, a déclaré mardi lors d’une conférence de presse.

Les attaques ont commencé le 10 novembre au complexe d’appartements Gardencrest, mais se sont propagées au centre-ville de la ville d’environ 60 000 habitants à environ 10 miles à l’ouest de Boston. La dernière attaque a eu lieu le lendemain de Thanksgiving.

«Les gens sont inquiets et un petit groupe de personnes a vraiment peur», a déclaré le conseiller municipal Sean Durkee, dont le quartier comprend Gardencrest. «J’ai toujours dit aux gens qu’il n’y avait aucun endroit à Waltham où je ne laisserais pas ma mère marcher la nuit – jusqu’à la semaine dernière. Ce n’est pas le genre de chose qui se passe ici.

Les résidents non nerveux changent leurs habitudes et accordent plus d’attention à leur environnement.

« Mon Dieu, nous avons peur », a déclaré mercredi Amos Frederick, 37 ans, alors qu’il traversait le complexe. « Nous restons tous à l’intérieur sauf pendant la journée. Si quelqu’un se dirige vers sa voiture, nous faisons attention à eux. «

Nathan Lumunye, 24 ans, travaille la nuit dans un magasin de rénovation domiciliaire.

« Je dois aller travailler », a-t-il dit. « Je m’assure donc de quitter la maison plus tôt et de garder un œil sur. »

Les victimes sont toutes des hommes, et toutes à pied, mais elles ont entre 20 et 40 ans et sont de diverses origines ethniques, a déclaré le chef de la police Keith MacPherson. Tous ont été pris dans une embuscade après la tombée de la nuit par quelqu’un portant un masque ou un sweat à capuche serré autour de leur visage, a déclaré le chef.

Une victime promenait un chien. L’un montait dans un véhicule. Un facteur du service postal américain a également été attaqué.

Certains ont nécessité une hospitalisation.

«Ce sont des blessures assez graves, notamment des fractures orbitales du visage, une fracture du nez, des lacérations au visage. Donc, nous ne pensons pas que cela puisse être juste le poing de quelqu’un », a déclaré le chef.

Emerson Antonio Aroche Paz a été frappé à la tête deux fois vers 22 heures le 25 novembre, a-t-il déclaré au Boston Globe.

Il a essuyé le sang de son visage pour voir son agresseur, mais la personne s’était enfuie. Il a appelé le 911 et s’est rendu à l’hôpital.

«Mon nez s’est cassé. Une partie de ma tête est fêlée », a déclaré Aroche Paz. «Mais mon cerveau va bien.»

En raison de la manière dont les attaques ont été menées et du fait que l’attaquant s’enfuit immédiatement, les victimes n’ont pas été en mesure de fournir une description claire aux enquêteurs.

La ville a publié des images de surveillance d’un suspect qui ont donné lieu à des conseils et offert une récompense de 5 000 $ pour des informations menant à une arrestation et une condamnation.

« Nous avons quelques personnes d’intérêt », a déclaré McCarthy.

Ce qui a déclenché les attaques n’est pas clair.

«Le motif est quelque peu en question, mais cela semble être un frisson de l’agression, ou quelqu’un qui est très violent et aime voir quelqu’un blessé par cela», a déclaré MacPherson mardi. «Il n’y a jamais eu de vol. Cela n’a toujours été qu’une agression et l’assaillant décolle.

La police de Waltham a consulté la police de Boston pour déterminer si les attaques pouvaient être une sorte d’initiation à un gang, mais cela ne semble pas être le cas.

Bien que la police ne sache pas si elle recherche un attaquant ou plus, le suspect travaille probablement seul et est probablement motivé par des sensations fortes, du plaisir, un sentiment de pouvoir et un sentiment de domination, James Alan Fox, professeur de criminologie, droit et la politique publique à l’Université du Nord-Est a déclaré dans une interview téléphonique mercredi.

« Cette personne tient toute la ville de Waltham sous l’emprise de la terreur », a déclaré Fox, qui a écrit plusieurs livres sur les meurtriers de masse.

Le fait que les victimes soient des hommes peut indiquer que l’attaquant a un certain sens de la moralité.

«Il peut penser qu’attaquer les femmes est injuste. C’est trop facile. Il croit que vous ne frappez pas une fille ou une femme », a déclaré Fox.

En réponse aux attaques, la police a intensifié ses patrouilles avec des agents en uniforme et en civil et utilise également des drones pour la surveillance aérienne.

Le fait que le suspect se soit enfui avec autant d’attaques pourrait être sa perte, a déclaré Fox.

«À un moment donné, sa chance s’épuise et il fait une gaffe», a déclaré Fox.