Les « attaques de viande » incessantes de la Russie épuisent les forces ukrainiennes, sous-équipées et sous-équipées en armes.

Près d’Avdiivka, Ukraine

CNN

—



À cheval sur les lignes de front, la petite ville d’Avdiivka est devenue l’épicentre du conflit. guerre en Ukraine. Toujours aux mains des Ukrainiens, elle est encerclée sur trois côtés par des troupes et des canons russes.

Pilonné par le les Russesla ville elle-même est méconnaissable.

Des carcasses en béton marquent ce qui était autrefois les bâtiments les plus hauts de la ville, semblant flotter au milieu de petites collines de décombres. La croix au sommet de l’église de la ville, pliée en deux par une explosion, pointe d’un ton accusateur les lignes russes.

Au milieu des ruines, les troupes russes et ukrainiennes s’affrontent, attaquées par des drones et parfois des chars. Les pertes sont lourdes des deux côtés, mais surtout parmi les assaillants russes, qui ont lancé vague après vague humaine contre les défenseurs retranchés.

« Attaques de viande », c’est ainsi qu’un tireur d’élite ukrainien, « Bess », a décrit ces attaques à CNN. Son indicatif signifie démon en ukrainien et la scène qu’il raconte est infernale. Les soldats morts, « restent là, gelés », a déclaré l’officier du groupe des forces spéciales Omega depuis une maison située à plusieurs kilomètres derrière la ligne de front, dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine.

“Personne ne les évacue, personne ne les emmène”, a-t-il déclaré. « On a l’impression que les gens n’ont pas de tâche spécifique, ils vont simplement mourir. »

« Teren », le commandant d’une unité ukrainienne de reconnaissance par drones dans la ville, a déclaré que même « si nous pouvons tuer 40 à 70 militaires avec des drones en une journée, le lendemain, ils renouvelleront leurs forces et continueront à attaquer ».

En 18 mois de combats autour de la ville, a-t-il déclaré, ses pilotes de la 110e brigade mécanisée ont tué au moins 1 500 Russes. Pourtant, ils continuent à venir.

Joseph Ataman/CNN S’appuyant sur l’équipement soviétique dont elles disposent, et non sur les armes occidentales dont elles rêvent, les troupes ukrainiennes ont appris à être plus créatives avec leurs armes au combat.

Les pertes ukrainiennes sont un secret bien gardé, mais la bataille s’est transformée en un travail d’usure, comparable aux attaques russes apparemment chaotiques contre les ressources et les effectifs limités, mais déterminés, des Ukrainiens.

Dans un voyage surprise à Avdiivka Fin décembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a décrit la bataille pour la ville comme une « attaque », ajoutant que la bataille pourrait à bien des égards « déterminer le cours global de la guerre ».

Les dirigeants ukrainiens semblent conscients des critiques autour de la défense – mais de la chute ultérieure – de Bakhmut en 2023, reconnaissant les tensions évidentes entre le maintien de sites sans grande importance stratégique et la protection de la vie des soldats.

“Chaque parcelle de notre territoire nous est précieuse”, a déclaré le chef de l’armée Valéri Zaloujny, mais à Avdiivka, “il n’est pas nécessaire de faire quoi que ce soit qui rappelle un peu un spectacle”.

Mais ces vies dépendent des armes et des armes.

Par un matin de janvier glacial, le mercure tournant au ralenti à -22 degrés Celsius (-7,6 Fahrenheit), CNN a regardé une autre équipe de soldats des forces spéciales Omega se précipiter vers leur position de tir autour d’Avdiivka.

Se précipitant pour installer leur lance-roquettes de l’ère soviétique – boulonné à l’arrière d’un pick-up américain – l’un des hommes a appuyé sur l’interrupteur pour lancer une salve.

Des clics – et des malédictions – ont suivi. Gelées, les roquettes ne tiraient pas.

S’appuyant sur le matériel dont ils disposent, et non sur le matériel occidental dont ils rêvent, ils savent que chaque occasion perdue de riposter contre les Russes peut coûter la vie aux Ukrainiens.

Quelques jours plus tard, un camion de ravitaillement a rongé la boue d’un champ autour de la ville voisine de Marinka, apportant des obus indispensables à une position d’artillerie.

Mais le canon – un obusier M777 fourni par les États-Unis – reste silencieux une grande partie de la journée, rationné à environ 20 obus par jour, 30 par « bonne journée », disent les artilleurs. L’été dernier, pour soutenir la contre-offensive ratée de l’Ukraine, les canonniers auraient tiré au moins deux fois plus d’obus étrangers, dont la plupart de fabrication américaine, sur les Russes, ont-ils déclaré.

Daria Tarasova-Markina/CNN Entassés dans leur pirogue, l’équipage d’un obusier de 155 mm fourni par les États-Unis tente de se détendre entre les missions de tir. Des munitions limitées signifient tirer beaucoup moins d’obus qu’ils ne le souhaiteraient.

Cependant, le soutien américain à l’Ukraine – y compris en matière d’obus indispensables – ne semble plus assuré.

Les futurs programmes d’aide sont toujours embourbés dans les querelles du Capitole, et le spectre d’une éventuelle présidence Trump hostile à l’aide à l’Ukraine à l’horizon ajoute encore plus d’incertitude.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, l’a clairement exprimé ce mois-ci : « L’aide que nous avons fournie est désormais interrompue. Les attaques menées par les Russes ne font que se multiplier.»

Mais lorsqu’ils peuvent utiliser leurs armes occidentales, les Ukrainiens ont bien plus à célébrer à Avdiivka.

La pointe de la lance lors de la contre-offensive ukrainienne malheureuse de l’année dernière, le véhicule de combat Bradley – offert à l’Ukraine par les États-Unis et conçu pour soutenir l’infanterie – renforce sa réputation en atténuant les vagues d’attaques russes.

Sans le Bradley, “je doute que nous serions ici pour discuter avec vous”, a déclaré à CNN le commandant d’équipage “Barbie”, derrière la ligne de front d’Avdiivka.

“Le véhicule est robuste”, a-t-il déclaré. “Il n’a peur de rien.”





03:04 – Source : CNN Une nouvelle vidéo montre comment les armes américaines effacent les positions russes en Ukraine

Dans une vidéo fournie à CNN par une autre unité Bradley de la 47e brigade mécanisée, un équipage formé aux États-Unis affronte un char russe T-90 – l’un des plus puissants de l’armée de Moscou. Leur tir désactive le char, sa tourelle tournant de manière incontrôlable, avant qu’un drone explosif ne le percute sur le côté.

Mais les Bradley fabriqués aux États-Unis sont en quantité limitée sur le front.

Quelque 200 Bradley ont été promis par les États-Unis et des dizaines ont été endommagés et détruits au combat. Certains d’entre eux auront probablement été réparés et renvoyés au front.

Les équipages ukrainiens, bien qu’admirateurs de la puissance du Bradley, ont également critiqué sa capacité à résister au rude hiver ukrainien et l’état de certains des véhicules les plus anciens expédiés par les États-Unis.

Le manque de puissance de feu de l’Ukraine par rapport à son adversaire est un thème récurrent sur la ligne de front. « Teren », le commandant d’une unité de reconnaissance de drones située à proximité, a déclaré sans détour que l’Ukraine n’avait pas assez d’armes et d’équipements pour vaincre la Russie.

Les Ukrainiens sont obligés d’être de meilleurs pilotes et plus inventifs avec leurs ressources limitées, a-t-il déclaré.

“Au début de la guerre, leur avantage en matière de drones était 10 fois supérieur au nôtre”, a-t-il déclaré. « Pour le moment, je pense que nous sommes un adversaire de taille dans le format drone. Nous couvrons le ciel 24 heures sur 24. »

Observant leur chasse aux troupes russes depuis le poste de commandement de l’unité, CNN a vu plusieurs drones de son unité encercler un trou russe.

Les puissantes caméras d’un drone ont filmé deux soldats russes qui visaient désespérément un drone suicide, la fumée de leurs fusils et de leurs cigarettes s’échappant dans l’air froid. Le drone ukrainien plonge dans l’étroite pirogue derrière eux et explose.

CNN ne connaît pas le sort de ces hommes, mais les pilotes de drones présents dans la région ont déclaré à CNN qu’il était peu probable qu’ils aient survécu étant donné le nombre d’unités de drones opérant dans la zone.

Serhiï Nujnenko/Reuters Des membres de l’unité spéciale Omega de la Garde nationale ukrainienne tirent un mortier sur les troupes russes dans la ville de première ligne d’Avdiivka, au milieu de l’attaque russe contre l’Ukraine, le 8 novembre 2023.

Pourtant, les assauts russes se poursuivent, ce qui signifie que tenir Avdiivka est désormais une question de nombre, a déclaré « Bess », le tireur d’élite des forces spéciales.

“S’il y a une bouteille d’un litre, il est impossible d’y mettre un litre et demi”, a-t-il déclaré.

Pour contrebalancer la supériorité numérique de la Russie, les dirigeants ukrainiens – sous la pression des plus hauts généraux du pays – envisagent un éventuel demi-million de soldats supplémentaires pour renforcer les rangs militaires.

La vie dans les villes ukrainiennes éloignées du front semble relativement épargnée par les…