Une série d’attaques qui ont ciblé des synagogues à travers la ville de New York au cours du week-end font actuellement l’objet d’une enquête comme de possibles crimes de haine, ont déclaré les autorités.

Les six attaques de vendredi à dimanche dans les synagogues de la région du Bronx font l’objet d’une enquête de la part du groupe de travail sur les crimes haineux du département de police de New York. Les images de surveillance publiées par la police semblent montrer que le même homme a peut-être été impliqué dans plusieurs des attaques et la police le cherche pour un interrogatoire.

Les attaques surviennent au milieu d’une vague de violence à travers le pays, y compris une série de fusillades de masse et de crimes haineux qui ont visé des Américains d’origine asiatique – y compris un incident vendredi soir à East Harlem au cours duquel un Américain d’origine chinoise de 61 ans a été attaqué par derrière, frappé au sol et frappé à plusieurs reprises à la tête, a montré une vidéo de surveillance.

Deux des attaques contre la synagogue de New York ont ​​eu lieu vendredi, trois samedi et une autre dimanche, NYPD Det. Dit Denise Moroney. Chacun s’est produit tard le soir ou tôt le matin.

Dans chaque incident, la police a déclaré qu’un homme avait brisé les fenêtres des synagogues. Il a été capturé sur des images de surveillance portant des vêtements de couleur sombre et lançant des pierres contre des fenêtres lors d’au moins une des attaques.

Le centre juif de Riverdale a été frappé à plusieurs reprises et les fenêtres du Young Israel of Riverdale et de la synagogue conservatrice Adath Israel de Riverdale ont également été brisées.

Dans une déclaration à USA TODAY, le Riverdale Jewish Center a déclaré que ses dirigeants travaillaient avec les forces de l’ordre pour assurer la sécurité de leurs installations et aider à trouver la personne responsable. Personne n’a été blessé.

« Le fait que quelqu’un cible spécifiquement et à plusieurs reprises les lieux de culte est une grande détresse pour nous tous », lit-on dans le communiqué. « Un acte de haine comme celui-ci est tout simplement inacceptable. »

Le gouverneur de New York, Chris Cuomo, a condamné les attaques.

«J’ai été consterné», a-t-il déclaré. << Nous ne tolérons pas les actes discriminatoires qui visent à nous diviser plutôt qu'à nous rassembler. Je demande au Groupe de travail sur les crimes haineux de la police de l'État de New York d'offrir immédiatement son aide dans l'enquête menée par le NYPD. Nous soutenons les New-Yorkais juifs - une partie essentielle de la structure de notre État - comme nous le faisons avec toutes les victimes du sectarisme, et j'ai hâte de voir cette enquête résolue rapidement. "