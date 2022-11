Les attaques des chiens de garde du climat s’effondrent dans les travaux sur les bâtiments présentant des fuites d’énergie sous les conservateurs

Inscrivez-vous à l’e-mail d’Independent Climate pour recevoir les derniers conseils sur la sauvegarde de la planète Recevez notre e-mail gratuit sur le climat

Un effondrement extraordinaire des travaux visant à lutter contre les fuites d’énergie des bâtiments du Royaume-Uni au cours de la dernière décennie a été révélé, alors que le sommet crucial sur le climat Cop27 se poursuit.

Quelque 2,3 millions de mesures ont été installées chaque année dans le cadre de programmes soutenus par le gouvernement lorsque les conservateurs sont arrivés au pouvoir – mais ce nombre a chuté à moins de 100 000 en 2021.

Les chiffres sont révélés dans une lettre très critique de l’organisme indépendant de surveillance du climat, qui qualifie le bilan du gouvernement de « particulièrement médiocre ».

“Le chauffage des bâtiments britanniques a contribué à plus d’un cinquième des émissions de gaz à effet de serre du Royaume-Uni en 2021”, a écrit Lord Deben, président du comité sur le changement climatique.

“Les émissions des bâtiments ont stagné au cours de la dernière décennie, en grande partie à cause du sous-investissement dans l’efficacité énergétique.”

La lettre, adressée au chancelier Jeremy Hunt, sera considérée comme une tentative de mettre la lutte contre la crise climatique par une meilleure efficacité énergétique à l’ordre du jour de la déclaration d’automne de la semaine prochaine.

“Malheureusement, il est trop tard pour introduire de nouvelles politiques visant à apporter des améliorations généralisées au tissu des bâtiments pour cet hiver”, a déclaré le comité.

Mais il ajoute : “Le gouvernement peut montrer l’exemple en investissant dans l’efficacité énergétique du domaine public, en démontrant les efforts des gouvernements nationaux et locaux pour réduire la demande d’énergie”.

Le chien de garde dit qu’il en coûterait “moins de 1 100 £” pour donner à plus de six ménages sur dix “des niveaux d’efficacité énergétique compatibles avec Net Zero”.

La critique intervient après que Rishi Sunak a été critiqué pour un “vide de leadership” sur la crise climatique et une affirmation selon laquelle le Royaume-Uni est “à l’avant-garde” des efforts mondiaux pour éviter une catastrophe.

Le Premier ministre a d’abord refusé d’assister à la Cop27 et le Royaume-Uni a été critiqué pour faire partie des 165 pays qui n’ont pas tenu leurs promesses de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Les plans du Royaume-Uni visant à étendre considérablement la production de pétrole et de gaz en mer du Nord sont dans la ligne de mire, l’envoyé climatique de Joe Biden, John Kerry, mettant en garde contre de nouvelles licences.

Le gouvernement, sous Liz Truss, a également résisté au type de campagne d’économie d’énergie introduite par l’UE, en réaction à la flambée des prix du gaz suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le comité exhorte M. Hunt à “faire de l’efficacité énergétique un élément central de la stratégie de sortie du gouvernement des subventions coûteuses sur les factures énergétiques”.

“Avec des prix de l’énergie plus élevés, les investissements dans les mesures d’efficacité énergétique sont récupérés plus rapidement grâce à des économies sur les factures d’énergie, même si l’inflation augmente certains coûts de construction”, indique la lettre.

“Les deux prochaines années devraient être une période d’efforts concertés pour améliorer les taux d’isolation des combles et des murs creux, l’isolation des courants d’air et l’installation d’outils modernes pour gérer la consommation d’énergie (tels que des thermostats intelligents, des commandes de radiateur thermostatiques et des compteurs intelligents).”