Les attaques d’ours les plus horribles au monde révélées alors que des bêtes brisent des crânes, des visages en pulpe et des victimes de peau vivantes

Les OURS ont une image plutôt adorable grâce au fait que de nombreux enfants ont un doux ours en peluche à câliner la nuit, mais la réalité peut être très différente.

Bien que les attaques d’ours contre les humains soient relativement rares, elles peuvent être particulièrement vicieuses, les puissants animaux étant capables de briser des crânes, de pulper les visages et de dépecer leurs victimes vivantes.

Wes Perkins a eu le visage arraché par un grizzli de 8 pieds Crédit : Reddit

Les attaques d’ours sur les humains sont rares mais peuvent être particulièrement sauvages Crédit : Alamy

PEAU VIVANT

Le soldat russe Alexey Ivanovsky, 36 ans, aurait été « écorché vif » par une mère ours protégeant ses deux petits en octobre 2019.

Alexey ramassait des crabes dans les îles éloignées des Kouriles lorsqu’il a été acculé par un « groupe » d’ours bruns comprenant des oursons dans un mouvement de tenaille, selon les rapports.

C’est une femelle adulte qui l’a attaqué, serrant sa jambe entre ses dents et lui arrachant la peau tout en essayant de l’entraîner.

Alexey Ivanovsky a été « écorché vif » lors de l’attaque et est décédé neuf jours plus tard

Ses blessures horribles comprenaient la peau de son cuir chevelu, de son dos et de ses fesses arrachées tandis qu’une de ses oreilles était également arrachée.

Les médecins ont dû amputer l’une des jambes d’Alexey en raison de la gravité de ses blessures.

Le Russe a subi une mort clinique immédiatement après l’attaque, mais a été réanimé et son oreille a été recousue.

Il a été transporté par avion à 250 miles jusqu’à la capitale régionale Ioujno-Sakhalinsk, mais est décédé neuf jours plus tard d’une crise cardiaque.

VISAGE arraché

L’ambulancier paramédical Wes Perkins, originaire d’Alaska, a la chance d’être en vie après être sorti à la chasse à l’ours avec deux copains.

Les rôles ont été inversés quand un grizzly de 8 pieds a attaqué, arrachant tout le visage de Perkins.

L’Anchorage Daily News a rapporté : « Il n’y a pas de manière douce de décrire son état.

« Les médecins ont dû utiliser une partie de son péroné pour créer une mâchoire pour remplacer ce que l’ours lui a arraché au visage.

« Il a toujours un tube dans la gorge. Son œil gauche, qui ne voit que la lumière et l’obscurité, pleure constamment.

« Et probablement le pire de tout, pour un homme qui a toujours aimé parler, il est maintenant difficile à comprendre car il ne parle qu’une demi-langue. »

Les médecins ont effectué 26 opérations sur lui pour lui sauver la vie et réparer son visage autant qu’ils le pouvaient.

Lee Brooke a eu tout le côté gauche de son corps écrasé

CORPS ÉCRASÉ

Lee Brooke a eu le côté gauche de son corps écrasé à la suite d’une attaque d’ours grizzli dans le Wyoming en octobre 2016.

Brooke était partie à la chasse au wapiti avec des amis et après en avoir abattu un, ils ont décidé de revenir le lendemain pour récupérer le corps.

Alors qu’ils étaient à la recherche des restes, Brooke s’est séparé de ses amis et a finalement découvert les restes, mais a découvert qu’un ours était arrivé en premier.

L’ours a immédiatement lancé une attaque, soulevant Brooke de ses pieds et le déchirant.

L’ours a ensuite descendu une pente sur le dos, écrasant son corps et a commencé à lui arracher le visage.

Alors que Brooke saignait, il pouvait voir son nez et sa moustache sur le sol.

Il a essayé de frapper l’ours mais celui-ci lui a ensuite mordu le bras.

Brooke a finalement réussi à effrayer l’ours en le poignardant quatre fois avec un couteau à steak qu’il avait dans sa poche et en criant à l’aide.

Finalement, il a été emmené au centre médical suédois d’Englewood, au Colorado, où il a reçu des soins spécialisés.

Tout le côté gauche de son corps a été écrasé et il avait des morsures et des lacérations sur tout le corps, selon le Dr Lili Daniali, l’un des médecins qui l’a soigné. « L’ours lui a attrapé le visage, l’a mordu et l’a arraché. C’était une grosse morsure. »

Sebastian Plur Nilssen s’est fait ronger la tête par un ours polaire

TÊTE COUPÉE

Les Norvégiens Sebastian Plur Nilssen et Ludvig Fjeld étaient partis en juillet 2015 pour une première tentative mondiale de kayak autour du Svalbard, un archipel isolé entre la Norvège et le pôle Nord.

Le couple a été contraint d’installer un camp sur l’île de Nordaustlandet le 22 juillet en raison du mauvais temps.

Les deux hommes, qui étaient des survivants expérimentés, ont dressé leurs tentes et installé des fils de déclenchement pour se défendre.

Mais ils ont été secoués au petit matin lorsqu’un ours polaire a attaqué leur camp.

« Aucun de nous ne s’est réveillé jusqu’à ce que l’ours se soit déchiré dans la toile », se souvient Plur Nilssen. « Il a déchiré tout le devant d’un seul coup de poing. J’ai commencé à crier à Ludvig, mais l’ours m’a attrapé et a enfoncé ses dents dans mon cou, me tirant hors de mon sac de couchage. Il m’a alors mordu la tête très fort. Je pouvais sentir ses dents s’enfoncer profondément dans la chair, et je savais que c’était sérieux. C’était horriblement douloureux. »

Au cours de l’attaque, l’ours a traîné Plur Nilssen sur 30 m à travers le sable et les rochers, laissant une traînée de sang, où il l’a ensuite pris par la tête et s’est tenu sur ses pattes arrière.

Il n’a été sauvé que par Fjeld qui a réussi à trouver son arme et à tuer l’ours.

Fjeld a alors appelé à l’aide sur son téléphone satellite.

Plur Nilssen avait subi des lacérations profondes des tissus à l’épaule, au dos, au cou, à la poitrine et à la tête,

Amber Kornak s’est fracturé le crâne lorsqu’elle a été attaquée par un ours dans le Montana Crédits : amberkornak/Gofundme

CRANE FRACTURE

Amber Kornak venait de commencer son travail de rêve en mai 2018 en tant que technicienne de la faune grizzly pour le US Fish and Wildlife Service lorsqu’elle a été sauvagement mutilée.

Alors qu’il prélevait des échantillons près d’un ruisseau dans le Montana, un ours a mutilé Kornak par derrière.

La bête lui a déchiré le crâne.

Elle a subi deux fractures et de graves lacérations à la tête, au cou et au dos, selon une page GoFundMe.

Malheureusement, Kornak a réussi à repousser son agresseur avec une bombe anti-ours.

Ce n’était pas la fin de son épreuve, car elle a ensuite dû parcourir trois kilomètres pour se rendre à son véhicule de travail, puis conduire pour obtenir de l’aide.

Elle a subi une opération de quatre heures pour « retirer des fragments d’os et nettoyer les plaies de son cerveau » et des plaques de métal et des vis ont été insérées dans son crâne.

Malgré leur taille et leur poids, les ours peuvent encore courir assez vite Crédit : Getty – Contributeur