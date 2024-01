Les attaques des Houthis mettent la pression sur le Caire – DW – 27/01/2024

Houthis attaques contre des navires internationaux en mer Rouge avoir frappé Egypte particulièrement dur. Alors que les navires ont commencé à éviter le détroit entre la péninsule arabique et le nord-est de l’Afrique, et donc le passage par le canal de Suez, le gouvernement égyptien a vu disparaître des revenus considérables.

Au cours de l’exercice 2022-23, le canal de Suez a rapporté à l’Égypte 9,4 milliards de dollars (8,6 milliards d’euros) en frais de transit. Les événements suggèrent que cette année ne sera pas aussi lucrative. Osama Rabie, président de l’Autorité du canal de Suez, a déclaré à la télévision égyptienne que les revenus étaient en baisse de 40 % par rapport à l’année dernière. Il a ajouté que le trafic maritime entre le 1er et le 11 janvier était en baisse de 30 % par rapport à 2023. Selon l’agence de presse Reuters, au lieu des 777 navires qui ont navigué sur le canal l’année dernière, seuls 544 ont fait le voyage début 2024.

Dans le même temps, le trafic autour de la Corne de l’Afrique a augmenté d’au moins 67 %, selon la plateforme PortWatch du Fonds monétaire international (FMI).

L’Égypte a rapidement réagi à la nouvelle situation sécuritaire, en augmentant les frais de transit entre 5 et 15 % pour amortir les pertes. La nouvelle grille tarifaire est entrée en vigueur en janvier.

L’économie égyptienne est sous pression

Perte de revenus Le manque de trafic de transit dans le canal de Suez frappe l’Égypte alors qu’elle lutte déjà contre de nombreux symptômes de crise économique. Entre autresle pays est confronté à la baisse des exportations de gaz naturel, à la diminution du tourisme et à la diminution des envois de fonds des expatriés travaillant à l’étranger.

German Trade and Invest (GTAI), un service d’information économique, prédit que le PIB égyptien passera d’environ 475 milliards de dollars en 2022 à environ 357 milliards de dollars d’ici la fin de 2024. La dette publique représente actuellement environ 88 % du PIB, et les chiffres indiquent également que l’inflation augmentera probablement à plus de 32 %.

L’économiste Ahmed Zikr Allah, ancien professeur à l’université Al-Azhar du Caire et qui enseigne aujourd’hui à Istanbul, en Turquie, a déclaré à DW que l’Égypte était confrontée à une crise économique encore plus grave en raison de la situation dans la mer Rouge.

“À l’heure actuelle, plus de la moitié des Égyptiens vivent probablement en dessous du seuil de pauvreté. Cela signifie que la perte de revenus due au canal de Suez frappe encore plus durement le pays.”

Ceci, associé à la chute de la livre égyptienne, pourrait mettre le gouvernement du Caire dans une position dans laquelle il ne pourrait pas rembourser ses dettes, a-t-il déclaré. “Le pays serait alors dépendant d’un autre prêt du FMI.”

Les États-Unis et le Royaume-Uni lancent de nouvelles frappes contre les Houthis au Yémen Ce navigateur ne prend pas en charge l’élément vidéo.

L’Égypte ne participera pas à une action militaire contre les Houthis

L’Égypte a néanmoins déclaré qu’elle ne participerait pas aux opérations militaires visant à assurer la sécurité du passage des navires dans la mer Rouge. Stephan Roll, un expert égyptien à l’Institut allemand des affaires internationales et de sécurité (SWP) basé à Berlin, estime que le Caire a de bonnes raisons de ne pas le faire. Le gouvernement du Caire, a déclaré Roll, aura sans aucun doute reconnu que des opérations comme celles que mènent actuellement le Royaume-Uni et les États-Unis n’ont aucune chance de garantir à long terme un passage sûr aux navires dans la région.

“L’idée selon laquelle on pourrait frapper les Houthis si durement avec des attaques ciblées qu’ils ne pourraient plus ou même ne voudraient plus attaquer le trafic maritime est un peu naïve. Je pense que le Caire voit probablement les choses de cette façon aussi.”

Lorsque le ministère égyptien des Affaires étrangères a abordé la question vendredi dernier, il l’a fait avec beaucoup de réticence. Le ministère a exprimé sa “profonde préoccupation” face à l’escalade des opérations militaires en mer Rouge, déclarant : “Il est essentiel d’exploiter les efforts internationaux et régionaux pour réduire les tensions et l’instabilité dans la région, y compris la sécurité des navires transitant par la mer Rouge”. il s’agissait davantage d’une explication diplomatique que d’une liste claire d’options concrètes.

Il n’a pas été question d’engagement militaire ni même de participation aux initiatives américaines dirigées contre les Houthis. La seule nation arabe à avoir rejoint la coalition américano-britannique est le petit État du Golfe, Bahreïn.

Considérations de politique intérieure

Selon Roll, les dirigeants égyptiens envisagent probablement également les implications intérieures lorsqu’ils tracent leur voie. Les Égyptiens, dans leur ensemble, apprécient le fait que les Houthis prétendent être défendre les habitants de Gaza en attaquant des navires qu’ils considèrent comme liés à Israël.

« Si le gouvernement du Caire était impliqué d’une manière ou d’une autre dans des attaques militaires contre les Houthis, il y aurait des protestations massives », a déclaré Roll. “A cela s’ajoute le fait que de nombreux membres de l’élite politique en matière de sécurité ont désormais de sérieuses réserves à l’égard d’Israël. Dans les cercles de sécurité du Caire, il est reconnu que les actions des Houthis n’ont pas été particulièrement efficaces pour forcer Israël à changer de cap à Gaza.

“Mais ils espèrent que ces activités exerceront une pression sur Israël et ses partenaires. C’est une autre raison pour laquelle la volonté de s’en prendre aux Houthis a été étouffée.”

Le politologue Mustafa Kamel al-Sayed, de l’Université américaine du Caire, voit les choses de la même manière. Il a déclaré que le Royaume-Uni et les États-Unis tentaient de protéger Israël de toute pression extérieure. Les États-Unis ont également continué de rejeter les appels arabes en faveur d’un cessez-le-feu. Al-Sayed a déclaré à DW que une autre raison pour laquelle des pays comme l’Égypte et l’Arabie saoudite se sont abstenus de rejoindre la coalition anglo-américaine.. Dans la situation actuelle, a-t-il déclaré, rejoindre la campagne américaine pourrait être interprété comme une aide à Israël.

Apparente entente à Washington

Mais la réserve du Caire concernant les opérations militaires contre le Houthis conduire à des relations encore plus tendues avec les États-Unis ? L’expert égyptien al-Sayed estime que cela est peu probable. De nombreux pays, dont plusieurs occidentaux, ont refusé de rejoindre la coalition dirigée par les États-Unis. L’absence de l’Égypte ne semble donc pas particulièrement flagrante.

“Il y aura sans aucun doute une certaine compréhension à l’égard de la position du Caire à Washington”, a déclaré Stephan Roll. “Parce qu’ils savent à quel point les politiques soutenant Israël sont impopulaires en Egypte et combien tout ce qui suggère cela représenterait un risque politique sérieux.” Agir contre les Houthis constituerait une politique très impopulaire aux yeux du peuple égyptien, a déclaré l’expert allemand. “C’est quelque chose dont Washington est bien conscient.”

Attaques des Houthis : escalade au Moyen-Orient ? Ce navigateur ne prend pas en charge l’élément vidéo.

Cet article a été traduit de l’allemand par Jon Shelton.