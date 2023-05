Les attaques des conservateurs contre David Johnston sont « inconvenantes »: le ministre

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a déclaré que les attaques personnelles des conservateurs contre l’ancien gouverneur général David Johnston – qui doit révéler mardi s’il croit qu’une enquête publique sur l’ingérence étrangère est nécessaire – sont « inconvenantes ».

LeBlanc, qui est également le ministre responsable de la surveillance des institutions démocratiques, a déclaré à l’animateur de la période des questions de CTV, Vassy Kapelos, dans une entrevue diffusée dimanche, que Johnston est un « homme d’État chevronné dans les affaires publiques, la fonction publique et le droit », et que les Canadiens devraient le juger. pour son rapport, plutôt que d’être « indûment agité par la négativité du (chef conservateur Pierre) Poilievre ».

Johnston a été nommé rapporteur spécial en mars au milieu des préoccupations croissantes concernant l’ingérence étrangère au Canada, en particulier en ce qui concerne les élections fédérales de 2019 et 2021.

Lorsqu’il a été sélectionné, les députés de l’opposition n’ont pas tardé à remettre en question la décision. En particulier, Johnston a été critiqué pour sa relation étroite avec le premier ministre Justin Trudeau et son implication avec la Fondation Pierre Elliott Trudeau, qui a également été au centre d’allégations d’ingérence étrangère ces derniers mois.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a remis en question à plusieurs reprises la neutralité de Johnston, tout en critiquant également le rôle du rapporteur spécial.

« Il est le copain de ski de Justin Trudeau, son voisin de chalet, un ami de sa famille et un membre de la Fondation Trudeau, qui a reçu 140 000 $ de Pékin », a déclaré Poilievre aux journalistes jeudi. « Il a un faux travail et il est incapable de le faire de manière impartiale. »

LeBlanc a déclaré que l’accent devrait être mis sur le travail de Johnston et les recommandations qu’il s’apprête à faire.

« Je pense que la façon dont les conservateurs ont attaqué M. Johnston personnellement a été inconvenante », a-t-il déclaré. « C’est quelqu’un qui n’a jamais joué de rôle partisan. »

Mais lorsqu’on a insisté sur l’optique de faire appel à Johnston pour le rôle de rapporteur spécial, et si LeBlanc comprend que le choix pourrait nuire à la confiance des Canadiens dans les rapports et les recommandations de Johnston, LeBlanc a dit qu’il « espère que non ».

« C’est commode pour M. Poilievre de détruire des institutions, de nuire à des réputations. Il le fait régulièrement. Il peut en être responsable », a déclaré LeBlanc. « Nous pensons que la grande majorité des Canadiens comprennent l’intégrité de M. Johnston, son service au pays.

« Nous maintenons le bilan de M. Johnston en matière de service non partisan au Canada dans des postes de direction, y compris celui de gouverneur général, tel que nommé par l’ancien patron de M. Poilievre, Stephen Harper », a-t-il également déclaré. « Et les Canadiens jugeront M. Johnston d’après le rapport qu’il a publié mardi.

Depuis que Johnston a été chargé de juger si une enquête publique sur l’ingérence étrangère est nécessaire, les inquiétudes autour de la question ont augmenté.

Plus tôt ce mois-ci, un diplomate chinois a été expulsé du Canada pour avoir prétendument tenté de menacer le député conservateur Michael Chong et sa famille en 2021. Chong et Trudeau ont déclaré avoir appris pour la première fois les menaces des médias, lorsqu’elles ont été rapportées par le Globe and Mail. .

« Évidemment, nous avons dit qu’il était inacceptable que le ministre responsable à l’époque et le premier ministre n’aient pas été mis au courant », a déclaré LeBlanc. « C’est un défaut de circulation de l’information au sein du gouvernement. Nous avons corrigé cela.

La Presse canadienne a rapporté cette semaine que le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a émis une directive formelle à l’agence d’espionnage du Canada pour divulguer toute menace étrangère contre les parlementaires et leurs familles au député ciblé et au gouvernement.

LeBlanc n’a pas voulu dire combien de diplomates chinois auraient pu être impliqués dans des complots similaires, ou qui font l’objet d’enquêtes pour tentatives d’ingérence, mais a déclaré que « le gouvernement est conscient de l’ampleur de ces activités et des mesures appropriées à la fois pour protéger les institutions démocratiques et le système électoral est en place.

« Je suis très confiant que toutes les lacunes qui existaient il y a un an ou deux ont été entièrement comblées, et la situation est tout à fait là où elle doit être », a-t-il également déclaré.

Johnston doit faire sa recommandation sur une enquête publique cette semaine, mais son travail se poursuivra jusqu’en octobre, dans le but d’évaluer l’étendue et l’impact de l’ingérence étrangère dans les élections canadiennes et d’examiner la réponse du gouvernement à l’ingérence étrangère, entre autres objectifs. prévu dans son mandat.

LeBlanc a déclaré que bien qu’il ne sache pas ce que Johnston recommandera, le gouvernement «s’engage à suivre (ses) conseils».



Avec des fichiers de la productrice principale de la période des questions de CTV, Stephanie Ha