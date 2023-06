Les attaques de Vladimir Poutine contre Kiev montrent que ses émotions l’emportent sur la stratégie militaire | Nouvelles du monde

La Russie a peut-être augmenté la fréquence et l’intensité des attaques de missiles et de drones contre la capitale ukrainienne, mais les défenses aériennes de Kiev semblent tenir bon.

Alors, quel est l’avantage militaire de cibler les populations urbaines, et pourquoi Vladimir Poutine Ce faisant?

Historiquement, les guerres étaient menées pour détruire l’armée ennemie et occuper sa capitale. M. Poutine reste concentré sur la destruction de la capacité de combat de l’Ukraine (viens d’être témoin de la guerre d’usure acharnée à Bakhmut) et occupant Kiev en la plaçant sous siège aérien.

Mais cet assaut aidera-t-il l’effort de guerre russe, ou s’agit-il simplement des actions d’un autocrate en colère et frustré ?

La Russie a essayé de prendre Kyiv très tôt dans la guerre (rappelez-vous le convoi de matériel militaire de 40 milles), mais bien que cette tentative ait échoué, M. Poutine verra toujours la capitale ukrainienne – le siège du pouvoir – comme la récompense ultime.

La plupart des analystes militaires estiment que les objectifs de la soi-disant opération militaire spéciale de M. Poutine restent doubles : sécuriser la Crimée ; et s’empare du Donbass.

Conscient que les moyens militaires sont toujours limités, Russie l’objectif doit être focalisé au laser sur ces objectifs.

Après avoir culminé à Bakhmut, la Russie devrait maintenant tirer parti de son avantage de « superpuissance » pour cibler les lignes de ravitaillement ukrainiennes et ses préparatifs pour l’offensive à venir.

Il sera très difficile pour l’Ukraine de cacher ses préparatifs militaires aux satellites russes ; en outre, la Russie disposera d’une multitude d’espions opérant en Ukraine qui seraient en mesure de fournir des informations de ciblage en temps réel pour informer la capacité de missiles balistiques de la Russie.

Au lieu de cela, en réponse apparente à la « témérité » de l’Ukraine dans la conduite attaques de drones contre MoscouM. Poutine cible ses stocks limités de missiles sur la population civile de Kiev.

Poutine a-t-il commis la même erreur qu’Hitler ?

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne nazie se préparait à envahir la Grande-Bretagne, mais Hitler devait d’abord détruire la RAF.

La bataille d’Angleterre a mis la RAF à genoux; cependant, en colère contre les efforts des alliés pour bombarder les villes allemandes, Hitler a retiré son pied de la gorge de la RAF et s’est tourné vers Londres.

Une décision irrationnelle, mais qui a permis à la RAF de se redresser et d’inverser le cours de la guerre.

M. Poutine – un politicien sans expérience militaire – a-t-il commis la même erreur en ciblant Kiev ?

Les drones importés de Russie : irritants mais généralement pas mortels

La Russie utilise des drones Shahed 136 à longue portée – importés d’Iran – pour mener la plupart des frappes contre Kiev.

Ces drones peu coûteux et simples volent à environ 100 mph, et bien qu’ils aient un mauvais coup de poing, ils ne sont pas difficiles à abattre (même si l’épave détruit encore des vies).

Image:

Drone russe Shahed 136



Ils ne sont pas différents des guêpes en été; irritantes et douloureuses si elles piquent, mais généralement pas mortelles. De plus, peu de drones passent désormais.

La Russie continue également de tirer des missiles balistiques à longue portée contre Kiev ; ce sont généralement des armes très précises et plus difficiles à abattre, mais la fourniture de capacités de défense aérienne occidentales spécialisées – telles que l’US Patriot – s’est avérée extrêmement efficace pour protéger la capitale.

Image:

Des images de la caméra embarquée montrent le moment où des débris de roquettes ont frappé une route très fréquentée à Kiev



Image:

Les suites d’un attentat à Kiev le 30 mai. Photo : AP



Alors pourquoi la Russie continue-t-elle de gaspiller des stocks limités de missiles coûteux contre des cibles non militaires ?

Premièrement, la capacité militaire ukrainienne est cachée, mobile et dispersée.

Une capacité de ciblage sensible au temps (TST) consiste à lier l’imagerie satellite à l’analyse du QG, avant de charger une unité de poursuivre la cible – et rapidement. Simple? Pour les Russes, non.

TST est difficile et nécessite un grand travail d’équipe entre les différentes agences – l’Occident investit massivement dans les personnes et la technologie nécessaires au succès ; La Russie non. La Russie ne peut pas mener de TST à haute cadence, elle fait donc ce qu’elle peut – cibler des civils.

Image:

Des personnes se cachent dans une station de métro lors d’une attaque à la roquette russe à Kiev. Photo : AP



Deuxièmement, M. Poutine n’a aucune formation militaire, donc stratégie, doctrine et effort principal ne sont pas des phrases qui résonnent chez lui.

Au lieu de cela, il est motivé par le symbolisme – Bakhmut avait une valeur militaire limitée, mais M. Poutine voulait un succès pour sa célébration du 1er mai.

De même, il veut punir Président Volodymyr Zelensky pour son audace dans la riposte, mais comme Hitler et la bataille d’Angleterre, M. Poutine laisse l’émotion prendre le pas sur la stratégie militaire.

Les missiles balistiques sont des armes complexes ; La Russie les utilise actuellement plus vite qu’ils ne peuvent être remplacés.

Les vagues d’attaques de missiles sur Kiev n’ont aucun avantage militaire et ne contribuent pas aux fins de guerre de la Russie ; ce sont simplement les actions d’un leader frustré qui cherche à exprimer sa colère contre son adversaire tenace.

Ce manque de concentration impitoyable sur les objectifs militaires est une faiblesse critique de la machine militaire russe, que nous pouvons nous attendre à voir exploitée dans les mois à venir.